जब शाहरुख खान को जाना पड़ा था जेल, तब नाना पाटेकर ने की थी मदद, सालों पुराना किस्सा फिर चर्चा में

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के रिश्ते में सिर्फ फिल्मी जान-पहचान नहीं, बल्कि अपनापन भी रहा है। नाना पाटेकर के निधन के बाद शाहरुख से जुड़ा एक पुराना किस्सा फिर चर्चा में है। यह उस दौर का वाकया है, जब एक पत्रकार से विवाद के बाद शाहरुख खान को जेल जाना पड़ा था। उस मुश्किल वक्त में नाना पाटेकर ने उनकी मदद की थी।

यह घटना 1990 के दशक की शुरुआत की बताई जाती है। उस समय शाहरुख फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में जुटे थे और गौरी खान से उनकी शादी भी हो चुकी थी। वह अजीज मिर्जा की फिल्म 'राजू बन गया जेंटलमैन' में काम कर चुके थे और 'कभी हां कभी ना' की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक मैगजीन में छपी खबर ने उनकी निजी जिंदगी में तनाव पैदा कर दिया।

गौरी खान से जुड़ी खबर पर भड़क गए थे शाहरुख

दरअसल, एक मैगजीन में शाहरुख खान का नाम उनकी एक को-स्टार के साथ जोड़ा गया था। इस खबर से गौरी खान परेशान हो गई थीं। शाहरुख ने बाद में बताया था कि उन्होंने संबंधित पत्रकार से बात की तो उसने खबर को मजाक में लिखा गया बताया। लेकिन यह सफाई शाहरुख का गुस्सा शांत नहीं कर सकी।

शाहरुख ने उस पत्रकार से आमने-सामने बात करने का फैसला किया। उस वक्त उनके पास एक पारंपरिक हथियार भी था, जो उनके ससुर ने शादी के दौरान उन्हें दिया था। शाहरुख के मुताबिक, विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने वहां मौजूद लोगों को धमकाया और एक युवक को खुकरी से घायल भी कर दिया।

'तहलका' के थिंक 2012 कार्यक्रम में इस घटना को याद करते हुए शाहरुख ने स्वीकार किया था कि उनका व्यवहार बेहद गलत था। उन्होंने बताया था कि वह पत्रकार के घर तक तलवार लेकर पहुंच गए थे और इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा।

जेल पहुंचकर भी कम नहीं हुआ था शाहरुख का गुस्सा

इस विवाद के बाद पुलिस 'कभी हां कभी ना' के सेट पर पहुंची और शाहरुख को थाने ले गई। शाम 6 बजे के बाद गिरफ्तारी होने के कारण उन्हें तत्काल जमानत नहीं मिल सकी।

शाहरुख ने बताया था कि हिरासत में रहने के दौरान उन्हें फोन करने का मौका दिया गया। लेकिन किसी वकील या परिवार के सदस्य को फोन करने के बजाय उन्होंने उसी व्यक्ति को फोन लगा दिया, जिससे उनका विवाद हुआ था। इस बार भी उनका गुस्सा कम नहीं हुआ था।

शाहरुख ने उस बातचीत को याद करते हुए बताया था कि उन्होंने फोन पर भी धमकी दी। उनका कहना था कि वह जेल से बाहर आने के बाद उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएंगे।

हालांकि, बाद में शाहरुख ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। इस पूरे घटनाक्रम से गौरी भी काफी परेशान हो गई थीं। इसी मुश्किल घड़ी में नाना पाटेकर ने उनकी मदद की।

नाना पाटेकर ने ऐसे कराई शाहरुख की रिहाई

शाहरुख खान ने खुद बताया था कि नाना पाटेकर ने उन्हें जेल से बाहर निकलने में मदद की थी। अभिनेता ने नाना के इस व्यवहार की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्होंने उनकी रिहाई में अहम भूमिका निभाई।

शाहरुख के मुताबिक, सप्ताहांत में शाम के समय लगने वाली अदालत में जमानत मिलने की व्यवस्था के जरिए उनकी रिहाई का रास्ता निकला। उन्होंने नाना पाटेकर के लिए आभार जताते हुए कहा था कि वह बहुत अच्छे इंसान थे। शाहरुख ने यह भी माना था कि उस घटना के बाद वह पहले से बदल गए।

दोनों कलाकारों ने अजीज मिर्जा की फिल्म 'राजू बन गया जेंटलमैन' में साथ काम किया था, जो 1992 में रिलीज हुई थी। शाहरुख के करियर के शुरुआती दौर में बना यह रिश्ता समय के साथ भी कायम रहा।

शाहरुख के लिए नाना के मन में था खास लगाव

नाना पाटेकर ने भी शाहरुख खान के साथ अपने रिश्ते पर एक बातचीत में खुलकर बात की थी। 'द लल्लनटॉप' के साथ बातचीत में उन्होंने बताया था कि इतने साल बीतने के बाद भी शाहरुख उनसे उसी गर्मजोशी और प्यार से मिलते हैं।

नाना ने कहा था, "आज भी बहुत प्यार से मिलता है। लोग भूल जाते हैं, वह भूला नहीं। मुझे वह बच्चा अच्छा लगता है।"

नाना का यह बयान शाहरुख के प्रति उनके स्नेह को दिखाता है। उन्होंने गोवा में आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान शाहरुख से मुलाकात का जिक्र करते हुए भी बताया था कि सुपरस्टार उनसे पहले की तरह ही प्यार से मिले थे।

शाहरुख और नाना के रिश्ते का यह किस्सा बॉलीवुड की उस दुनिया की झलक देता है, जहां फिल्मों में साथ काम करने के अलावा निजी रिश्ते भी लंबे समय तक कायम रहते हैं। शाहरुख के करियर के शुरुआती दौर में नाना की मदद और बाद के वर्षों में उनके प्रति जताया गया स्नेह बताता है कि दोनों के बीच एक-दूसरे के लिए सम्मान और अपनापन बना रहा।