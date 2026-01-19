सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर की 'दो दीवाने सहर में' का टीजर रिलीज, दिखी खूबसूरत मॉडर्न लव स्टोरी

जी स्टूडियोज और भंसाली प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म 'दो दीवाने सहर' में का फर्स्ट लुक बेहद अनोखे अंदाज में सामने आने के बाद अब इस वन-ऑफ-ए-काइंड रोमांटिक ड्रामा का टीजर भी रिलीज़ हो गया है। इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर अहम ‍किरदार में नजर आने वाले हैं।

फिल्म की कहानी एक ऐसे प्यार की झलक देती है जो बिल्कुल रियल है, सरप्राइज से भरा हुआ है और सीधे दिल को छू जाता है। जहां फर्स्ट लुक ने दो इम्परफेक्ट लोगों के बीच परफेक्ट प्यार का सपना दिखाया था, वहीं टीज़र एक मॉडर्न रोमांस का वादा करता है, जो किसी ऐसी याद जैसा महसूस होता है जिसे आप जाने-अनजाने अब तक संभाले हुए थे।

मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर 'दो दीवाने सहर' का टीजर पहली ही फ्रेम से रियल रोमांस की फील पकड़ता हुआ लगभग-प्यार, प्यार के शायदों और उससे जुड़े अनगिनत संभावनाओं के सफर पर ले जाता है। टीजर को और भी खास बनाता है मेकर्स का वह ऑथेंटिक टच, जिसमें आइकॉनिक गाना ‘दो दीवाने सहर में’ को परफेक्ट बैकड्रॉप के तौर पर इस्तेमाल किया गया है।

इसकी म्यूज़िक फीलिंग्स से भरपूर है और फिल्म की सुकून भरी लव थीम को बेहद खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट करता है। इसके अलावा, सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की मैजिकल केमिस्ट्री दिल जीत लेने वाली लगती है। दोनों ऐसे किरदार निभा रहे हैं जो अभी खुद को समझने की जर्नी पर हैं, और लव स्टोरीज़ में ऐसा कम ही देखने को मिलता है।

सच्चे रोमांस और इमोशनल गहराई के साथ, यह जोड़ी साल की सबसे दिल छू लेने वाली ऑन-स्क्रीन पेयरिंग्स में से एक बनकर उभरती नज़र आती है। टीजर रिलीज होने के साथ ही अब ट्रेलर को लेकर एक्साइटमेंट अपने चरम पर पहुंच चुकी है। यह फिल्म उन लोगों के लिए एक वैलेंटाइन गिफ्ट की तरह आ रही है, जो मानते हैं कि प्यार थोड़ा उलझा हुआ, कन्फ्यूज़िंग और फिर भी पूरी तरह से वर्थ इट होता है। यह एक ऐसी फिल्म है जो आपको यह नहीं बताती कि क्या महसूस करना है, बल्कि आपको खुद उसे महसूस करने का मौका देती है।

ज़ी स्टूडियोज़ और भंसाली प्रोडक्शंस की प्रस्तुति ‘दो दीवाने सहर में’ में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी मुख्य भूमिकाओं में नज़र आएंगे। फिल्म का निर्देशन रवि उदयावर ने किया है। इसे संजय लीला भंसाली, प्रेरणा सिंह, उमेश कुमार बंसल और भरत कुमार रंगा ने रवि उदयावर फिल्म्स के सहयोग से प्रोड्यूस किया है। ‘दो दीवाने सहर में’ 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है।