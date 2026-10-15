करण जौहर ने माना संजय लीला भंसाली को खुद से बेहतर, क्राफ्ट और एक्जीक्यूशन की तारीफ की

संजय लीला भंसाली की फिल्ममेकिंग लंबे समय से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में प्रशंसा का विषय रही है। उनकी शानदार विजन, कहानी कहने का अनोखा अंदाज और भव्य सिनेमाई दुनिया उन्हें अपने समकालीन फिल्ममेकर्स के बीच एक खास पहचान दिलाती है। इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे और फिल्ममेकर भी उनके काम के प्रति सम्मान जाहिर कर चुके हैं।

कॉफी विद करण से लेकर सलमान खान के साथ हुई बातचीत तक, कई मौकों पर भंसाली के नाम का जिक्र देखने को मिला है, जो भारतीय सिनेमा में उनके प्रभाव को दर्शाता है। राज कपूर, के. आसिफ और गुरु दत्त जैसे दिग्गज फिल्ममेकर्स की परंपरा में गिने जाने वाले संजय लीला भंसाली ने भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।

उनकी फिल्मों में भारतीय संस्कृति, भावनाओं और कहानियों को भव्यता के साथ पेश किया जाता है। उन्होंने अपनी सिनेमाई शैली के जरिए भारतीय कहानियों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई है। यही वजह है कि आज भी उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली और प्रतिभाशाली फिल्ममेकर्स में गिना जाता है।

करण जौहर ने लिया संजय लीला भंसाली का नाम

कॉफी विद करण के रैपिड-फायर राउंड के दौरान करिश्मा कपूर ने करण जौहर से एक दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने करण से पूछा, “एक ऐसे निर्देशक का नाम बताइए, जो क्राफ्ट और एक्जीक्यूशन के मामले में आपसे कहीं ज्यादा मजबूत है?” इस सवाल के जवाब में करण जौहर ने बिना किसी हिचकिचाहट के संजय लीला भंसाली का नाम लिया। करण का यह जवाब खास रहा, क्योंकि यह एक सफल फिल्ममेकर द्वारा दूसरे फिल्ममेकर की प्रतिभा और काम के प्रति खुले तौर पर सम्मान जाहिर करने का उदाहरण था।

भंसाली के नाम का चुनाव उनके निर्देशन की बारीकियों, हर दृश्य को सटीकता के साथ पर्दे पर उतारने की क्षमता और उनकी विशिष्ट सिनेमाई सोच के प्रति करण की सराहना को दर्शाता है। करण जौहर खुद भी हिंदी सिनेमा के सफल निर्देशकों और निर्माताओं में शामिल हैं, ऐसे में उनका यह स्वीकार करना कि क्राफ्ट और एक्जीक्यूशन के मामले में भंसाली उनसे बेहतर हैं, इस बातचीत को और दिलचस्प बना देता है। यह पल एक बार फिर दिखाता है कि संजय लीला भंसाली की फिल्ममेकिंग का प्रभाव केवल दर्शकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री के अनुभवी फिल्ममेकर्स भी उनकी रचनात्मक क्षमता का सम्मान करते हैं।

‘लव एंड वॉर’ को लेकर बढ़ा इंतजार

वर्क फ्रंट की बात करें तो संजय लीला भंसाली अपनी आगामी फिल्म ‘लव एंड वॉर’ को लेकर चर्चा में हैं। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल स्टारर यह फिल्म उनके करियर का एक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मानी जा रही है। दर्शकों को इस फिल्म से एक बार फिर भंसाली की भव्यता, भावनात्मक कहानी और शानदार विजुअल ट्रीटमेंट की उम्मीद है।

वहीं, करण जौहर भी बतौर फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए भारतीय मनोरंजन जगत में सक्रिय हैं। वह अपनी आगामी फिल्म ‘उड़ता तीर’ को लेकर भी चर्चा में हैं और धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले अपनी फिल्मों की दुनिया को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं।

जहां करण जौहर ने अपनी फिल्मों के जरिए रोमांस, रिश्तों और पारिवारिक कहानियों को एक अलग अंदाज में पेश किया है, वहीं संजय लीला भंसाली अपनी भव्य सिनेमाई शैली और भारतीय कहानियों को वैश्विक मंच तक पहुंचाने की क्षमता के लिए पहचाने जाते हैं। दोनों फिल्ममेकर्स की अपनी अलग पहचान है, लेकिन करण जौहर का यह बयान संजय लीला भंसाली की असाधारण निर्देशन क्षमता और भारतीय सिनेमा में उनके प्रभाव को एक बार फिर रेखांकित करता है।