174 यात्रियों की जान बचाने वाले पायलट स्मित मच्छार की बहादुरी का मुरीद हुआ बॉलीवुड, सलमान-शाहरुख और अजय देवगन ने की तारीफ

आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर जब मौत सामने खड़ी थी और विमान में सवार 174 यात्रियों की सांसें अटकी हुई थीं, तब भारतीय मूल के कैप्टन स्मित मच्छार ने अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय दिया। फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में हुए खौफनाक हादसे के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने न केवल कॉकपिट का दरवाजा खोलकर यात्रियों और क्रू मेंबर्स को अंदर आने का रास्ता दिया, बल्कि एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया।

इस बहादुरी के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बॉलीवुड के दिग्गज सितारों तक हर कोई उन्हें नमन कर रहा है। कैप्टन स्मित मच्छार की इस ऐतिहासिक बहादुरी और जांबाजी की खबर सामने आते ही पूरे देश के साथ-साथ बॉलीवुड हस्तियों ने भी सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं और उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की।

There are heroes, and then there are those who show us what true courage looks like. Captain Smit Machchhar, you are a hero in every sense of the word. Wishing you strength and a speedy recovery. — Ajay Devgn (@ajaydevgn) October 3, 2026

अजय देवगन: अभिनेता अजय देवगन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कैप्टन की तारीफ करते हुए लिखा, "दुनिया में हीरो तो बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमें दिखाते हैं कि असली साहस क्या होता है। कैप्टन स्मित मच्छर, आप हर मायने में एक हीरो हैं। आपके साहस को सलाम और आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना।"

Captain Smit Machchhar, you stood strong when it mattered the most!! It’s not easy to stare adversity in the face and put one’s safety on the line… but you did just that to protect those onboard and showed us what being a Captain entails. A true display of courage and duty. Wishing you a speedy recovery, the country is proud of you… — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 3, 2026

शाहरुख खान: बॉलीवुड के किंग खान ने कैप्टन की तारीफ में लिखा, "कैप्टन स्मित मच्छर, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप चट्टान की तरह खड़े रहे! मुश्किल वक्त का सामना करना और दूसरों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालना आसान नहीं होता। आपने साबित कर दिया कि एक कैप्टन की असली जिम्मेदारी क्या होती है। पूरे देश को आप पर गर्व है।"

Kamaal kar diya pilot ji, hum sab aap ko salute karte hain will be a pleasure to fly with u.. Well done bro.. Capt #SmitMachchhar — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 2, 2026

सलमान खान: सलमान खान ने देर रात एक दिल छू लेने वाला नोट साझा करते हुए लिखा, "कमाल कर दिया पायलट जी, हम सब आपको सैल्यूट करते हैं। आपके साथ उड़ान भरना एक सम्मान की बात होगी... वेल डन ब्रो!"

करण जौहर: फिल्म निर्माता करण जौहर ने कैप्टन स्मित की तस्वीर शेयर कर लिखा, "अपनी जिंदगी से जूझते हुए भी दूसरों की जान को प्राथमिकता देना साहस के एक अलग ही स्तर को दर्शाता है। पूरी दुनिया आपकी इस निस्वार्थ बहादुरी को सलाम करती है।"

इसके अलावा विक्की कौशल, रणवीर सिंह, परेश रावल, आर. माधवन, विजय देवरकोंडा और रवि किशन जैसे कई अन्य लोकप्रिय सितारों ने भी कैप्टन स्मित मच्छर को 'रियल हीरो' और 'ब्राव हार्ट' बताते हुए उनकी बहादुरी की तारीफ की है।

An unforgettable conversation with Captain Smit, filled with pride and emotions. https://t.co/CCf46PKOWR — Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2026

पीएम मोदी ने जाना हाल-चाल

ताबुक के अस्पताल में इलाज करा रहे कैप्टन स्मित मच्छार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर बात की। बातचीत के दौरान कैप्टन स्मित ने उस भयानक मोड़ की दास्तान साझा की कि कैसे गंभीर चोटों के बाद भी उन्होंने कॉकपिट अनलॉक किया ताकि हमलावर को रोका जा सके।

कैप्टन स्मित मच्छर इससे पहले भारतीय एयरलाइन स्पाइसजेट में भी लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनकी इस सूझबूझ, कर्तव्यनिष्ठा और अद्भुत पराक्रम ने न केवल 174 निर्दोष लोगों की जान बचाई, बल्कि पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है।

क्या है फ्लाईदुबई FZ1073 घटनाक्रम?

यह घटना 30 सितंबर को घटी, जब फ्लाईदुबई का बोइंग 737 MAX 8 विमान दुबई से तेल अवीव (इज़राइल) की ओर उड़ान भर रहा था। विमान में 27 बच्चों और 6 क्रू मेंबर्स समेत कुल 174 लोग सवार थे। जब विमान सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में उड़ रहा था, तभी कॉकपिट के भीतर ओमानी सह-पायलट ने मुख्य कैप्टन स्मित मच्छर पर हमला कर दिया।

हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल और स्क्वॉक कोड एक्टिवेट किए तथा अपनी जान जोखिम में डालकर कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही केबिन में मौजूद यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने तत्परता दिखाते हुए हमलावर को दबोच लिया। इसके बाद उड़ान में 'डेडहेडिंग' (यात्री के रूप में सफर) कर रहे दो ऑफ-ड्यूटी पायलटों की मदद से प्लेन को सुरक्षित सऊदी अरब के ताबुक हवाई अड्डे पर लैंड कराया गया।