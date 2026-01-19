सोमवार, 19 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. before Dhurandhar 2 Watch a glimpse of Ranveer Singhs memorable dialogues
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 19 जनवरी 2026 (15:53 IST)

धुरंधर 1 की विरासत, धुरंधर 2 का तूफान: देखिए रणवीर सिंह के यादगार डायलॉग्स की झलक

Dhurandhar 2
कुछ ही कलाकार होते हैं जो डायलॉग्स को यादगार बना देते हैं, और रणवीर सिंह उन्हीं में से एक हैं। उन्हें अपनी पीढ़ी का बेहतरीन अभिनेता माना जाता है। उनकी फिल्में सिर्फ हिट फिल्मों की लिस्ट नहीं हैं, बल्कि ऐसे किरदारों की कहानी हैं जो फिल्म खत्म होने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। 
 
रणवीर सिंह की खासियत है ताकत और भावनाओं के बीच संतुलन बनाना। जब यही संतुलन उनके डायलॉग बोलने के अंदाज से मिलता है, तो शब्द सिर्फ डायलॉग नहीं रहते, याद बन जाते हैं।
 
चाहे मसाला फिल्में हों या गहरी कहानी वाली फिल्में, रणवीर ने बार-बार साबित किया है कि एक मजबूत डायलॉग पूरे दौर को परिभाषित कर सकता है। धुरंधर 2 को लेकर उत्साह बढ़ रहा है, ऐसे में उनके सबसे यादगार डायलॉग्स को दोबारा देखना सही समय है, क्योंकि ये डायलॉग्स एक ऐसे अभिनेता की यात्रा दिखाते हैं जो सिनेमा के इतिहास में एक अहम मुकाम पर खड़ा है।
 

धुरंधर

हम्ज़ा सिर्फ एक किरदार नहीं था, बल्कि एक ताकत था। घायल, गुस्से से भरा और खतरनाक। रणवीर ने इस रोल में दर्द को ताकत और खामोशी को डर में बदल दिया।
 

'अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए हो, तो मैं धमाका शुरू करूं।'

 

'घायल हूं इसलिए घातक हूं।' 

इस एक लाइन ने हम्ज़ा की खतरनाक सोच को पूरी तरह दिखा दिया और “हम्ज़ा फीवर” शुरू हो गया। पार्ट 2 में कहानी और भी आगे बढ़ने वाली है, जिसका अंदाज़ा इस डायलॉग से मिलता है:
 

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी

रॉकी रंधावा के किरदार में रणवीर ने मर्दानगी की परिभाषा ही बदल दी—तेज, भावुक, रंगीन और फिर भी दिल से सच्चा। दिखावे के पीछे संवेदनशीलता और मज़ाक के पीछे दिल था।
 

'ताड़ लो जितना ताड़ना है… ऑल नैचुरल, नो स्टेरॉयड्स।'

मस्ती भरा डायलॉग, जो रॉकी के आत्मविश्वास और चार्म को दिखाता है।
 

सिंबा

सिंबा वर्दी में स्टाइल था। पहले भ्रष्ट, लापरवाह और घमंडी, फिर एक ऐसे इंसान में बदलता है जो सही और गलत का फर्क समझता है।
 

'जो देतो त्रास, त्यांचा मी घेतो क्लास।'

यह डायलॉग सिंबा के अंदाज, मज़ाक और उसके न्याय के तरीके को दिखाता है।
 

पद्मावत

अलाउद्दीन खिलजी के रूप में रणवीर ने हिंदी सिनेमा के सबसे डरावने विलेन में से एक को जन्म दिया। सत्ता की भूख और जुनून से भरा किरदार।
 

'खिलजियों ने आज तक कभी हार कबूल नहीं की…'

ठंडे और डरावने अंदाज़ में बोला गया यह डायलॉग उसकी निर्दय सोच को दिखाता है।
 

बाजीराव मस्तानी

रणवीर का बाजीराव आग की तरह था—निडर, समर्पित और अडिग। एक ऐसा योद्धा जिसकी पहचान उसकी रफ्तार और हिम्मत थी।
 

'बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है।'

यह लाइन सिर्फ बाजीराव को नहीं बताती, वही बन जाती है।
 

गोलियों की रासलीला राम-लीला

राम जुनून का दूसरा नाम था—लापरवाह लेकिन प्यार करने वाला, बहादुर और बेखौफ।
 

हीरो बनने के लिए जिगर चाहिए… और जब जिगर हो तो भरी बंदूक का क्या काम?

