'चार यार' से पहले इन 8 आइकॉनिक फ्रेंड ग्रुप्स ने जीता दिल, ये जवानी है दीवानी से फुकरे तक दोस्ती के यादगार किस्से

हर फ्रेंड ग्रुप में अलग-अलग तरह के किरदार होते हैं- कोई हर चीज की प्लानिंग करता है, कोई शरारतें करता है, कोई सबको सही सलाह देता है, तो कोई हर किसी को हंसाता रहता है। जब ये सब साथ आते हैं, तो बनती हैं ऐसी यादगार कहानियां, जिनमें कभी खूब मस्ती होती है, तो कभी अचानक प्लान बदल जाते हैं और ऐसी यादें बन जाती हैं, जो जिंदगी भर साथ रहती हैं।

बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया में भी हमें दोस्तों के ऐसे कई ग्रुप देखने को मिले हैं, जिनकी दोस्ती समय के साथ बदलती है, तो कभी उनके बड़े-बड़े प्लान फेल हो जाते हैं। इन कहानियों ने दोस्ती के अलग-अलग रंग दिखाए हैं। अब प्राइम वीडियो की 'चार यार' में दोस्तों की एक नई टोली नजर आने वाली है, तो आइए उन दोस्ती वाले ग्रुप्स को फिर से याद करते हैं, जिन्होंने हमें खूब हंसाया, उनकी दोस्ती के लिए चीयर करने पर मजबूर किया और कभी-कभी यह सोचने पर भी कि आखिर ये एक-दूसरे को झेल कैसे लेते हैं।

यह रहे सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाले उन चार आइकॉनिक फ्रेंड ग्रुप्स पर, जिनसे हमें प्यार हो गया:

ये जवानी है दीवानी में बनी, नैना, अवि और अदिति

"ये जवानी है दीवानी" जैसी फ्रेंडशिप की कहानियां बहुत कम हैं जो बड़े होने के उस खट्टे मीठे एहसास को इतनी खूबसूरती से दिखाती हैं। बनी, नैना, अवि और आदिती की शुरुआत मनाली की एक यादगार ट्रिप से होती है, लेकिन सालों के बीतने के साथ उनकी इच्छाएं, रिश्ते और जरूरतें उन्हें अलग-अलग राहों पर ले जाती हैं। रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, आदित्य रॉय कपूर और कल्कि कोएचलिन द्वारा निभाए गए यह चार किरदारों का रीयूनियन इस बात की याद ताजा कर देता है कि कैसे कुछ फ्रेंडशिप वहीं से शुरू हो जाती हैं, जहां से वो छूटी थीं, भले ही ज़िंदगी कितनी भी आगे क्यों न निकल गई हो।

वीरे दी वेडिंग में कालिंदी, अवनी, साक्षी और मीरा

'वीरे दी वेडिंग' में कालिंदी की शादी तय होने के बाद उसकी बचपन की दोस्त अवनी, साक्षी और मीरा एक बार फिर साथ आती हैं। शादी, परिवार की उम्मीदों, रिश्तों में कमिटमेंट और अपनी मर्जी से जिंदगी जीने जैसे मुद्दों पर चारों की सोच काफी अलग है। करीना कपूर खान, सोनम कपूर आहूजा, स्वरा भास्कर और शिखा तलसानिया ने ऐसे किरदार निभाए हैं, जो एक-दूसरे से खुलकर बहस करती हैं, गलतियों पर टोकती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमेशा साथ भी खड़ी रहती हैं। उनकी दोस्ती परफेक्ट नहीं है, लेकिन यही इसे खास बनाती है, क्योंकि कभी-कभी हमें सबसे अच्छी तरह जानने वाला दोस्त ही हमें वो बातें बताता है, जो हम सुनना नहीं चाहते।

फुकरे में हनी, चूचा, जफर और लाली

'फुकरे' की दुनिया में हर बड़े आइडिया के साथ उससे भी बड़ी मुसीबत आ जाती है। हनी, चूचा, जफर और लाली चार ऐसे दोस्त हैं, जो जिंदगी में बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसे कमाने के उनके प्लान अक्सर बुरी तरह गड़बड़ हो जाते हैं। पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, अली फजल और मनजोत सिंह ने अपनी शानदार केमिस्ट्री से इन चारों की दोस्ती को खास बनाया है। चारों की खूबियां अलग-अलग हैं और मुसीबतों में फंसने का अंदाज भी अपना-अपना है। यही वजह है कि उनकी दोस्ती के साथ-साथ उनके कारनामे भी दर्शकों को खूब हंसाते हैं।

