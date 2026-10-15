  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. char yaar prime video web series before release revisit 8 iconic bollywood friendship groups
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 15 October 2026 (14:15 IST)

'चार यार' से पहले इन 8 आइकॉनिक फ्रेंड ग्रुप्स ने जीता दिल, ये जवानी है दीवानी से फुकरे तक दोस्ती के यादगार किस्से

Char Yaar web series
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (14:20 IST)
google-news
हर फ्रेंड ग्रुप में अलग-अलग तरह के किरदार होते हैं- कोई हर चीज की प्लानिंग करता है, कोई शरारतें करता है, कोई सबको सही सलाह देता है, तो कोई हर किसी को हंसाता रहता है। जब ये सब साथ आते हैं, तो बनती हैं ऐसी यादगार कहानियां, जिनमें कभी खूब मस्ती होती है, तो कभी अचानक प्लान बदल जाते हैं और ऐसी यादें बन जाती हैं, जो जिंदगी भर साथ रहती हैं। 
 
बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया में भी हमें दोस्तों के ऐसे कई ग्रुप देखने को मिले हैं, जिनकी दोस्ती समय के साथ बदलती है, तो कभी उनके बड़े-बड़े प्लान फेल हो जाते हैं। इन कहानियों ने दोस्ती के अलग-अलग रंग दिखाए हैं। अब प्राइम वीडियो की 'चार यार' में दोस्तों की एक नई टोली नजर आने वाली है, तो आइए उन दोस्ती वाले ग्रुप्स को फिर से याद करते हैं, जिन्होंने हमें खूब हंसाया, उनकी दोस्ती के लिए चीयर करने पर मजबूर किया और कभी-कभी यह सोचने पर भी कि आखिर ये एक-दूसरे को झेल कैसे लेते हैं।
 
यह रहे सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाले उन चार आइकॉनिक फ्रेंड ग्रुप्स पर, जिनसे हमें प्यार हो गया:
 

ये जवानी है दीवानी में बनी, नैना, अवि और अदिति

"ये जवानी है दीवानी" जैसी फ्रेंडशिप की कहानियां बहुत कम हैं जो बड़े होने के उस खट्टे मीठे एहसास को इतनी खूबसूरती से दिखाती हैं। बनी, नैना, अवि और आदिती की शुरुआत मनाली की एक यादगार ट्रिप से होती है, लेकिन सालों के बीतने के साथ उनकी इच्छाएं, रिश्ते और जरूरतें उन्हें अलग-अलग राहों पर ले जाती हैं। रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, आदित्य रॉय कपूर और कल्कि कोएचलिन द्वारा निभाए गए यह चार किरदारों का रीयूनियन इस बात की याद ताजा कर देता है कि कैसे कुछ फ्रेंडशिप वहीं से शुरू हो जाती हैं, जहां से वो छूटी थीं, भले ही ज़िंदगी कितनी भी आगे क्यों न निकल गई हो।
 

वीरे दी वेडिंग में कालिंदी, अवनी, साक्षी और मीरा 

'वीरे दी वेडिंग' में कालिंदी की शादी तय होने के बाद उसकी बचपन की दोस्त अवनी, साक्षी और मीरा एक बार फिर साथ आती हैं। शादी, परिवार की उम्मीदों, रिश्तों में कमिटमेंट और अपनी मर्जी से जिंदगी जीने जैसे मुद्दों पर चारों की सोच काफी अलग है। करीना कपूर खान, सोनम कपूर आहूजा, स्वरा भास्कर और शिखा तलसानिया ने ऐसे किरदार निभाए हैं, जो एक-दूसरे से खुलकर बहस करती हैं, गलतियों पर टोकती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमेशा साथ भी खड़ी रहती हैं। उनकी दोस्ती परफेक्ट नहीं है, लेकिन यही इसे खास बनाती है, क्योंकि कभी-कभी हमें सबसे अच्छी तरह जानने वाला दोस्त ही हमें वो बातें बताता है, जो हम सुनना नहीं चाहते।
 

फुकरे में हनी, चूचा, जफर और लाली 

'फुकरे' की दुनिया में हर बड़े आइडिया के साथ उससे भी बड़ी मुसीबत आ जाती है। हनी, चूचा, जफर और लाली चार ऐसे दोस्त हैं, जो जिंदगी में बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसे कमाने के उनके प्लान अक्सर बुरी तरह गड़बड़ हो जाते हैं। पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, अली फजल और मनजोत सिंह ने अपनी शानदार केमिस्ट्री से इन चारों की दोस्ती को खास बनाया है। चारों की खूबियां अलग-अलग हैं और मुसीबतों में फंसने का अंदाज भी अपना-अपना है। यही वजह है कि उनकी दोस्ती के साथ-साथ उनके कारनामे भी दर्शकों को खूब हंसाते हैं।
 

