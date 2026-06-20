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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शनिवार, 20 जून 2026 (16:11 IST)

जानें क्या है 'लगान' और सचिन तेंदुलकर का खास कनेक्शन, 25 साल बाद सामने आई दिलचस्प कहानी

Lagaan Sachin Tendulkar connection
आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन में बनी और आमिर खान अभिनीत फिल्म लगान: वन्स अपॉन अ टाइम इन इंडिया साल 2001 में रिलीज हुई थी। क्रिकेट, देशभक्ति और इंसानी जज़्बे को बेहतरीन तरीके से पेश करने वाली यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। इसने दुनियाभर के दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई।
 
साल 1893 की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म की कहानी भुवन नाम के एक साहसी किसान के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने गांव को भारी करों से बचाने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों की क्रिकेट चुनौती स्वीकार करता है। दमदार कहानी, शानदार अभिनय, अंडरडॉग स्पिरिट और ए.आर. रहमान के यादगार संगीत ने लगान को एक कालजयी फिल्म बना दिया, जो आज भी दर्शकों को प्रेरित करती है।
फिल्म ने अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने इस सिनेमाई कृति के प्रति अपना सम्मान जताया है। उन्होंने इसकी भावनात्मक कहानी और क्रिकेट को साहस व संघर्ष की भावना से जोड़ने के अंदाज की जमकर सराहना की।
 
फिल्म से अपने खास जुड़ाव को याद करते हुए सचिन तेंदुलकर ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ लगान देखा करते थे और कई बार देखने के बाद भी फिल्म का रोमांच कम नहीं होता था। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि फिल्म के निर्माण के दौरान उन्होंने आशुतोष गोवारिकर की मदद की थी, ताकि क्रिकेट दर्शकों की असली आवाज को रिकॉर्ड किया जा सके।
 
सचिन ने कहा, “फिल्म रिलीज होने से करीब 2 साल पहले आपने मुझसे पूछा था कि दर्शकों की असली आवाज कहां मिलेगी। तब मैंने कहा था कि हम मुंबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं। वानखेड़े स्टेडियम आकर रिकॉर्ड कर लो, क्यों नहीं?”
क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने ए.आर. रहमान के यादगार संगीत की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि “ओ पालनहारे” जैसे गाने आज भी मन को शांति और सकारात्मकता से भर देते हैं। सचिन ने आमिर खान, आशुतोष गोवारिकर और पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यकीन ही नहीं होता कि फिल्म को रिलीज हुए 25 साल बीत चुके हैं।
 
आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन और आमिर खान के निर्माण में बनी लगान सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं थी, बल्कि एकता, उम्मीद और असंभव को चुनौती देने की प्रेरणादायक कहानी थी। फिल्म ने वैश्विक स्तर पर भी बड़ी सफलता हासिल की और 74वें अकादमी अवॉर्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म श्रेणी में नामांकन प्राप्त किया। यह सम्मान पाने वाली लगान भारत की सिर्फ तीसरी फिल्म बनी थी।
 
फिल्म में आमिर खान, ग्रेसी सिंह, रैचेल शेली, पॉल ब्लैकथॉर्न, रघुबीर यादव, कुलभूषण खरबंदा समेत कई कलाकारों ने शानदार अभिनय किया। कलाकारों की दमदार परफॉर्मेंस और ए.आर. रहमान के कालजयी संगीत ने लगान को ऐसी पहचान दी, जो आज भी दर्शकों के दिलों में कायम है।
 
25 साल बाद भी लगान भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में शुमार है। सचिन तेंदुलकर की यह श्रद्धांजलि इस बात को और मजबूत करती है कि यह फिल्म क्रिकेट और कहानी कहने की कला जैसे दो शक्तिशाली संसारों को एक साथ जोड़ने में सफल रही। यही वजह है कि लगान की विरासत आज भी उतनी ही मजबूत और प्रेरणादायक बनी हुई है, जितनी अपनी रिलीज के समय थी।
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