फोर मोर शॉट्स प्लीज़! में दामिनी, अंजना, उमंग और सिद्धि

दामिनी, अंजना, उमंग और सिद्धि इस बात का सबूत हैं कि दोस्ती को खास बनाने के लिए उसका परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। 'फोर मोर शॉट्स प्लीज!' में ये चारों महिलाएं अपने करियर, उलझे रिश्तों, अपनी पहचान और कभी-कभी बेहद गलत फैसलों के बीच अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना सीखती हैं। सायानी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे और मानवी गगरू ने इन किरदारों को निभाया है। प्राइम वीडियो की यह सीरीज दोस्ती का ऐसा रूप दिखाती है, जहां किसी का साथ देने का मतलब उसके हर फैसले से सहमत होना नहीं, बल्कि असहमत होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसके साथ खड़े रहना है।

गोलमाल: फन अनलिमिटेड में गोपाल, लकी, माधव और लक्ष्मण

गोपाल, लकी, माधव और लक्ष्मण चार ऐसे दोस्त हैं, जो हमेशा खुद को किसी न किसी अजीब मुसीबत में फंसा लेते हैं। कभी गलतफहमियों की वजह से तो कभी अपने ही बनाए प्लान के चलते, इनकी जिंदगी में आए दिन कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती है। इनकी दोस्ती में भले ही खूब कमियां हों, लेकिन चारों एक-दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। यही वजह है कि इनके हर कारनामे में खूब हंसी-मजाक और मस्ती देखने को मिलती है। इनकी दोस्ती जितनी अतरंगी है, उतनी ही मजेदार भी।

धमाल में रॉय, आदित्य, मानव और बोमन

रॉय, आदित्य, मानव और बोमन एक छिपे हुए खजाने को पाने की अजीबोगरीब दौड़ में फंस जाते हैं, जहां हर दोस्त अपने अलग अंदाज की बेवकूफियों और हंगामे से मुसीबतें बढ़ाता है। खजाने का लालच, आपस में नोकझोंक और इनके मजेदार कारनामे इस चौकड़ी को इस कल्ट कॉमेडी का यादगार हिस्सा बनाते हैं।

ढोल में समीर, पंकज, गौतम और मारुति

समीर, पंकज, गौतम और मारुति चार ऐसे दोस्त हैं, जो हमेशा जल्दी पैसा कमाने और बेहतर जिंदगी के सपने देखते रहते हैं। आसानी से अमीर बनने के उनके प्लान उन्हें एक के बाद एक मजेदार मुसीबतों में फंसा देते हैं, जहां उनकी दोस्ती और एक-दूसरे के प्रति वफादारी की भी परीक्षा होती है। चारों की शानदार केमिस्ट्री और कॉमेडी करने का अंदाज इस चौकड़ी को यादगार बनाता है।

चार यार में साहिल, समीर, टोनी और जय

अब दोस्तों की एक नई चौकड़ी यह दिखाने के लिए तैयार है कि जब मुसीबतें बढ़ जाती हैं, तो दोस्ती कितनी दूर तक साथ निभा सकती है। 2000 के शुरुआती सालों के मुंबई में सेट 'चार यार' की कहानी साहिल, समीर, टोनी और जय नाम के चार मिडिल क्लास दोस्तों की है। इनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, जब एक फैसला उन्हें जुर्म की दुनिया में खींच लेता है और गैंगस्टर्स के साथ-साथ पुलिस भी इनके पीछे पड़ जाती है।

पुरव झा, नमन जैन, साकिब अयूब और प्रयरक मेहता की मुख्य भूमिकाओं वाली आठ एपिसोड की यह क्राइम ड्रामा सीरीज दोस्ती की जानी-पहचानी कहानी को एक अलग और गंभीर मोड़ देती है। इस बार चारों दोस्तों के लिए मुश्किलों से निकलना इतना आसान नहीं होगा और उनके फैसलों के नतीजों से बच पाना भी मुश्किल हो सकता है। सीरीज में साई ताम्हणकर, सिकंदर खेर, दिव्येंदु भट्टाचार्य, राजेश तैलंग, चंकी पांडे और भगवती पेरुमल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।