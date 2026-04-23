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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 (10:48 IST)

​डेविड धवन ने सलमान खान को बताया अपना सबसे बड़ा सपोर्टर, बोले- हर मुश्किल में साथ देते हैं

Salman Khan
भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक सलमान खान ने सालों में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जिनमें से बहुत सी उन्होंने मशहूर फिल्ममेकर डेविड धवन के साथ मिलकर की हैं। डेविड ने सलमान की कई सबसे सफल फिल्मों को डायरेक्ट किया है, जिससे उनकी जोड़ी बॉलीवुड की सबसे यादगार एक्टर-डायरेक्टर जोड़ियों में से एक बन गई है, लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है।
 
​हाल ही में, डेविड धवन ने अपने इस खास रिश्ते के बारे में खुलकर बात की और सलमान की तारीफ करते हुए उन्हें सिर्फ एक सुपरस्टार ही नहीं, बल्कि एक बेहद नेक दिल और इमोशनल इंसान बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका रिश्ता फिल्मों से कहीं आगे बढ़कर है और उनके निजी जीवन तक फैला हुआ है।
 
डेविड धवन ने साझा किया, सलमान और मेरा साथ बहुत पुराना है। हमने साथ में 8-9 फिल्में की हैं। उन्होंने हर चीज के लिए हमेशा अपना सपोर्ट दिया है। परिवार की बात हो तो वो सिर्फ एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए खड़े रहते हैं। मैंने उनके साथ बहुत सारा काम किया है। हमारी आपस में बहुत जमती है। हमने शूटिंग के सिलसिले में पूरी दुनिया की साथ में यात्रा की है। शूटिंग खत्म होने के बाद भी, वो एक बेहतरीन इंसान हैं। वो काफी इमोशनल भी हैं। आप जानते ही हैं कि हमारा रिश्ता बहुत ही अनोखा है।
 
​सलमान खान और डेविड धवन ने साथ में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, खासकर 1990 और 2000 के दशक में। उनकी सबसे पॉपुलर फिल्मों में जुड़वा, बीवी नंबर 1, मुझसे शादी करोगी और कई अन्य शामिल हैं।
 
फिल्मों की बात करें तो, सलमान खान अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' की तैयारी में जुटे हैं। सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान द्वारा प्रोड्यूस की जा रही इस फिल्म को अपूर्व लाखिया डायरेक्ट कर रहे हैं। 'मातृभूमि' बहादुरी, त्याग और डटे रहने की एक सच्ची और निडर कहानी पेश करने का वादा करती है। इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी एक अहम रोल में नजर आएंगी।
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