शुक्रवार, 2 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (07:04 IST)

व्हाइट बॉडीकॉन ड्रेस में जाह्नवी कपूर का सुपर बोल्ड अंदाज, देखिए तस्वीरें

Janhvi Kapoor hot photos
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर फिल्मों से ज्यादा अपने हॉट अंदाज के लिए सुर्खियों में रहती हैं। जाह्नवी का इंस्टा अकाउंट उनकी बोल्ड तस्वीरों से भरा हुआ है। 
 
फिल्म 'होमबाउंड' के प्रमोशन इवेंट में भी जाह्नवी का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर की बॉडीकॉन ड्रेस में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। 
 
जाह्नवी की इस बॉडीफिटेड ड्रेस में अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। एक्ट्रेस की ड्रेस पर खूबसूरत एम्ब्रायडरी वर्क भी देखने को ‍मिल रहा है। 
 
जाह्नवी ने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। साथ ही कानों में डायमंड इयररिंग्स कैरी किए हैं। 
 
तस्वीरों में जाह्नवी एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना परफेक्ट फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट कर रही हैं।
 
फैंस को जाह्नवी कपूर का यह बोल्ड अंदाज काफी पसंद आ रहा है। यूजर्स हॉटी और सेक्सी कमेंट में लिखकर जाह्नवी की तारीफ कर रहे हैं। 
 
जाह्नवी कपूर की फिल्म 'होमबाउंड' 26 सितंबर को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की भारत की तरफ से ऑस्कर में भी ऑफिशियल एंट्री हुई है। 
 