फोर मोर शॉट्स प्लीज़! में दामिनी, अंजना, उमंग और सिद्धि 

दामिनी, अंजना, उमंग और सिद्धि इस बात का सबूत हैं कि दोस्ती को खास बनाने के लिए उसका परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। 'फोर मोर शॉट्स प्लीज!' में ये चारों महिलाएं अपने करियर, उलझे रिश्तों, अपनी पहचान और कभी-कभी बेहद गलत फैसलों के बीच अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना सीखती हैं। सायानी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे और मानवी गगरू ने इन किरदारों को निभाया है। प्राइम वीडियो की यह सीरीज दोस्ती का ऐसा रूप दिखाती है, जहां किसी का साथ देने का मतलब उसके हर फैसले से सहमत होना नहीं, बल्कि असहमत होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसके साथ खड़े रहना है।
 

गोलमाल: फन अनलिमिटेड में गोपाल, लकी, माधव और लक्ष्मण

गोपाल, लकी, माधव और लक्ष्मण चार ऐसे दोस्त हैं, जो हमेशा खुद को किसी न किसी अजीब मुसीबत में फंसा लेते हैं। कभी गलतफहमियों की वजह से तो कभी अपने ही बनाए प्लान के चलते, इनकी जिंदगी में आए दिन कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती है। इनकी दोस्ती में भले ही खूब कमियां हों, लेकिन चारों एक-दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। यही वजह है कि इनके हर कारनामे में खूब हंसी-मजाक और मस्ती देखने को मिलती है। इनकी दोस्ती जितनी अतरंगी है, उतनी ही मजेदार भी।
 

धमाल में रॉय, आदित्य, मानव और बोमन

रॉय, आदित्य, मानव और बोमन एक छिपे हुए खजाने को पाने की अजीबोगरीब दौड़ में फंस जाते हैं, जहां हर दोस्त अपने अलग अंदाज की बेवकूफियों और हंगामे से मुसीबतें बढ़ाता है। खजाने का लालच, आपस में नोकझोंक और इनके मजेदार कारनामे इस चौकड़ी को इस कल्ट कॉमेडी का यादगार हिस्सा बनाते हैं।
 

ढोल में समीर, पंकज, गौतम और मारुति

समीर, पंकज, गौतम और मारुति चार ऐसे दोस्त हैं, जो हमेशा जल्दी पैसा कमाने और बेहतर जिंदगी के सपने देखते रहते हैं। आसानी से अमीर बनने के उनके प्लान उन्हें एक के बाद एक मजेदार मुसीबतों में फंसा देते हैं, जहां उनकी दोस्ती और एक-दूसरे के प्रति वफादारी की भी परीक्षा होती है। चारों की शानदार केमिस्ट्री और कॉमेडी करने का अंदाज इस चौकड़ी को यादगार बनाता है।
 

चार यार में साहिल, समीर, टोनी और जय

अब दोस्तों की एक नई चौकड़ी यह दिखाने के लिए तैयार है कि जब मुसीबतें बढ़ जाती हैं, तो दोस्ती कितनी दूर तक साथ निभा सकती है। 2000 के शुरुआती सालों के मुंबई में सेट 'चार यार' की कहानी साहिल, समीर, टोनी और जय नाम के चार मिडिल क्लास दोस्तों की है। इनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, जब एक फैसला उन्हें जुर्म की दुनिया में खींच लेता है और गैंगस्टर्स के साथ-साथ पुलिस भी इनके पीछे पड़ जाती है। 
 
पुरव झा, नमन जैन, साकिब अयूब और प्रयरक मेहता की मुख्य भूमिकाओं वाली आठ एपिसोड की यह क्राइम ड्रामा सीरीज दोस्ती की जानी-पहचानी कहानी को एक अलग और गंभीर मोड़ देती है। इस बार चारों दोस्तों के लिए मुश्किलों से निकलना इतना आसान नहीं होगा और उनके फैसलों के नतीजों से बच पाना भी मुश्किल हो सकता है। सीरीज में साई ताम्हणकर, सिकंदर खेर, दिव्येंदु भट्टाचार्य, राजेश तैलंग, चंकी पांडे और भगवती पेरुमल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
'घूसखोर पंडत' का नाम बदलकर हुआ 'गजब रात', मनोज बाजपेयी की फिल्म का ट्रेलर रिलीज, जानें कब और कहां रिलीज होगी फिल्म

नाना पाटेकर ने अमिताभ बच्चन से 1 रुपए ज्यादा फीस लेकर मचाई थी हलचल, कमलेश सावंत ने सुनाया ‘कोहराम’ का किस्सा

नाना पाटेकर ने अमिताभ बच्चन से 1 रुपए ज्यादा फीस लेकर मचाई थी हलचल, कमलेश सावंत ने सुनाया ‘कोहराम’ का किस्साभारतीय सिनेमा के सबसे दमदार और प्रतिभाशाली अभिनेताओं में शुमार नाना पाटेकर का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई थी। कई दिग्गज कलाकारों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

करण जौहर ने माना संजय लीला भंसाली को खुद से बेहतर, क्राफ्ट और एक्जीक्यूशन की तारीफ की

