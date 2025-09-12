शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. मुलाकात
  4. Teja Sajja playing the role of protector of texts in Mirai talk about his character
Written By रूना आशीष
Last Modified: शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (12:05 IST)

मिराई में ग्रंथों के रक्षक की भूमिका निभा रहे तेजा सज्जा, अपने किरदार को लेकर खोले राज

Mirai
एक बाल कलाकार के रूप में कई फिल्मों में काम करने वाले तेजा सज्जा अपनी नई फिल्म 'मिराई' के साथ लोगों के सामने आए हैं। इस फिल्म में भरपूर वीएफएक्स तो दिखेगा ही साथ ही कहानी में भी कुछ अलग परोसने की कोशिश है। यह एक ऐसे योद्धा की कहानी है जो ग्रंथों को संभालता है और अगर इन ग्रंथों को ना संभाला जाए तो इसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति देवताओं के स्वरूप में बदल जाएगा। 
 
अपनी इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान तेज सज्जा ने मुंबई में मीडिया से बातचीत की। तेज का कहना है कि मैं जब फिल्म में काम करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने इस फिल्म की डबिंग नहीं की है। ऐसा नहीं कि मुझे हिंदी नहीं आती है। लेकिन हर भाषा की अपनी खूबसूरती होते हैं। उसे एक तरीके को मानते हुए और उसी पर चलते हुए भाषा बोली जाती है। मुझे लगता है कि मैं अभी इतना परिपक्व नहीं हूं। 
 
लेकिन साथ ही में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत खुशी है कि जो लोग अलग-अलग भाषाओं में मेरी फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों में आएंगे सभी को यह अच्छी लगेगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही मैं ऐसा सोचता हूं कि यह फिल्म तेलुगु में है या किसी और भाषा में है। मेरे लिए यह एक फिल्म है जिसमें मैंने काम किया है। अब इन दोनों के अंतर में यानी कि तेलुगु भाषा की आप कोई और भाषा में जो अंतर हुआ करता था, वह रेखाएं अब धूमिल होने लगी है। मिटने लगी है। 
 
करण सर ने ही इस फिल्म को एक नया स्तर दे दिया है वहीं प्रोडक्शन हाउस के जरिए हम भी इसी कोशिश में है कि चाहे वह फिल्म का प्रमोशन हो या फिर मेकिंग हो या फिर इसकी मार्केटिंग हो कहीं कोई कमी ना रह जाए। हम अलग भाषा होने के बावजूद भी भाषाई सुंदरता को बहुत संजीदगी से लेते हैं।"
 
इस फिल्म को बनाने के लिए आप ने किन बातों का ध्यान रखा?
इस फिल्म को बनाते समय हमें बहुत सारा चुनौती भरा समय देखना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती तो हमारी यह थी कि बजट में कैसे फिल्म को बनाया जाए। और कैसे कम से कम वीएफएक्स का प्रयोग हो या ना हो? मैंने तो कहीं कोई बॉडी डबल या वीएफएक्स का प्रयोग नहीं किया। हम हर जगह पर जाकर खुद शूट कर रहे थे। एक्शन सीक्वेंसेस मैं खुद कर रहा था इसमें कई सारी जगह पर मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतनी सारी मेहनत हमने की है और इतना ज्यादा लगन के साथ काम किया है। यह एक बहुत ही महत्वकांक्षी फिल्म है और इसके लिए हम जो कर सकते थे, वह सारे काम हमने किए हैं। 
 
फिल्म की कहानी के बारे में बताइए?
हम सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक काल के ग्रंथ भारत के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। इन बहुमूल्य ग्रंथों को दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रखा गया है और इनके अपने योद्धा हैं जो इन ग्रंथों की रक्षा करते हैं ताकि यह कभी किसी गलत व्यक्ति के हाथ में ना पड़ जाए? लेकिन फिर भी यह सब होने के बावजूद भी कोई दुश्मनी ताकत इन पर हमला करती है तो यह काम मेरा यानि की हीरो का है जो इन योद्धाओं को और बहुमूल्य किताबों को दुश्मन से बचाए रखें। 
 
अब इन बहुमूल्य किताबों में क्या ज्ञान छुपा है और मैं कैसे इन योद्धाओं की दुनिया से संपर्क में रहता हूं और कैसे जुड़ा हुआ हूं। यह सब फिल्में आपको देखना होगा। कभी ऐसा हुआ कि यह बहुमूल्य किताबे यहां ग्रंथ नष्ट हो गए और दुनिया से मानव प्राणी भी नष्ट हो गया। तब उन्हें इन किताबों को पढ़कर समझना होगा कि कैसे इन घटना को रोका जा सके। यह बहुत ही रोचक कहानी है। 
 
आपकी पिछली फिल्म हनुमान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला कैसा लगता है?
बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत शांति महसूस होती है। गर्व महसूस होता है। साथ ही साथ ही लगता है कि आपके काम को किसने देखा और परखा और साथ ही साथ उसकी तारीफ भी की है। मैं ऐसी फिल्मों में यकीन रखता हूं जिसमें हम इतिहास की बात करते हैं हमारे देवी देवताओं की बात करते हैं। मुझे बहुत मजा आता है। फिर ऐसा लगता है कि देखो हम नई पीढ़ी को कितनी सुंदर बात सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? 
 
