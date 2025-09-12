बॉक्स ऑफिस पर लोका चैप्टर 1 का धमाका, 15 दिन में किया इतना कलेक्शन, दिल मद्रासी का हाल बेहाल

साउथ इंडस्ट्री में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम 'लोका चैप्टर 1' गूंज रहा है, एडवेंचर-फैंटेसी ड्रामा ने सिनेमाघरों में तूफान मचा दिया है। प्रियदर्शन की बेटी और फिल्म की लीड एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन को हर तरफ से सराहना मिल रही है। लोका की सफलता ने दूसरी बड़ी फिल्मों को सीधा नुकसान पहुंचाया है, खासकर 'दिल मद्रासी' को।

15 दिन में 214 करोड़ की कमाई

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोका का बजट करीब 30 करोड़ रुपए था। लेकिन फिल्म की कमाई ने हर किसी को चौंका दिया है।

भारत में कमाई: 100 करोड़+

ओवरसीज कलेक्शन: 96.15 करोड़ रुपए

ग्रॉस इंडिया कलेक्शन: 114.35 करोड़ रुपए

वर्ल्डवाइड टोटल: 214.35 करोड़ रुपए

सिर्फ 15वें दिन ही इस फिल्म ने 3.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इस तरह लोका ने बजट से कई गुना ज्यादा कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच दिया है।

दिल मद्रासी की हालत खराब

वहीं दूसरी तरफ बड़े बजट (करीब 200 करोड़ रुपये) में बनी फिल्म दिल मद्रासी बॉक्स ऑफिस पर टिक ही नहीं पा रही। रिलीज के पहले हफ्ते में फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन केवल 78 करोड़ रुपए तक पहुंच सका।

इंडिया ग्रॉस कलेक्शन: 55.25 करोड़ रुपए

7वें दिन तक कुल कमाई: 57.25 करोड़ रुपए

ओवरसीज कलेक्शन: 22 करोड़ रुपए

स्पष्ट है कि दर्शक लोका की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और मद्रासी अपने खर्च भी निकालने में जूझ रही है। लोका चैप्टर 1 की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि सही कहानी और शानदार प्रस्तुति के साथ छोटे बजट की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ा कमाल कर सकती है। वहीं, बड़े-बजट की फिल्में भी फ्लॉप हो सकती हैं अगर कंटेंट दर्शकों को नहीं भाए।