 

प्यार और हिम्मत का ऐलान, पूरी ताकत के साथ।

 

दिल धड़कने दो

कबीर मेहरा के किरदार में रणवीर ने शांत लेकिन गहरी घुटन को दिखाया। यह किरदार हर उस इंसान से जुड़ा जिसने अपने ही परिवार में खुद को अनसुना महसूस किया हो।
 

फैमिली में सब ऊपर-ऊपर से बात करते हैं, असली बात कोई नहीं करता।

 

दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है, दिमाग रास्ता निकाल लेगा।

 
अगर रणवीर सिंह पहले ही एक ही भाषा (हिंदी) में 850 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाले अकेले अभिनेता बन चुके हैं और कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, तो सवाल साफ है—अगर धुरंधर 2 भी वही रफ्तार पकड़ ले तो क्या होगा? जवाब भी साफ है। तब रणवीर एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां तुलना या मुकाबले की बात ही नहीं रहेगी। चर्चा इस पर होगी कि क्या कोई उनके स्तर तक पहुंच भी सकता है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
राम चरण का जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस हुए हैरान, 'पेड्डी' को लेकर बढ़ी एक्साइटमेंट

धुरंधर 1 की विरासत, धुरंधर 2 का तूफान: देखिए रणवीर सिंह के यादगार डायलॉग्स की झलक

धुरंधर 1 की विरासत, धुरंधर 2 का तूफान: देखिए रणवीर सिंह के यादगार डायलॉग्स की झलककुछ ही कलाकार होते हैं जो डायलॉग्स को यादगार बना देते हैं, और रणवीर सिंह उन्हीं में से एक हैं। उन्हें अपनी पीढ़ी का बेहतरीन अभिनेता माना जाता है। उनकी फिल्में सिर्फ हिट फिल्मों की लिस्ट नहीं हैं, बल्कि ऐसे किरदारों की कहानी हैं जो फिल्म खत्म होने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं।

सिनेमा के जरिए सामाजिक बदलाव की पहल: ‘समभाव’ अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल इंदौर में, 27-28 जनवरी को होगा आयोजन

सिनेमा के जरिए सामाजिक बदलाव की पहल: ‘समभाव’ अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल इंदौर में, 27-28 जनवरी को होगा आयोजनइंदौर में 27-28 जनवरी 2026 को ‘समा भाव’ अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा, जिसमें लिंग समानता, स्वस्थ रिश्तों और पहचान जैसे विषयों पर आधारित 16 से अधिक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय फिल्में दिखाई जाएंगी। छात्रों और सामाजिक संगठनों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा।

संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' को लेकर बड़ा अपडेट आया, 2027 नहीं 2026 में ही होगी रिलीज!

संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' को लेकर बड़ा अपडेट आया, 2027 नहीं 2026 में ही होगी रिलीज!फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह एक ग्रैंड हिस्टोरिकल ड्रामा है, जिसमें पहली बार आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल एक साथ लीड रोल में नजर आएंगे। भव्य सेट्स, दमदार कोरियोग्राफी और इमोशनल म्यूज़िक के लिए मशहूर भंसाली इस फिल्म के जरिए दर्शकों को एक शानदार सिनेमैटिक अनुभव देने की तैयारी में हैं।

सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर की 'दो दीवाने सहर में' का टीजर रिलीज, दिखी खूबसूरत मॉडर्न लव स्टोरी

सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर की 'दो दीवाने सहर में' का टीजर रिलीज, दिखी खूबसूरत मॉडर्न लव स्टोरीजी स्टूडियोज और भंसाली प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म 'दो दीवाने सहर' में का फर्स्ट लुक बेहद अनोखे अंदाज में सामने आने के बाद अब इस वन-ऑफ-ए-काइंड रोमांटिक ड्रामा का टीजर भी रिलीज़ हो गया है। इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर अहम ‍किरदार में नजर आने वाले हैं।

गुनगुनालो एप का ऐतिहासिक शुभारंभ, अब गानों के असली मालिक होंगे सिंगर्स

गुनगुनालो एप का ऐतिहासिक शुभारंभ, अब गानों के असली मालिक होंगे सिंगर्सभारतीय संगीत जगत में एक निर्णायक और ऐतिहासिक प्रवेश करते हुए, गुनगुनालो ने अपने पहले ही दिन 100 मौलिक गीतों के साथ लॉन्च किया। यह अपने-आप में एक असाधारण क्षण है, ऐसे दौर में जब एक स्वतंत्र गीत को रिलीज़ होने में भी अक्सर महीनों लग जाते हैं। इस लॉन्च को अभूतपूर्व बनाने वाली बात सिर्फ इसका विशाल पैमाना नहीं, बल्कि इसके पीछे की सोच और उद्देश्य है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com