करण जौहर ने माना संजय लीला भंसाली को खुद से बेहतर, क्राफ्ट और एक्जीक्यूशन की तारीफ कीसंजय लीला भंसाली की फिल्ममेकिंग लंबे समय से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में प्रशंसा का विषय रही है। उनकी शानदार विजन, कहानी कहने का अनोखा अंदाज और भव्य सिनेमाई दुनिया उन्हें अपने समकालीन फिल्ममेकर्स के बीच एक खास पहचान दिलाती है। इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे और फिल्ममेकर भी उनके काम के प्रति सम्मान जाहिर कर चुके हैं।

सलमान खान ने की रणवीर सिंह की तारीफ, ‘धुरंधर’ में उनके अभिनय को बताया शानदार

सलमान खान ने की रणवीर सिंह की तारीफ, ‘धुरंधर’ में उनके अभिनय को बताया शानदाररणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी में उनकी अदाकारी को फिल्म इंडस्ट्री से लगातार सराहना मिल रही है। अब इस कड़ी में सलमान खान का नाम भी जुड़ गया है। इस ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर में रणवीर के किरदार की तारीफ करते हुए सलमान ने उनके संयम और गहनता से भरी अदाकारी की सराहना की और उन्हें एक ‘सिक्योर एक्टर’ बताया।

मस्टर्ड येलो साड़ी में कृति खरबंदा का फेस्टिव जलवा, नवरात्रि के 5वें दिन के लुक ने जीता फैंस का दिल

मस्टर्ड येलो साड़ी में कृति खरबंदा का फेस्टिव जलवा, नवरात्रि के 5वें दिन के लुक ने जीता फैंस का दिलशारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर जहाँ चारों ओर भक्ति और उल्लास का माहौल है, वहीं बॉलीवुड सितारों के एथनिक फैशन लुक्स भी इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। नवरात्रि के पांचवें दिन, जो कि मां स्कंदमाता की उपासना को समर्पित होता है, अभिनेत्री कृति खरबंदा ने अपने पारंपरिक और सुरुचिपूर्ण अवतार से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

विद्या बालन ने नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता को किया नमन, पीले पारंपरिक परिधान में दिखा खूबसूरत अंदाज

विद्या बालन ने नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता को किया नमन, पीले पारंपरिक परिधान में दिखा खूबसूरत अंदाजनवरात्रि का पावन पर्व देशभर में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर अभिनेत्री विद्या बालन भी अपने खूबसूरत पारंपरिक अंदाज से त्योहार की रौनक बढ़ाती नजर आ रही हैं। नवरात्रि के पांचवें दिन, जो मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता को समर्पित है, विद्या बालन का सरसों के फूलों से खिले पीले रंग का पारंपरिक परिधान उनकी खूबसूरती और भारतीय संस्कृति के प्रति उनके लगाव को दर्शा रहा है।

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो"हनुमान अंश" (2026) एक बायोग्राफिकल डिवोशनल ड्रामा है, जो महान संत नीम करोली बाबा (लक्ष्मी नारायण) के प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। डॉ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनके घर छोड़ने से लेकर चमत्कारिक ट्रेन घटना तक की अद्भुत कहानी बयां करती है। महज़ 2 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी कहानी और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर भारतीय इतिहास की सबसे मुनाफे वाली फिल्म बन गई है।

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांग

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांगमिर्जापुर की हिंसक और पुरुष-प्रधान दुनिया में बीना त्रिपाठी ऐसा किरदार हैं, जो बिना बंदूक के भी अपनी ताकत का एहसास कराता है। रसिका दुग्गल ने बीना में महत्वाकांक्षा, डर, साहस और चालाकी की ऐसी परतें जोड़ीं कि सीमित स्क्रीन टाइम में भी वह दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती हैं। मिर्जापुर द मूवी के बाद बीना के स्पिन ऑफ की मांग इसी लोकप्रियता का संकेत है। यह लेख रसिका के अभिनय सफर और बीना की ताकत को करीब से देखता है।

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राज

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राजस्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। 28 सितंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनके जीवन से जुड़े कई अनसुने पहलू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इन्हीं में से एक है उनकी मांग में नजर आने वाला सिंदूर, जिसे लेकर कभी अभिनेत्री तबस्सुम ने उनसे सीधा सवाल कर दिया था।

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सच

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सचरॉबर्ट पैटिनसन स्टारर और प्रोड्यूस की गई साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'Primetime' 25 सितंबर को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स और लायंसगेट प्ले इंडिया इसे ला रहे हैं। यह फिल्म टीवी इतिहास के चर्चित शो 'To Catch a Predator' और जर्नलिज्म के काले पहलुओं को उजागर करती है।

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंग

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंगनेटफ्लिक्स की ‘बेबी डू डाई डू’ एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें हुमा कुरैशी खामोश लेकिन बेहद शातिर किलर बेबी का किरदार निभाती हैं। बहन की हत्या का बदला तलाशती बेबी की कहानी सीधी है, लेकिन दिलचस्प किरदार, तेज स्क्रीनप्ले और नचिकेत सामंत का स्टाइलिश निर्देशन इसे बांधे रखते हैं। मुंबई की गलियां, लोकल ट्रेन, बारिश और ऊंची इमारतें कहानी का अहम हिस्सा बनती हैं। हुमा, सिकंदर खेर और चंकी पांडे का अभिनय फिल्म की खासियत है।