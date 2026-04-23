फेमस हरियाणवी एक्ट्रेस का 30 साल की उम्र में निधन, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ आखिरी पोस्ट
हरियाणवी इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। अपनी बेहतरीन अदाकारी और डांस से लाखों दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री दिव्यांका सिरोही का 21 अप्रैल को अचानक निधन हो गया है। उन्होंने महज 30 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। दिव्यांका के निधन की खबर ने उनके प्रशंसकों को झकझोर कर रख दिया है।
दिव्यांका सिरोही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित राजनगर एक्सटेंशन में अपने परिवार के साथ रहती थीं। खबरों के मुताबिक, मंगलवार की शाम को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। उनके भाई हिमांशु के अनुसार, दिव्यांका को अचानक बेचैनी महसूस हुई और वह फर्श पर गिर गईं। गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा।
दिव्यांका को आनन-फानन में पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें 'ब्रॉट डेड' घोषित कर दिया। बुधवार सुबह गाजियाबाद में उनका अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि, उनकी मौत का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में कार्डियक अरेस्ट या अचानक सिर में लगी चोट को वजह माना जा रहा है।
AICWA ने जताया शोक
ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पर दिव्यांका के निधन पर दुख व्यक्त किया। एसोसिएशन ने लिखा, हम अभिनेत्री और डांसर दिव्यांका सिरोही के असामयिक निधन से अत्यंत दुखी हैं। इतनी कम उम्र में उनका जाना न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरी फिल्म बिरादरी के लिए एक अपूरणीय क्षति है।
वायरल हुआ एक्ट्रेस का पोस्ट
दिव्यांका के निधन के बाद एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे उनका आखिरी पोस्ट माना जा रहा है। इस पोस्ट में दिव्यांका पहाड़ों पर नजर आ रही हैं। वह जैकेट पहने और सिर पर स्टॉल बांधे दिख रही हैं। इस तस्वीर के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा था, 'पीओवी- शिव मुझे अपने साथ ले चलो।'
दिव्यांका सिरोही केवल एक अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक बेहद लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थीं। इंस्टाग्राम पर उनके करीब 13 लाख फॉलोअर्स थे। अभिनय में आने से पहले दिव्यांका एक साधारण नौकरी करती थीं, लेकिन डांस और एक्टिंग के प्रति उनके जुनून ने उन्हें ग्लैमर की दुनिया में ला खड़ा किया।
दिव्यांका को असली पहचान सुनंदा शर्मा के गाने 'मेरी मम्मी नु पसंद नी तू' पर बनाए गए एक वीडियो से मिली, जो रातों-रात वायरल हो गया था। उन्होंने अपने करियर में 50 से अधिक हरियाणवी गानों में काम किया। दिव्यांका ने मासूम शर्मा, अमित सैनी रोहतकिया और केडी (KD) जैसे बड़े कलाकारों के साथ स्क्रीन साझा की।
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