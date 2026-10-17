रणबीर कपूर की 'रामायण' का नया ग्लिम्स रिलीज, माता सीता का अनदेखा अवतार और रावण के शिव तांडव की दिखी झलक

भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी और भव्य फिल्मों में शामिल 'रामायण' को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और डायरेक्टर नितेश तिवारी की यह फिल्म न केवल भारतीय बॉक्स ऑफिस बल्कि वैश्विक स्तर पर नए कीर्तिमान रचने की तैयारी कर रही है।

फिल्म को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए मेकर्स ने इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन जायंट सोनी पिक्चर्स के साथ हाथ मिलाया है। हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का एक स्पेशल ग्लिम्स वीडियो जारी कर फैंस को सरप्राइज दिया है। इस वीडियो में रणबीर कपूर, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और निर्देशक नितेश तिवारी फिल्म के स्केल, तकनीक और भव्य विजन पर खुलकर बात करते नजर आ रहे हैं।

माता सीता का 14 हजार राक्षसों से मुकाबला

ग्लिम्स वीडियो की सबसे बड़ी खासियत इसके अनदेखे विजुअल्स हैं। पहली बार फिल्म में माता सीता का वीरांगना रूप दिखाया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब भगवान राम ने 14 हजार राक्षसों का वध किया था, उस दौरान माता सीता का क्या योगदान था, उसकी एक सशक्त झलक इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा, मिथिला में माता सीता को छोटी बच्चियों को शस्त्र विद्या (तलवारबाजी और युद्ध कला) सिखाते हुए भी दिखाया गया है, जो दर्शकों के लिए एक नया और प्रेरणादायक अनुभव होगा।

A LIFE SIZED EPIC. Sit down with Namit Malhotra, Nitesh Tiwari, and Ranbir Kapoor as they discuss bringing RAMAYANA: RISE OF A LEGEND to the big screen. Exclusively in theatres, IMAX and Premium Large Formats worldwide November 5. Tickets on Sale now. https://t.co/ublYUylWsB — Ramayana: Rise of a Legend (@Ramayana_Intl) October 16, 2026

फैंस की शिकायत पर बदला राक्षस का लुक

कुछ महीनों पहले जब 'रामायण' का पहला टीजर रिलीज हुआ था, तब सोशल मीडिया पर एक राक्षस के कैरेक्टर डिजाइन को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई थी कि वह भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं लग रहा है। मेकर्स ने जनभावनाओं और सुझावों का सम्मान करते हुए इस नए वीडियो में उस पूरे सीन और राक्षस के लुक को पूरी तरह से री-डिजाइन कर दिया है।

इसके साथ ही, वीडियो में कुबेर की नगरी (लंका) में रावण के युद्ध सीन्स और रावण द्वारा किए जाने वाले भव्य शिव तांडव स्तोत्र के विजुअल्स भी शामिल किए गए हैं, जो VFX और सिनेमैटोग्राफी के मामले में हॉलीवुड स्तर के नजर आ रहे हैं।

फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी ने वीडियो में बातचीत के दौरान कहा कि रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐसी वैश्विक कहानी है जिससे दुनिया का हर इंसान भावनात्मक रूप से जुड़ सकता है। उनके मुताबिक, इसमें पिता और पुत्र के बीच का अटूट प्रेम, एक पवित्र प्रेम कहानी (लव स्टोरी) और एक 'अंडरडॉग' के संघर्ष की यात्रा समाहित है।

वहीं, मुख्य भूमिका निभा रहे रणबीर कपूर ने कहा कि उनकी पूरी टीम की यही कोशिश है कि इस महान महाकाव्य को जितनी प्रामाणिकता, गरिमा और भव्यता के साथ पर्दे पर उतारा जा सके, उतना बेहतर काम किया जाए।