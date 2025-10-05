नोरा फतेही से जरीन खान तक : बॉलीवुड इंडस्ट्री की डांस डीवाज और उनके चार्टबस्टर गाने

भारतीय मनोरंजन उद्योग अपने जीवंत और आकर्षक गीतों के लिए प्रसिद्ध है, जो हमें खुशी और उत्सव की दुनिया में ले जाने की शक्ति रखते हैं। जबकि गाने अपने आप में आकर्षक होते हैं, यह अभिनेत्रियाi ही हैं जो अपने शानदार अभिनय से उनमें जान फूंक देती हैं।

आइए हम बॉलीवुड की उन डांस डिवाज पर एक नज़र डालें, जिन्होंने न केवल मनोरंजन किया है बल्कि अपनी प्रतिभा और करिश्मे के साथ उस गाने को पार्टी एंथम्स का रूप दे दिया।

नोरा फतेही - दिलबर

नोरा फतेही ने अपने अद्भुत नृत्य कौशल से बॉलीवुड में अपना नाम बनाया है। उन्होंने कई गानों में अभिनय किया है लेकिन उनके सबसे लोकप्रिय गानों में से एक 2018 की फिल्म 'सत्यमेव जयते' का 'दिलबर' है। गाने में नोरा फतेही बेली डांस कर रही हैं, जिसने दर्शकों को काफी आकर्षित किया। नोरा के सुंदर डांस मूव्स ने बॉलीवुड में डांस नंबरों को फिर से परिभाषित किया।

जरीन खान - कैरेक्टर ढीला है

जरीन खान 2011 की फिल्म 'रेडी' में एक स्पेशल सॉन्ग में दिखाई दीं, जिसका नाम 'कैरेक्टर ढीला है।' गाने में उन्हें विभिन्न आउटफिट्स और सेटिंग्स में डांस करते हुए दिखाया गया था। इसकी जीवंत और जोशपूर्ण वाइब ने इसे क्राउड प्लीजर वाला बना दिया। आज भी यह गाना दर्शकों के बीच गूंजता रहता है और इसकी स्थायी लोकप्रियता ने युवा पीढ़ी के नए प्रशंसकों को भी आकर्षित किया है।

मलाइका अरोरा - मुन्नी बदनाम

मलाइका अरोरा बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और स्टाइलिश डीवाज़ में से एक हैं। वह कई हिट गानों का हिस्सा रही हैं लेकिन उनके सबसे यादगार गानों में से एक 2010 की ब्लॉकबस्टर 'दबंग' का 'मुन्नी बदनाम' है। यह गाना बेहद सफल रहा और पार्टियों और शादियों में सबसे ज्यादा बजाए जाने वाले गानों में से एक बन गया।

मल्लिका शेरावत - जलेबी बाई

मल्लिका शेरावत एक और बॉलीवुड बॉम्ब हैं, जिन्होंने कई पार्टी गानों में जलवा बिखेरा है। उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक है 2011 की फिल्म 'डबल धमाल' जिसमें 'जलेबी बाई' गाना ज़बरदस्त हिट हुआ। यह गाना आपको नाचने पर मजबूर कर देता है।