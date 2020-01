फिल्म 83 से रोजर बिन्नी की भूमिका में निशांत दहिया का पोस्टर हुआ रिलीज

रोजर बिन्नी को 1983 के क्रिकेट विश्व कप के दौरान उनके द्वारा ली गई प्रत्येक विकेट के साथ नए रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए जाना जाता है। हाल ही में, 83 के निर्माताओं द्वारा सुनील गावस्कर की भूमिका में ताहिर राज भसीन, के. श्रीकांत की भूमिका में जीवा, मोहिंदर अमरनाथ के रूप में साकिब सलीम, यशपाल शर्मा की भूमिका में जतिन सरना, संदीप पाटिल के रूप में चिराग पाटिल और कीर्ति आजाद के रूप में दिनकर शर्मा का पहला लुक पोस्टर साझा किया गया है।

83 के निर्माताओं ने अपने सोशल मीडिया पर रोजर बिन्नी की भूमिका में निशांत दहिया का पहला लुक साझा किया है और उन्होंने लिखा, The one who set new records with each wicket he took during the 1983 World Cup Presenting the next devil, RogerBinny