सोमवार, 19 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 19 जनवरी 2026 (16:31 IST)

राम चरण का जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस हुए हैरान, 'पेड्डी' को लेकर बढ़ी एक्साइटमेंट

film Peddi
साउथ सुपरस्टार राम चरण की अगली फिल्म 'पेड्डी' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में राम चरण के साथ जाह्नवी कपूर नजर आने वाली हैं। यह 2026 की सबसे बड़ी पैन-इंडिया फिल्मों में से एक मानी जा रही है। मेकर्स लगातार नए अपडेट्स के जरिए दर्शकों की उत्सुकता बनाए हुए है। 
 
वहीं अब 'पेड्डी' के मेकर्स ने राम चरण की नई तस्वीरें शेयर कर फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में अभिनेता अपने रोल की तैयारी में पूरी मेहनत करते दिख रहे हैं। तस्वीरों में राम चरण बिना शर्ट के वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं, जिससे उनकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का अंदाज़ा लगता है।
 
तस्वीरें शेयर करते हुए टीम ने कैप्शन लिखा, हमारा #Peddi पूरी तरह तैयार है। अगली बड़ी शूटिंग के लिए गियर अप कर रहे हैं। पेड्डी 27 मार्च 2026 को वर्ल्डवाइड रिलीज होगी। 
 
राम चरण, जो अपने डेडिकेटेड और इमर्सिव परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, पेड्डी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उनकी इंटेंस लुक और फिजिकल फिटनेस इन तस्वीरों में साफ नजर आ रही है, जो दिखाती हैं कि उनका किरदार गहराई, डिसिप्लिन और असली ताकत की मांग करता है।
 
बुच्ची बाबू सना द्वारा लिखी और निर्देशित पेड्डी में राम चरण टाइटल रोल में नजर आएंगे। फिल्म में उनके साथ शिवा राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में हैं। वेंकट सतीश किलारू के प्रोडक्शन हाउस वृद्धि सिनेमाज़ के बैनर तले बनी यह फिल्म, माइथ्री मूवी मेकर्स के सहयोग से तैयार की जा रही है। पेड्डी 27 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।
 