लेकिन साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि नेशनल अवार्ड मिल जाने से हमारा काम नहीं रुक रुकेगा। हम उतनी ही मेहनत करेंगे। हम उतनी ही शिद्दत के साथ अपने रोल में लगे रहेंगे। मेहनत और हिम्मत कि कहीं कमी नहीं रहेगी। 
 
राष्ट्रीय पुरस्कार मिलजाने के बाद आपकी फीस बढ़ गई है?
सभी लोग कहते हैं कि मैं अपनी फीस बढ़ा देता हूं, लेकिन ऐसा है नहीं, मुझे तो उल्टा ही लगता है कि मैं जब भी कोई ऐसी फिल्म बनाने जाता हूं, जिसमें बहुत मेहनत हो। बहुत सारी तकनीकी काम करने की जरूरत पड़े तो मैं उसको ज्यादा प्राथमिकता दे देता हूं और अपना जो मेहनताना है, उसको कहीं काट छांट करवाने पर तुल जाता हूं। सच कहूं तो हनुमान के बाद इस फिल्म के लिए मैंने एक पैसे की भी फीस में बढ़ोतरी नहीं की है। 
 
आप अपने बारे में कुछ बताइए।
मैं कुछ ढाई साल का था तब से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। शायद 1998 से ही मेरे सफर की शुरुआत हो गई थी। वह भी बहुत अनोखे तरीके से हुई थी। मेरा तो कहीं कोई फिल्मी कनेक्शन भी नहीं है पर जब छोटा सा था तब मैं अपने भाई के साथ खिलौने की दुकान में था। वहीं पर मुझे निर्देशक साहब ने देखा और उन्होंने मुझे रोल ऑफर कर दिया। पहले तो मां-बाप ने मना कर दिया था। फिर बाद में निर्माता अश्वनी जी ने बहुत ज्यादा उन्हें समझाया। अंत में वह मान गए और यह फिल्म चुडालिनी वुंडी नाम से थी। इसमें चिरंजीवी साहब के साथ मैंने काम किया और भगवान की कृपा है कि तब से लेकर आज तक मुझे कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बॉक्स ऑफिस पर लोका चैप्टर 1 का धमाका, 15 दिन में किया इतना कलेक्शन, दिल मद्रासी का हाल बेहाल

बॉक्स ऑफिस पर लोका चैप्टर 1 का धमाका, 15 दिन में किया इतना कलेक्शन, दिल मद्रासी का हाल बेहालसाउथ इंडस्ट्री में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम 'लोका चैप्टर 1' गूंज रहा है, एडवेंचर-फैंटेसी ड्रामा ने सिनेमाघरों में तूफान मचा दिया है। प्रियदर्शन की बेटी और फिल्म की लीड एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन को हर तरफ से सराहना मिल रही है। लोका की सफलता ने दूसरी बड़ी फिल्मों को सीधा नुकसान पहुंचाया है, खासकर 'दिल मद्रासी' को।

मुंबई की तेज रफ्तार में दौड़ती लोकल ट्रेन से कूदीं करिश्मा शर्मा, अस्पताल में चल रहा इलाज

मुंबई की तेज रफ्तार में दौड़ती लोकल ट्रेन से कूदीं करिश्मा शर्मा, अस्पताल में चल रहा इलाज'रागिनी एमएमएस रिटर्न्स' और 'प्यार का पंचनामा' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है। एक्ट्रेस एक गंभीर हादसे का शिकार हो गई हैं। करिश्मा मुंबई में चलती ट्रेन से कूदने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। इस बाद की जानकारी करिश्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है।

नेटफ्लिक्स फैमिली ड्रामा Unaccustomed Earth में फ्रीडा पिंटो के साथ लीड रोल में नजर आएंगे सिद्धार्थ

नेटफ्लिक्स फैमिली ड्रामा Unaccustomed Earth में फ्रीडा पिंटो के साथ लीड रोल में नजर आएंगे सिद्धार्थएक्टर सिद्धार्थ को नेटफ्लिक्स की एक घंटे की फैमिली ड्रामा सीरीज़ 'Unaccustomed Earth' में फ्रीडा पिंटो के साथ मुख्य भूमिका में कास्ट किया गया है। यह सीरीज़ जॉन वेल्स और माधुरी शेखर द्वारा बनाई गई है। शो का संचालन भी जॉन वेल्स ही करेंगे। इस सीरीज का निर्देशन ऋतेश बत्रा करेंगे।

पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए शाहरुख खान, मीर फाउंडेशन के जरिए 1,500 परिवारों तक पहुंचा रहे रिलीफ किट्स

पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए शाहरुख खान, मीर फाउंडेशन के जरिए 1,500 परिवारों तक पहुंचा रहे रिलीफ किट्सपंजाब में आई बाढ़ ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। कई एकड़ की फसलें बाढ़ के पानी से बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में कई सेलेब्स पंजाब के लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। शाहरुख खान का मीर फाउंडेशन भी लोकल NGOs के साथ हाथ मिलाकर पंजाब बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद कर रहा है।

अनुपमा : पहली बार मां के खिलाफ उतरेंगी अद्रिजा रॉय, डांस मुकाबले को लेकर जताई भावनाएं

अनुपमा : पहली बार मां के खिलाफ उतरेंगी अद्रिजा रॉय, डांस मुकाबले को लेकर जताई भावनाएंस्टार प्लस का फ्लैगशिप शो 'अनुपमा' लगातार अपने दर्शकों को बांधे हुए है। शो की दमदार स्टोरीटेलिंग, इमोशनल कनेक्शन और कनेक्ट करने वाले पारिवारिक रिश्ते इसे खास बनाते हैं। सालों से, यह सीरियल दर्शकों के दिलों को छूता आ रहा है, क्योंकि इसमें भावनाओं से भरे पलों के साथ-साथ हाई-ड्रामा का भी मेल है।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com