सोमवार, 19 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Siddhant Chaturvedi and Mrunal Thakur starrer Do Deewane Seher Mein moive teaser released
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : सोमवार, 19 जनवरी 2026 (16:22 IST)

सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर की 'दो दीवाने सहर में' का टीजर रिलीज, दिखी खूबसूरत मॉडर्न लव स्टोरी

film do deewane seher mein
जी स्टूडियोज और भंसाली प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म 'दो दीवाने सहर' में का फर्स्ट लुक बेहद अनोखे अंदाज में सामने आने के बाद अब इस वन-ऑफ-ए-काइंड रोमांटिक ड्रामा का टीजर भी रिलीज़ हो गया है। इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर अहम ‍किरदार में नजर आने वाले हैं। 
 
फिल्म की कहानी एक ऐसे प्यार की झलक देती है जो बिल्कुल रियल है, सरप्राइज से भरा हुआ है और सीधे दिल को छू जाता है। जहां फर्स्ट लुक ने दो इम्परफेक्ट लोगों के बीच परफेक्ट प्यार का सपना दिखाया था, वहीं टीज़र एक मॉडर्न रोमांस का वादा करता है, जो किसी ऐसी याद जैसा महसूस होता है जिसे आप जाने-अनजाने अब तक संभाले हुए थे।
 
मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर 'दो दीवाने सहर' का टीजर पहली ही फ्रेम से रियल रोमांस की फील पकड़ता हुआ लगभग-प्यार, प्यार के शायदों और उससे जुड़े अनगिनत संभावनाओं के सफर पर ले जाता है। टीजर को और भी खास बनाता है मेकर्स का वह ऑथेंटिक टच, जिसमें आइकॉनिक गाना ‘दो दीवाने सहर में’ को परफेक्ट बैकड्रॉप के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। 
 
इसकी म्यूज़िक फीलिंग्स से भरपूर है और फिल्म की सुकून भरी लव थीम को बेहद खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट करता है। इसके अलावा, सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की मैजिकल केमिस्ट्री दिल जीत लेने वाली लगती है। दोनों ऐसे किरदार निभा रहे हैं जो अभी खुद को समझने की जर्नी पर हैं, और लव स्टोरीज़ में ऐसा कम ही देखने को मिलता है।
सच्चे रोमांस और इमोशनल गहराई के साथ, यह जोड़ी साल की सबसे दिल छू लेने वाली ऑन-स्क्रीन पेयरिंग्स में से एक बनकर उभरती नज़र आती है। टीजर रिलीज होने के साथ ही अब ट्रेलर को लेकर एक्साइटमेंट अपने चरम पर पहुंच चुकी है। यह फिल्म उन लोगों के लिए एक वैलेंटाइन गिफ्ट की तरह आ रही है, जो मानते हैं कि प्यार थोड़ा उलझा हुआ, कन्फ्यूज़िंग और फिर भी पूरी तरह से वर्थ इट होता है। यह एक ऐसी फिल्म है जो आपको यह नहीं बताती कि क्या महसूस करना है, बल्कि आपको खुद उसे महसूस करने का मौका देती है।
 
ज़ी स्टूडियोज़ और भंसाली प्रोडक्शंस की प्रस्तुति ‘दो दीवाने सहर में’ में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी मुख्य भूमिकाओं में नज़र आएंगे। फिल्म का निर्देशन रवि उदयावर ने किया है। इसे संजय लीला भंसाली, प्रेरणा सिंह, उमेश कुमार बंसल और भरत कुमार रंगा ने रवि उदयावर फिल्म्स के सहयोग से प्रोड्यूस किया है। ‘दो दीवाने सहर में’ 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

रश्‍मिका मंदाना ने बताई 'सिकंदर' के फ्लॉप होने की वजह, बोलीं- जैसा बताया गया उससे अलग थी स्क्रिप्ट

रश्‍मिका मंदाना ने बताई 'सिकंदर' के फ्लॉप होने की वजह, बोलीं- जैसा बताया गया उससे अलग थी स्क्रिप्टबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'सिकंदर' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म में सलमान खान के साथ रश्मिका मंदाना अहम किरदार में दिखी थीं। फिल्म को साउथ के निर्देशक एआर मुरुगादॉस ने निर्देशित किया था।

राम चरण का जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस हुए हैरान, 'पेड्डी' को लेकर बढ़ी एक्साइटमेंट

राम चरण का जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस हुए हैरान, 'पेड्डी' को लेकर बढ़ी एक्साइटमेंटसाउथ सुपरस्टार राम चरण की अगली फिल्म 'पेड्डी' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में राम चरण के साथ जाह्नवी कपूर नजर आने वाली हैं। यह 2026 की सबसे बड़ी पैन-इंडिया फिल्मों में से एक मानी जा रही है। मेकर्स लगातार नए अपडेट्स के जरिए दर्शकों की उत्सुकता बनाए हुए है।

धुरंधर 1 की विरासत, धुरंधर 2 का तूफान: देखिए रणवीर सिंह के यादगार डायलॉग्स की झलक

धुरंधर 1 की विरासत, धुरंधर 2 का तूफान: देखिए रणवीर सिंह के यादगार डायलॉग्स की झलककुछ ही कलाकार होते हैं जो डायलॉग्स को यादगार बना देते हैं, और रणवीर सिंह उन्हीं में से एक हैं। उन्हें अपनी पीढ़ी का बेहतरीन अभिनेता माना जाता है। उनकी फिल्में सिर्फ हिट फिल्मों की लिस्ट नहीं हैं, बल्कि ऐसे किरदारों की कहानी हैं जो फिल्म खत्म होने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं।

सिनेमा के जरिए सामाजिक बदलाव की पहल: ‘समभाव’ अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल इंदौर में, 27-28 जनवरी को होगा आयोजन

सिनेमा के जरिए सामाजिक बदलाव की पहल: ‘समभाव’ अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल इंदौर में, 27-28 जनवरी को होगा आयोजनइंदौर में 27-28 जनवरी 2026 को ‘समा भाव’ अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा, जिसमें लिंग समानता, स्वस्थ रिश्तों और पहचान जैसे विषयों पर आधारित 16 से अधिक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय फिल्में दिखाई जाएंगी। छात्रों और सामाजिक संगठनों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा।

संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' को लेकर बड़ा अपडेट आया, 2027 नहीं 2026 में ही होगी रिलीज!

संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' को लेकर बड़ा अपडेट आया, 2027 नहीं 2026 में ही होगी रिलीज!फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह एक ग्रैंड हिस्टोरिकल ड्रामा है, जिसमें पहली बार आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल एक साथ लीड रोल में नजर आएंगे। भव्य सेट्स, दमदार कोरियोग्राफी और इमोशनल म्यूज़िक के लिए मशहूर भंसाली इस फिल्म के जरिए दर्शकों को एक शानदार सिनेमैटिक अनुभव देने की तैयारी में हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com