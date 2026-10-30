  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. sara ali khan fatwa controversy kedarnath temple visit maulana statement
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (12:35 IST)

केदारनाथ में पूजा करने पर सारा अली खान के खिलाफ फतवा, मौलाना बोले- अल्लाह से मांगें माफी

Sara Ali Khan
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (12:37 IST)
google-news
बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान एक बार फिर अपनी धार्मिक यात्रा और आस्था को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। उत्तराखंड स्थित पवित्र केदारनाथ धाम में दर्शन और पूजा-अर्चना करने के बाद उनके खिलाफ एक ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के धर्मगुरु ने फतवा जारी कर दिया है। 
 
इस फतवे में सारा अली खान के मंदिर जाने और हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करने को शरीयत के खिलाफ बताते हुए उनसे अल्लाह से तौबा (माफी) मांगने की ताकीद की गई है।
मौलाना का दावा: शरीयत में दूसरे धर्म के अनुष्ठान 'नाजायज'   
बरेली स्थित ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि इस्लाम में किसी भी मुस्लिम पुरुष या महिला के लिए किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल पर जाकर पूजा-अर्चना करना सख्त मना है।   
 
मौलाना रजवी के अनुसार, कई मुस्लिम युवाओं ने मुझसे सवाल किया था कि क्या शरीयत के तहत कोई मुस्लिम मंदिर जाकर पूजा कर सकता है? मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस्लाम और शरीयत के नियमों के मुताबिक किसी अन्य धर्म के अनुष्ठानों में भाग लेना या मंदिर जाकर मन्नतें मांगना 'नाजायज' और 'हराम' है।" उन्होंने कहा कि अगर सारा अली खान ने अपनी स्वेच्छा से केदारनाथ धाम और भुकुंट भैरव मंदिर में पूजा और आरती की है, तो उन्होंने गुनाह किया है और उन्हें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए।
 
केदारनाथ से सारा का गहरा और भावनात्मक नाता
यह कोई पहला मौका नहीं है जब सारा अली खान केदारनाथ पहुंची हों। साल 2018 में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपनी पहली फिल्म 'केदारनाथ' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली सारा अक्सर इस धाम की यात्रा करती रहती हैं। पिछले चार वर्षों में उन्होंने बार-बार केदारनाथ पहुंचकर माथे पर तिलक लगाए और पूजा-अर्चना करते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं।   
 
अभिनेत्री ने कई मौकों पर कहा है कि उनके लिए भारतीय होना सबसे बड़ी पहचान है और वे सभी धर्मों और त्योहारों का दिल से सम्मान करती हैं। हालांकि, कट्टरपंथी संगठनों द्वारा उनकी बहु-धार्मिक सोच को पहले भी कई बार निशाना बनाया जा चुका है। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जानें मेट्रो और एंट्री गेट की पूरी जानकारी

केदारनाथ में पूजा करने पर सारा अली खान के खिलाफ फतवा, मौलाना बोले- अल्लाह से मांगें माफी

केदारनाथ में पूजा करने पर सारा अली खान के खिलाफ फतवा, मौलाना बोले- अल्लाह से मांगें माफीबॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान एक बार फिर अपनी धार्मिक यात्रा और आस्था को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। उत्तराखंड स्थित पवित्र केदारनाथ धाम में दर्शन और पूजा-अर्चना करने के बाद उनके खिलाफ एक ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के धर्मगुरु ने फतवा जारी कर दिया है।

दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जानें मेट्रो और एंट्री गेट की पूरी जानकारी

दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जानें मेट्रो और एंट्री गेट की पूरी जानकारीपंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के म्यूजिक कॉन्सर्ट को लेकर दिल्ली में फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है। 30 अक्टूबर को राजधानी के जवाहरलाल नेहरू (JLN) स्टेडियम में होने वाले इस कॉन्सर्ट को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं।

आमिर खान ने पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ मनाया पहला करवा चौथ, रॉयल ब्लू सूट में छाईं मिसेज खान

आमिर खान ने पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ मनाया पहला करवा चौथ, रॉयल ब्लू सूट में छाईं मिसेज खानबॉलीवुड में करवा चौथ के पावन पर्व की रौनक रही। हर साल की तरह इस बार भी हिंदी सिनेमा जगत के कई दिग्गज सितारों ने पारंपरिक अंदाज में इस त्योहार को मनाया। मुंबई के जुहू स्थित अनिल कपूर और सुनीता कपूर के आवास पर आयोजित वार्षिक उत्सव में फिल्म जगत के बड़े चेहरे एक छत के नीचे जमा हुए।

