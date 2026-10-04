दिग्गज फिल्ममेकर सिंगीथम श्रीनिवास राव का निधन, 'आदित्य 369' और 'पुष्पक विमान' से रचा था इतिहास

भारतीय सिनेमा जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। अपनी दूरदर्शी सोच और नए-नए प्रयोगों से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले दिग्गज फिल्ममेकर, पटकथा लेखक और संगीतकार सिंगीथम श्रीनिवास राव का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।

उन्होंने चेन्नई के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। छह दशकों से भी अधिक लंबे अपने शानदार फिल्मी सफर में उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में 60 से अधिक कालजयी फिल्मों का निर्देशन किया।



सिंगीथम श्रीनिवास राव के निधन की खबर आते ही पूरे भारतीय फिल्म उद्योग में शोक की लहर दौड़ गई है। जूनियर एनटीआर, कमल हासन और एसएस राजामौली समेत सिनेमा की तमाम हस्तियों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया के जरिए इस महान निर्देशक को श्रद्धांजलि दी है।

जब बिना संवाद के बनाई फिल्म 'पुष्पक विमान'

सिंगीथम श्रीनिवास राव को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा प्रयोगधर्मी निर्देशक माना जाता है। वर्ष 1987 में आई उनकी ब्लैक कॉमेडी फिल्म 'पुष्पक विमान' इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कमल हासन अभिनीत इस फिल्म में एक भी संवाद नहीं था। पूरी फिल्म केवल बैकग्राउंड स्कोर, साउंड इफेक्ट्स और कलाकारों के जीवंत अभिनय पर आधारित थी। इस अनूठे और जोखिम भरे प्रयोग ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि इसे सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला।

जब भारतीय सिनेमा में साइंस-फिक्शन शैली को बहुत कम लोग समझते थे, तब 1991 में सिंगीथम ने तेलुगु फिल्म 'आदित्य 369' का निर्माण किया। टाइम ट्रैवल पर आधारित यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई, जिसमें उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय के दौर से लेकर भविष्य की काल्पनिक दुनिया को बखूबी पर्दे पर उतारा।

'मायाबाजार' के सहायक से महानायक तक का सफर

श्रीनिवास राव ने अपने करियर की शुरुआत दिग्गज निर्देशक के.वी. रेड्डी के मार्गदर्शन में की थी। 1957 में आई भारतीय सिनेमा की क्लासिक पौराणिक फिल्म 'मायाबाजार' में उन्होंने सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था। इसके बाद उन्होंने खुद स्वतंत्र रूप से निर्देशन की कमान संभाली और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

1985 में आई फिल्म 'मयुरी' उनकी बेहतरीन रचनाओं में से एक है। यह फिल्म प्रसिद्ध नृत्यांगना सुधा चंद्रन के वास्तविक जीवन संघर्ष पर आधारित थी, जिन्होंने एक हादसे में अपना पैर गंवाने के बाद भी कृत्रिम पैर के सहारे नृत्य की दुनिया में मिसाल कायम की। इस फिल्म को कई प्रतिष्ठित नंदी पुरस्कारों से नवाजा गया था।

कमल हासन के साथ ऐतिहासिक जुगलबंदी

सिंगीथम श्रीनिवास राव और बहुमुखी अभिनेता कमल हासन की जोड़ी ने तमिल और दक्षिण भारतीय सिनेमा को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। फिल्म 'अपूर्व सगोधरर्गल' में उन्होंने बिना डिजिटल वीएफएक्स के आधुनिक कैमरा ट्रिक्स का इस्तेमाल कर कमल हासन को बौने के किरदार में पेश किया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। इसके अलावा 'माइकल मदन कामराजन' और 'काधला काधला' जैसी फिल्मों ने कॉमेडी के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए।

सिंगीथम श्रीनिवास राव केवल एक निर्देशक नहीं, बल्कि एक संपूर्ण फिल्म संस्थान थे। उन्होंने कभी भी खुद को किसी एक जॉनर में सीमित नहीं रखा। चाहे हॉरर हो, कॉमेडी हो, फैंटेसी हो, ड्रामा हो या साइंस-फिक्शन, उन्होंने हर क्षेत्र में मास्टरपीस दिया।