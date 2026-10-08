‘हीरो की तरह बाल मत बना, तू एक्टर है’: नाना पाटेकर के जाने पर भावुक हुए शाहरुख खान, याद किए शुरुआती दिनों के अनसुने किस्से

‘हीरो की तरह बाल मत बना, तू एक्टर है’: नाना पाटेकर के जाने पर भावुक हुए शाहरुख खान, याद किए शुरुआती दिनों के अनसुने किस्से

दिग्गज और बेबाक अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से पूरे सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक दिल छू लेने वाला लंबा नोट लिखकर अपने पुराने सह-कलाकार को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। दोनों कलाकारों ने शाहरुख के करियर की शुरुआती हिट फिल्मों में से एक 'राजू बन गया जेंटलमैन' (1992) में साथ काम किया था।

'तू एक्टर है, हीरो की तरह बाल मत बना'

शाहरुख खान ने नाना पाटेकर के साथ अपनी पहली मुलाकात का दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए लिखा कि जब वे पहली बार मिले, तो झिझक और घबराहट में शाहरुख अपने बालों को संवार रहे थे। इस पर नाना ने उनका हाथ हटाते हुए सीधे कहा था, 'हीरो की तरह बाल मत बना... तू एक्टर है!' शाहरुख ने लिखा कि नाना पाटेकर कभी झूठी तारीफ नहीं करते थे; वे वही कहते थे जो सच था और जो सामने वाले के लिए जरूरी होता था।





डांट के पीछे झलकता था अपनापन

शाहरुख ने नाना के प्यार जताने के अनोखे अंदाज को याद करते हुए लिखा कि वे पहले चिल्लाते थे, लेकिन तीन-चार खरी-खोटी सुनाने के बीच अहसास होता था कि वे गले लगा रहे हैं। शाहरुख ने उन्हें एक शिक्षक, आलोचक और सच्चा दोस्त बताया। उन्होंने सेट पर कैरम की बाजियों को याद करते हुए लिखा कि नाना हर किसी को कैरम में हराने का जश्न मनाते थे।





'सिनेमा और दिलों में छोड़ गए बड़ा शून्य'

पोस्ट के अंत में शाहरुख ने गहरा दुख जताते हुए लिखा, "काश हमारे पास कुछ और बातें करने, बहस करने, एक कप चाय पीने और कैरम खेलने का समय होता। आपने न केवल सिनेमा की दुनिया में, बल्कि हर भारतीय के दिल में एक बड़ा शून्य छोड़ दिया है।" उन्होंने लिखा कि वे नाना की इस सीख को जिंदगी भर याद रखेंगे—'हीरो बनने के चक्कर में एक्टर मत खोना।'