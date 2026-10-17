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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 17 October 2026 (15:09 IST)

फराह खान ने माथे पर तिलक लगवाने से किया इनकार, ट्रोल होने के बाद तोड़ी चुप्पी

Farah Khan viral video
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (15:11 IST)
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बॉलीवुड की मशहूर फिल्म निर्माता, कोरियोग्राफर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर फराह खान इन दिनों एक वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं। एक इवेंट के दौरान होटल स्टाफ द्वारा किए गए स्वागत के समय माथे पर पारंपरिक 'टीका' लगवाने से इनकार करने के बाद इंटरनेट पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है।
 
हाल ही में सोशल मीडिया पर फराह खान का एक छोटा वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि फराह जब एक होटल की लॉबी में पहुंचती हैं, तो वहां का स्टाफ पारंपरिक अंदाज में आरती की थाली लेकर उनका आत्मीय स्वागत करता है।
 
स्वागत के दौरान जब होटल की एक महिला कर्मचारी उनके माथे पर कुमकुम का टीका लगाने आगे बढ़ती है, तो फराह खान तुरंत अपने हाथ के इशारे से मना कर देती हैं। इसके बाद वे अपनी कलाई आगे बढ़ा देती हैं और कर्मचारी से माथे के बजाय हाथ की कलाई पर टीका लगाने के लिए कहती हैं। इसके अलावा, वीडियो में वे फूलों की बारिश से भी थोड़ी असहज नजर आती हैं।
सोशल मीडिया पर भड़का यूजर्स का गुस्सा
जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोगों ने फिल्म निर्माता पर भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का अनादर करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। कई यूजर्स ने इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देखा, तो कुछ ने इसे बॉलीवुड सितारों की आधुनिक मानसिकता और 'दिखावे' से जोड़कर ट्रोल किया।
 
एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "जब कोई महिला फराह खान को स्वागत के तौर पर तिलक लगाने की कोशिश करती है, तो उन्हें असहजता महसूस होती है। स्टाइल और फैशन के नाम पर सब सही लगता है, लेकिन पारंपरिक रीति-रिवाजों से परहेज किया जाता है।"
 
वहीं एक अन्य यूजर ने सवाल उठाते हुए लिखा, "अगर किसी को इस तरह की पारंपरिक रस्मों और रीति-रिवाजों से दिक्कत है, तो वे ऐसे आयोजनों में शामिल ही क्यों होते हैं? यह आयोजकों और भारतीय संस्कृति दोनों का अपमान है।"
 
आलोचनाओं के बीच फराह खान ने तोड़ी चुप्पी
लगातार हो रही ट्रोलिंग और विवाद के तूल पकड़ने के बाद फराह खान ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वायरल हो रहे एक वीडियो पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखते हुए फराह ने लिखा, "सॉरी, लेकिन मुझे झंझट पसंद नहीं हैं।"
 
माना जा रहा है कि फराह खान का यह बयान उनके मेकअप और त्वचा की देखभाल के संदर्भ में था। कई बार सेलिब्रिटीज अपने मेकअप के खराब होने या फिर त्वचा पर लगे केमिकल युक्त कुमकुम से बचने के लिए चेहरे या माथे पर टीका लगवाने से बचते हैं। 
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