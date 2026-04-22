एकता कपूर ने दिया 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' के नए सीजन का हिंट, फैंस में बढ़ी एक्साइटमेंट

एकता कपूर ने एक बार फिर फैंस के बीच हलचल मचा दी है, और इस बार उन्होंने अपनी मशहूर फ्रैंचाइज़ी 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' के भविष्य को लेकर एक छोटा लेकिन दिलचस्प इशारा दिया है। अपनी बेहतरीन कहानियों और दर्शकों की नब्ज पहचानने की काबिलियत के लिए मशहूर एकता कपूर ने हमेशा ऐसा कंटेंट दिया है जो लोगों के दिलों को गहराई से छू जाता है।

पिछले कुछ सालों में एकता कपूर ने लगातार नए टैलेंट को मौका दिया है और पर्दे पर मॉडर्न रोमांस को एक नई पहचान दी है। उनके इस अंदाज़ ने न केवल कई एक्टर्स का करियर बनाया है, बल्कि डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया में नए ट्रेंड्स भी सेट किए हैं।

​सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कंटेंट क्वीन ने सबका ध्यान खींचा, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "क्या हमें एक और सीजन बनाना चाहिए? और इस बार कपल कौन होना चाहिए? दोस्तों, कुछ सुझाव दें?" उनके इस सवाल ने इंटरनेट पर अटकलों और फैंस की विश-लिस्ट का दौर शुरू कर दिया है।

'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' अपनी इमोशनल कहानियों और जबरदस्त एक्टिंग की वजह से पहले ही फैंस की फेवरेट बन चुकी है, इसलिए नए सीजन की खबर ने नैचुरल तौर पर लोगों के बीच काफी एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। कास्टिंग के सुझावों के लिए सीधे दर्शकों से पूछने का एकता कपूर का यह अंदाज़ दिखाता है कि वो आज के डिजिटल दौर में ऑडियंस की पसंद को कितनी बखूबी समझती हैं।

​उनकी हालिया कामयाबी की बात करें तो उनकी फिल्म 'भूत बंगला' साल की शुरुआती हिट फिल्मों में से एक रही है, जिसने एक पावरहाउस प्रोड्यूसर के तौर पर उनकी पकड़ को और मजबूत कर दिया है। चाहे रोमांस हो, ड्रामा हो या फिर कुछ अलग तरह की कहानी, एकता का काम हमेशा लोगों के दिल को छू जाता है।

अब जबकि फैंस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, एक बात तो पक्की है कि अगर एकता वाकई अगले सीजन की प्लानिंग कर रही हैं, तो इसमें फिर से नए चेहरे, कमाल की केमिस्ट्री और एक ऐसी कहानी देखने को मिलेगी जो एक बार फिर सबका दिल जीत लेगी।