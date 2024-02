आठ साल बाद अनाउंस हुआ हिट फ्रेंचाइज़ मस्ती का चौथा पार्ट, क्या मिलाप जावेरी हैं राइट चॉइस

Kareena kapoor khan looks super hot in crew fans can not wait: 29 मार्च को करीना कपूर खान की फिल्म ‘क्रू’ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के पोस्टर और टीज़र ने ही लोगों को हिला दिया है। करीना बेहद हॉट और खूबसूरत नजर आ रही हैं और उनके फैंस तो अपनी फेवरेट हीरोइन को इस रूप में देख गद्गद हुए जा रहे हैं। पता नहीं करीना ने ऐसे रोल करना क्यों छोड़ दिया?