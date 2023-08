मां के लिए अंडरगारमेंट्स की शॉपिंग करते हैं करण जौहर, बोले- इसमें कोई शर्म की बात नहीं....

Seema Haider will work in the film: अपने प्यार सचिन के लिए चार बच्चों संग अवैध तरीके से पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर बीते काफी समय से सुर्खियों में हैं। सीमा और सचिन की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं हैं। दोनों को पबजी खेलते हुए प्यार हुआ और इसके बाद सीमा अपने पति को छोड़कर भारत आ गईं।