King Poster: खून से सना चेहरा, होंठों में गुलाब और खतरनाक अंदाज... शाहरुख खान बोले- 'कातिल नहीं, आशिक हूं'

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने अपनी आगामी बहुप्रतीक्षित एक्शन थ्रिलर ‘किंग’ का विस्फोटक फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया है। पोस्टर में शाहरुख जख्मी चेहरे और होठों के बीच गुलाब दबाए एक अनोखे और उग्र अवतार में नजर आ रहे हैं, जिस पर लिखा है— “कातिल नहीं

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान जब पर्दे पर आते हैं, तो कभी अपने रोमांस से दिल जीत लेते हैं, तो कभी अपने एक्शन से दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं। लेकिन इस बार किंग खान का अंदाज कुछ ऐसा है, जिसमें मोहब्बत भी है, खून भी और एक ऐसा रहस्य भी, जो दर्शकों के मन में कई सवाल खड़े कर देता है। अपनी बहुचर्चित फिल्म 'किंग' के नए पोस्टर के साथ शाहरुख ने एक बार फिर सुर्खियां बटोर ली हैं। पोस्टर में उनका खतरनाक लुक और उसके साथ लिखी पंचलाइन ने फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है।

खून से सना चेहरा, होंठों में गुलाब... शाहरुख के अंदाज ने खींचा ध्यान

'किंग' के नए पोस्टर में शाहरुख खान के चेहरे पर खून के निशान है। उनका यह रूप पहली नजर में किसी खूंखार एक्शन हीरो की याद दिलाता है। लेकिन तस्वीर की सबसे खास बात है उनके होंठों के बीच दबा लाल गुलाब। चेहरे पर जख्मों के निशान हैं, अंदाज में खतरनाक तेवर हैं, मगर गुलाब इस किरदार के भीतर छिपे आशिक की झलक भी देता है।

पोस्टर के साथ लिखी लाइन 'कातिल नहीं... आशिक हूं...' इस पूरे लुक को एक अलग ही मायने देती है। आखिर ऐसा कौन-सा किरदार है, जो खून-खराबे के बीच भी खुद को आशिक बता रहा है? क्या उसकी कहानी मोहब्बत के लिए जंग लड़ने की है या प्यार की राह में वह किसी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां हथियार उठाना उसकी मजबूरी बन गया है? फिलहाल पोस्टर इन सवालों के जवाब नहीं देता, लेकिन फिल्म की कहानी को लेकर दिलचस्पी जरूर बढ़ाता है।

शाहरुख का यह अंदाज उनके रोमांटिक हीरो वाले पुराने रंग और मौजूदा दौर के एक्शन अवतार का अनोखा मेल पेश करता है। यही वजह है कि 'किंग' का पोस्टर सिर्फ एक एक्शन फिल्म की झलक नहीं देता, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानी और किरदार की भावनात्मक दुनिया की ओर भी इशारा करता है।





बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने अपनी आगामी बहुप्रतीक्षित एक्शन थ्रिलर ‘किंग’ का विस्फोटक फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया है। पोस्टर में शाहरुख जख्मी चेहरे और होठों के बीच गुलाब दबाए एक अनोखे और उग्र अवतार में नजर आ रहे हैं, जिस पर लिखा है— “कातिल नहीं

'पठान' वाली जोड़ी फिर साथ, इस बार एक्शन का अलग रंग!

शाहरुख खान और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की जोड़ी 'पठान' की ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद एक बार फिर साथ आ रही है। 'पठान' में दोनों ने बड़े पर्दे पर जबरदस्त एक्शन और भव्यता का अनुभव दिया था। अब 'किंग' के जरिए यह जोड़ी एक बार फिर दर्शकों को बड़े पर्दे पर रोमांचित करने की तैयारी में है।

हालांकि, इस बार फिल्म का अंदाज पहले से अलग होने की चर्चा है। 'किंग' को हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसमें बड़े स्तर के एक्शन सीक्वेंस और अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता देखने को मिल सकती है। फिल्म के एक्शन दृश्यों को भव्य बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्टंट डायरेक्टर्स और तकनीशियनों के शामिल होने की बात कही जा रही है।

ऐसे में शाहरुख के नए पोस्टर को फिल्म के एक्शन से भरपूर संसार की झलक के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, फिल्म की कहानी और उनके किरदार की असली परतें खुलने के लिए दर्शकों को अभी और जानकारी का इंतजार करना होगा।

बेटी सुहाना के साथ नजर आएंगे शाहरुख, अभिषेक बच्चन बनेंगे विलेन!

'किंग' की चर्चा सिर्फ शाहरुख के लुक और सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन तक सीमित नहीं है। फिल्म की स्टारकास्ट भी इसे खास बना रही है। शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। सुहाना के लिए यह प्रोजेक्ट बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें उन्हें अपने सुपरस्टार पिता के साथ बड़े पर्दे पर काम करने का मौका मिलेगा।

पिता और बेटी की यह जोड़ी फिल्म में किस तरह की केमिस्ट्री दिखाएगी और उनके किरदार कहानी को किस दिशा में ले जाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि, उनके किरदारों की पूरी जानकारी सामने आने के बाद ही उनकी भूमिका की अहमियत स्पष्ट हो सकेगी।

दूसरी ओर, अभिषेक बच्चन के फिल्म में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाने की चर्चा है। अगर पर्दे पर शाहरुख और अभिषेक के बीच आमना-सामना होता है, तो दोनों के किरदारों का टकराव फिल्म के रोमांच को नई ऊंचाई दे सकता है। एक तरफ शाहरुख का रहस्यमयी और खतरनाक अंदाज, तो दूसरी तरफ अभिषेक का निगेटिव किरदार फिल्म में टकराव का दिलचस्प पहलू बन सकता है।

इसके अलावा, दीपिका पादुकोण के भी फिल्म में खास कैमियो करने की चर्चा है। शाहरुख और दीपिका की जोड़ी को एक बार फिर पर्दे पर देखने का मौका मिलेगा।

24 दिसंबर को रिलीज होगी 'किंग'

गौरी खान, सिद्धार्थ आनंद और ममता आनंद के संयुक्त निर्माण में बन रही 'किंग' को बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। फिल्म की शूटिंग कई देशों में की जा रही है, जिससे इसके अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक्शन और भव्यता को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं।

फिल्म की रिलीज डेट 24 दिसंबर 2026 तय की गई है। क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग की उम्मीदों के साथ चर्चा में है। हालांकि, फिल्म की वास्तविक बॉक्स ऑफिस कामयाबी का पता रिलीज के बाद ही चलेगा।

फिलहाल 'किंग' का नया पोस्टर शाहरुख के प्रशंसकों के लिए चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। खून से सना चेहरा, होंठों में गुलाब और 'कातिल नहीं... आशिक हूं...' जैसी पंचलाइन ने फिल्म को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि शाहरुख खान का यह रहस्यमयी किरदार पर्दे पर मोहब्बत की कहानी सुनाएगा, बदले की आग में जलेगा या फिर इन दोनों के बीच एक ऐसी दुनिया रचेगा, जहां प्यार और खून-खराबे के बीच की लकीर मिट जाती है।