'घूसखोर पंडत' का नाम बदलकर हुआ 'गजब रात', मनोज बाजपेयी की फिल्म का ट्रेलर रिलीज, जानें कब और कहां रिलीज होगी फिल्म

भारतीय सिनेमा में जब भी मनोज बाजपेयी और फिल्ममेकर नीरज पांडे की जोड़ी एक साथ आती है, तो दर्शकों को एक अलग ही स्तर का थ्रिलर और थ्रिल देखने को मिलता है। 'स्पेशल 26' और 'अय्यारी' जैसी शानदार फिल्मों के बाद यह जोड़ी एक बार फिर से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से अपने फैंस के बीच लौटने के लिए तैयार है।

हालांकि, इस बार उनका यह प्रोजेक्ट सिनेमाई कहानी से ज्यादा अपने नाम को लेकर उपजे कानूनी और धार्मिक विवाद के कारण चर्चा में रहा। अब निर्माताओं ने तमाम विवादों को पीछे छोड़ते हुए अपनी इस बहुप्रतीक्षित फिल्म 'घूसखोर पंडत' का नाम बदल ‍दिया है। फिल्म का नया नाम 'गजब रात' होगा। इसके इसका आधिकारिक ट्रेलर और रिलीज डेट भी जारी कर दी गई है।

'घूसखोर पंडत' नाम पर क्यों हुआ था भारी बवाल?

इस प्रोजेक्ट की घोषणा सबसे पहले इसी साल फरवरी महीने में 'घूसखोर पंडत' नाम से की गई थी। फिल्म का नाम सामने आते ही सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर इसका तीखा विरोध शुरू हो गया। कई सामाजिक संगठनों और लोगों ने आरोप लगाया कि यह शीर्षक एक विशिष्ट समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है और उनके प्रति समाज में गलत धारणा प्रस्तुत करता है।

मामला बढ़ा और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बढ़ते जनाक्रोश और अदालत की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए फिल्म के निर्माता नीरज पांडे ने एक बड़ा कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सम्मान करते हुए फिल्म निर्माताओं ने विवादित शीर्षक और उससे जुड़े सभी प्रमोशनल कंटेंट, पोस्टर्स और ट्रेलर्स को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया था।

'गजब रात' की स्टार कास्ट और मेकर्स

सभी कानूनी बाधाओं और विवादों को पार करने के बाद मेकर्स ने आखिरकार नए नाम 'गजब रात' के साथ फिल्म का नया पोस्टर और नया ट्रेलर री-रिलीज किया। इस सस्पेंस-थ्रिलर में केवल मनोज बाजपेयी के साथ साकिब सलीम, अक्षय ओबेरॉय, दिव्या दत्ता, कीकू शारदा और नुसरत भरूचा नजर आने वाले हैं।

इस प्रोजेक्ट में एक और दिलचस्प मोड़ है। नीरज पांडे इस फिल्म के निर्देशक नहीं हैं; वे इसके निर्माता और क्रिएटर हैं। वहीं, बॉलीवुड के मशहूर पटकथा लेखक रितेश शाह इस फिल्म से बतौर निर्देशक अपना डेब्यू कर रहे हैं। यह सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 23 अक्टूबर से सीधे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।