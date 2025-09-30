मंगलवार, 6 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आने वाली फिल्म
  4. Story, Cast & Budget
Written By WD Entertainment Desk

2 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी टक्कर: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का मुकाबला कांतारा 1 से

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari, Kantara Legend Chapter 1, Box Office Clash 2025
2 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में दो बहुप्रतीक्षित फिल्में रिलीज हो रही हैं: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari) और कांतारा: ए लीजेण्ड चैप्टर 1 (Kantara: A Legend Chapter 1)। दोनों फिल्मों की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं और ये दर्शकों को अलग-अलग अनुभव प्रदान करेंगी। आइए, इन दोनों फिल्मों पर विस्तृत नजर डालते हैं।
 
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी– एक रोमांटिक कॉमेडी
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari एक हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें एक मॉडर्न लड़के और एक पारंपरिक लड़की की प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों के परिवारों के बीच मतभेद सामने आते हैं, और ये दोनों अपने रिश्ते को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं।
 
फिल्म की स्टार कास्ट युवाओं को आकर्षित करने वाली है, हालांकि वरुण धवन और जान्हवी का करियर कुछ खास नहीं चल रहा है और उनकी लगातार फिल्में असफल हुई हैं। वरुण धवन इस मूवी में सनी संस्कारी की भूमिका में हैं, जो एक आकर्षक और स्मार्ट लड़का है, तो दूसरी जान्हवी कपूर, तुलसी कुमारी के रूप में नजर आएंगी, जो एक संस्कारी और समझदार लड़की है।साथ में सान्या मल्होत्रा भी एक दमदार रोल में वे हैं। वे अनन्या का किरदार निभा रही है जो तुलसी की करीबी दोस्त है। रोहित सराफ और मनीष पॉल भी फिल्म में दिखाई देंगे। 
 
फिल्म का निर्देशन शशांक खेतान ने किया है, जो 'धड़क' और 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' जैसी सफल फिल्मों के लिए प्रसिद्ध हैं। निर्माताओं में धर्मा प्रोडक्शंस और मेंटॉर डिसिपल एंटरटेनमेंट शामिल हैं।
 
बजट और बॉक्स ऑफिस उम्मीदें
फिल्म का बजट लगभग 50-60 करोड़ रुपये के आसपास है। यह फिल्म विशेष रूप से युवा दर्शकों को आकर्षित करने की संभावना रखती है। दशहरे की छुट्टी का फायदा फिल्म को मिल सकता है। 
 
कांतारा: ए लीजेण्ड चैप्टर 1– एक महाकाव्य साहसिक ड्रामा
Kantara: A Legend Chapter 1 कर्नाटक के प्राचीन समय की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह फिल्म भूत कोला अनुष्ठान और मानवता के प्रकृति से संबंधों की गहरी कहानी प्रस्तुत करती है। फिल्म में नायक की भूमिका में ऋषभ शेट्टी हैं, जो एक नागा साधू के रूप में दिखाई देंगे। फिल्म में युद्ध दृश्यों की भव्यता और सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रण है।
 
ऋषभ शेट्टी के अलावा फिल्म में रुक्मिणी वासंत और गुलशन देवैया भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। 
फिल्म का निर्देशन और लेखन ऋषभ शेट्टी ने किया है। फिल्म का निर्माण होंबले फिल्म्स द्वारा किया गया है।
 
बजट और बॉक्स ऑफिस उम्मीदें
फिल्म का बजट लगभग 100-120 करोड़ रुपये के आसपास है। यह फिल्म विशेष रूप से दक्षिण भारत में बड़ी सफलता की उम्मीद रखती है, और हिंदी बेल्ट में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। कांतारा को दर्शकों ने पसंद किया था और इसका फायदा भी मिल सकता है। 
 
दोनों फिल्में अलग-अलग शैलियों में हैं और दर्शकों को विविध अनुभव प्रदान करेंगी। जहां 'Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari' युवा प्रेमियों के लिए एक हल्की-फुल्की रोमांटिक कहानी पेश करती है, वहीं 'Kantara: A Legend Chapter 1' एक महाकाव्य साहसिक ड्रामा है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

25 साल बाद दोबारा सीएम बनेंगे अनिल कपूर, 'नायक' का सीक्वल हुआ कंफर्म

25 साल बाद दोबारा सीएम बनेंगे अनिल कपूर, 'नायक' का सीक्वल हुआ कंफर्मसाल 2001 में रिलीज हुई 'नायक' अनिल कपूर के करियर में बेहतरीन फिल्मों में से एक है। एक दिन का सीएम बनकर अनिल ने फैंस के दिल में खास जगह बना ली थी। ये फिल्म बाद में जाकर कल्ट साबित हुई। बीते काफी समय से इस फिल्म के सीक्वल को लेकर चर्चा चल रही है।

जुबीन गर्ग केस में एसआईटी का सनसनीखेज खुलासा, पैसों की लालच में मैनेजर ने ही रची थी साजिश

जुबीन गर्ग केस में एसआईटी का सनसनीखेज खुलासा, पैसों की लालच में मैनेजर ने ही रची थी साजिशमशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में निधन हो गया था। इस मामले की जांच असम पुलिस की एसआईटी कर रही है। जुबीन गर्ग केस में अब एक बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एसआईटी ने अदालत में दावा किया जुबीन की हत्या के पीछे पैसों की लालच और करोड़ों रुपए का गबन ही सबसे बड़ा कारण था।

आमिर खान प्रोडक्शंस ने रिलीज किया 'हैप्पी पटेल' का जबरदस्त रोमांटिक गाना 'चांटा तेरा'

आमिर खान प्रोडक्शंस ने रिलीज किया 'हैप्पी पटेल' का जबरदस्त रोमांटिक गाना 'चांटा तेरा'आमिर खान प्रोडक्शंस ने अपनी आने वाली और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' का नया गाना 'चांटा तेरा' रिलीज कर दिया है। वीर दास और मिथिला पालकर पर फिल्माया गया यह हटके डुएट अपने मज़ेदार और अलग अंदाज़ के साथ फिल्म के मूड से पूरी तरह मेल खाता है।

धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों रखी अलग-अलग प्रार्थना सभा

धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों रखी अलग-अलग प्रार्थना सभाबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का पिछले साल 24 नवंबर को निधन हो गया था। धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके बेटों सनी -बॉबी देओल और उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने अलग-अलग प्रार्थना सभा रखी थी। धर्मेंद्र के निधन का हेमा मालिनी को गहरा झटका लगा है।

मलाइका अरोरा की वजह से दीपिका पादुकोण को बॉलीवुड में मिला था पहला ब्रेक

मलाइका अरोरा की वजह से दीपिका पादुकोण को बॉलीवुड में मिला था पहला ब्रेकबॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण 5 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। बैडमिंटन प्लेयर होने के बावजूद दीपिका ने मॉ‍डलिंग की राह चुनी। दीपिका का नाम आज फिल्म इंड्रस्ट्री की सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं। दीपिका पादुकोण के पास हमेशा ही फिल्मों की लाइन लगी रहती हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com