'स्टार ट्रेक' और 'एक्स-मेन' फेम दिग्गज अभिनेता सर पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन, 86 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

'स्टार ट्रेक' और 'एक्स-मेन' फेम दिग्गज अभिनेता सर पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन, 86 साल की उम्र में ली अंतिम सांसमनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। ब्रिटेन के बहुचर्चित और सम्मानित अभिनेताओं में शुमार सर पैट्रिक स्टीवर्ट का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अपनी दमदार आवाज, रोबदार छवि और बेहतरीन अभिनय क्षमता से वैश्विक पहचान बनाने वाले इस दिग्गज कलाकार ने लॉस एंजिल्स स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली।

नसीरुद्दीन शाह के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर भड़के गजेंद्र चौहान, चुनाव लड़ने की दी चुनौती, बोले- मैं हराकर दिखाऊंगा

नसीरुद्दीन शाह के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर भड़के गजेंद्र चौहान, चुनाव लड़ने की दी चुनौती, बोले- मैं हराकर दिखाऊंगाभारतीय सिनेमा और राजनीति के गलियारों में एक बार फिर वैचारिक जंग तेज हो गई है। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों और विश्वविद्यालय परिसरों में चल रहे छात्र आंदोलनों के खिलाफ दिए गए तीखे बयानों पर वरिष्ठ अभिनेता और भाजपा के नेता गजेंद्र चौहान ने सख्त रुख अपनाया है।

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशा

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशाआयुष्मान खुराना की ‘उड़ता तीर’ एक पाकिस्तानी जासूस की कहानी है, जिसकी याददाश्त जाने के बाद वह भारत के लिए काम करने लगता है। दिलचस्प विचार के बावजूद फिल्म कमजोर पटकथा, अविश्वसनीय घटनाक्रम और फीकी कॉमेडी के कारण असर नहीं छोड़ पाती। सारा अली खान समेत कलाकारों को भी पर्याप्त मौके नहीं मिलते। जल्दबाजी भरा निर्देशन, कमजोर सहायक ट्रैक और औसत संगीत फिल्म की कमियों को बढ़ाते हैं। पढ़ें पूरा रिव्यू और जानें कैसी है फिल्म।

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। बिना हिंसा और खून-खराबे के यह क्राइम थ्रिलर फैमिली ड्रामा के दम पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फ्रेंचाइज की लोकप्रियता, पुराने किरदारों से जुड़ाव, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की जोरदार एंट्री और अभिषेक पाठक के सधे हुए निर्देशन ने फिल्म को मास्टरपीस बना दिया। जानिए आखिर किन 5 मजबूत कारणों ने फिल्म को दर्शकों की पहली पसंद बना दिया है।

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानी

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानीनाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की शादी 1978 में हुई थी। नीलकांति मराठी थिएटर से जुड़ी अभिनेत्री थीं और शुरुआती दौर में बैंक अधिकारी के तौर पर काम करती थीं। नाना ने माना था कि उनके संघर्ष के दिनों में पत्नी की आर्थिक मदद और भरोसे ने उन्हें अभिनय में करियर बनाने का मौका दिया। बाद में दोनों अलग रहने लगे, लेकिन तलाक नहीं लिया। नाना ने इसकी वजह समय के साथ पैदा हुए मतभेदों को बताया था।

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?रेखा की जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखी, उतनी ही दर्द भरी रही। कभी नवीन निश्चल से लेकर अमिताभ बच्चन तक, हर रिश्ता उन्हें कुछ सिखा गया। रेखा को चाहने वाले कई थे, पर समझने वाला कोई नहीं। उनके जीवन के ये रिश्ते बतौर इंसान रेखा के दिल के दर्द और मजबूती की कहानी बयां करते हैं।

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'बॉलीवुड की रहस्यमयी और दिलकश अदाकारा रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते बचपन में स्कूल छूटने से लेकर इंडस्ट्री में 'अग्ली डकलिंग' का ताना झेलने तक, उन्होंने हर संघर्ष को मात दी। अफेयर्स के किस्से, टूटी शादियां, अनूठे शौक और अपनी शर्तों पर खुद को एक स्टाइल आइकन के रूप में गढ़ने की दास्तान रेखा को सिनेमा की सबसे दिलचस्प पहेली बनाती है। जानिए उनकी जिंदगी के 25 अनसुने पहलू।