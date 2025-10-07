मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (17:35 IST)

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी क्यों फ्लॉप हुई: 5 बड़ी गलतियाँ जिनसे डूबा वरुण-जान्हवी का जहाज

SUNNY SANSKARI KI TULSI KUMARI (2025)
वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ दशहरे पर रिलीज हुई, लेकिन 5 दिनों में सिर्फ 35.37 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर पाई। शशांक खेतान के निर्देशन में बनी यह रोमांटिक-कॉमेडी दर्शकों को हंसा या जोड़ नहीं पाई। कमजोर कहानी, फीकी एक्टिंग और बेमजा स्क्रीनप्ले ने इसे फ्लॉप बना दिया। आइए जानते हैं वे 5 कारण जिनसे दर्शक फिल्म से दूर भागे।
 
1. कहानी पर यकीन करना मुश्किल
फिल्म की कहानी सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई। एक लड़का और एक लड़की शादी करने जा रहे हैं, लेकिन दोनों अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग पर अपने-अपने एक्स को बुला लेते हैं — यह विचार ही अविश्वसनीय लगता है। दर्शकों को यह सेटअप न तो तार्किक लगा और न ही भावनात्मक रूप से जुड़ पाया।
 
2. स्क्रीनप्ले में नहीं था एंटरटेनमेंट
कहानी को बचाने की उम्मीद थी कि शायद स्क्रीनप्ले इसे मनोरंजक बना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न कॉमेडी ने हंसाया, न रोमांस ने छुआ। हर सीन नीरस लगा और फिल्म आगे बढ़ने के बजाय खिंचती चली गई। दर्शकों ने कहा कि फिल्म में "कुछ भी नया" देखने को नहीं मिला।
 
3. गलत कास्टिंग का असर
कहानी में वरुण धवन और जान्हवी कपूर अपने-अपने एक्स के पीछे दीवाने दिखते हैं, लेकिन जिन रोल्स में सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ को लिया गया है, वे स्टार पावर के लिहाज से कमजोर हैं। यह प्रेम-त्रिकोण तब प्रभावी होता जब इन किरदारों में ज्यादा मजबूत या लोकप्रिय चेहरे होते। कमजोर कास्टिंग ने फिल्म का इमोशनल कनेक्शन तोड़ दिया।
 
4. वरुण और जान्हवी की फीकी एक्टिंग
वरुण धवन ने इस बार भी वही एक्सप्रेशन और वही अंदाज दोहराया जो वे पिछली फिल्मों में दिखा चुके हैं। वहीं, जान्हवी कपूर का अभिनय भावनात्मक गहराई से रहित लगा। दोनों के बीच की केमिस्ट्री कृत्रिम और असहज लगी। न दर्शकों को हंसी आई, न दिल छुआ।
 
5. शशांक खेतान का कमजोर निर्देशन
निर्देशक शशांक खेतान ने इस बार बड़े सेट्स, महंगे कॉस्ट्यूम्स और भव्य गानों पर ज़ोर दिया, लेकिन कहानी और भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। वे अपने कलाकारों से भी ईमानदार परफॉर्मेंस नहीं निकलवा पाए। नतीजा — एक खूबसूरत लेकिन बेमकसद फिल्म जो दर्शकों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाई।
 
चमक-दमक के बावजूद दिल नहीं जीत पाई फिल्म
‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ देखने के बाद साफ है कि सिर्फ ग्लैमर और म्यूज़िक किसी फिल्म को हिट नहीं बना सकते। दर्शक अब कंटेंट की मांग करते हैं, और इस फिल्म में वही गायब था। वरुण-जान्हवी की यह जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को आकर्षित करने में नाकाम रही।
Rise & Fall में कीकू शारदा और बेटे का इमोशनल मिलन: पूरे घर में गूंजी हंसी और खुशी की लहर

Rise & Fall में कीकू शारदा और बेटे का इमोशनल मिलन: पूरे घर में गूंजी हंसी और खुशी की लहररियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ के ताज़ा एपिसोड में किकू शारदा का अपने बेटे शौर्य से मिलन सबके लिए भावनात्मक पल बन गया। बेटे के मासूम सवाल, “पापा, आप शो में क्यों रो रहे थे?” ने पूरे घर में हंसी और प्यार दोनों भर दिए। इस इमोशनल मुलाकात में किकू ने कहा, “हंसते हुए रोना और रोते हुए हंसना ही ज़िंदगी की खूबसूरती है।” फैंस ने इस पिता-पुत्र के रिश्ते को खूब सराहा।

100 ऑफर रिजेक्ट कर चुकीं तब्बू बोलीं- दिल कहे हां तो ही करती हूं फिल्म

100 ऑफर रिजेक्ट कर चुकीं तब्बू बोलीं- दिल कहे हां तो ही करती हूं फिल्मतब्बू ने फेमिना की अक्टूबर कवर स्टोरी में अपने करियर, फिल्मों के चुनाव और अपनी सोच पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि वे अब भी हर प्रोजेक्ट को सोच-समझकर चुनती हैं और कई बार सैकड़ों ऑफर ठुकरा देती हैं। उनके मुताबिक, किसी फिल्म को हां कहने का असली कारण सिर्फ एक होता है – दिल से यकीन। तब्बू ने बताया कि निर्देशक पर भरोसा और कहानी की आत्मा ही उनके फैसलों को दिशा देती है।

द पैराडाइज से तेलुगु इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे राघव जुयाल, जल्द शुरू करेंगे शूटिंग

द पैराडाइज से तेलुगु इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे राघव जुयाल, जल्द शुरू करेंगे शूटिंगबॉलीवुड एक्टर राघव जुयाल अब पैन-इंडिया फिल्म 'द पैराडाइज' का हिस्सा बन गए हैं, जिसमें लीड रोल में नेचुरल स्टार नानी नज़र आएंगे। राघव हाल ही में फिल्म की स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन में शामिल हुए और अब जल्द ही शूटिंग शुरू करने वाले हैं।

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' ने बनाया साल का सबसे बड़ा वीकेंड रिकॉर्ड, 4 दिनों में किया इतना कलेक्शन

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' ने बनाया साल का सबसे बड़ा वीकेंड रिकॉर्ड, 4 दिनों में किया इतना कलेक्शनहोम्बले फिल्म्स की 'कांतारा: चैप्टर 1' ने सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री ली है। रिलीज़ के पहले ही दिन से फिल्म ने सफलता की लहर बना दी है। देशभर में फिल्म को शानदार रिव्यू मिल रहे हैं और यह दर्शकों व समीक्षकों दोनों के दिल जीत रही है।

68 साल की उम्र में स्टेज 4 कैंसर से जंग लड़ रहीं नफीसा अली, कीमोथेरेपी की वजह से झड़ने लगे बाल, बाल्ड लुक में शेयर की तस्वीरें

68 साल की उम्र में स्टेज 4 कैंसर से जंग लड़ रहीं नफीसा अली, कीमोथेरेपी की वजह से झड़ने लगे बाल, बाल्ड लुक में शेयर की तस्वीरेंबॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस नफीसा अली इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। नफीसा एक बार कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ रही हैं। उन्हें 2018 में पेरिटोनियल कैंसर हुआ था और 2019 में वह पूरी तरह ठीक हो गई थीं। 6 साल बाद नफीसा फिर से इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ गईं।

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
