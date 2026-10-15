  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. karan johar praises sanjay leela bhansali filmmaking craft execution koffee with karan 9
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 15 October 2026 (13:03 IST)

करण जौहर ने माना संजय लीला भंसाली को खुद से बेहतर, क्राफ्ट और एक्जीक्यूशन की तारीफ की

Sanjay Leela Bhansali
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (13:04 IST)
google-news
संजय लीला भंसाली की फिल्ममेकिंग लंबे समय से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में प्रशंसा का विषय रही है। उनकी शानदार विजन, कहानी कहने का अनोखा अंदाज और भव्य सिनेमाई दुनिया उन्हें अपने समकालीन फिल्ममेकर्स के बीच एक खास पहचान दिलाती है। इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे और फिल्ममेकर भी उनके काम के प्रति सम्मान जाहिर कर चुके हैं। 
 
कॉफी विद करण से लेकर सलमान खान के साथ हुई बातचीत तक, कई मौकों पर भंसाली के नाम का जिक्र देखने को मिला है, जो भारतीय सिनेमा में उनके प्रभाव को दर्शाता है। राज कपूर, के. आसिफ और गुरु दत्त जैसे दिग्गज फिल्ममेकर्स की परंपरा में गिने जाने वाले संजय लीला भंसाली ने भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 
उनकी फिल्मों में भारतीय संस्कृति, भावनाओं और कहानियों को भव्यता के साथ पेश किया जाता है। उन्होंने अपनी सिनेमाई शैली के जरिए भारतीय कहानियों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई है। यही वजह है कि आज भी उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली और प्रतिभाशाली फिल्ममेकर्स में गिना जाता है।
 
करण जौहर ने लिया संजय लीला भंसाली का नाम
कॉफी विद करण के रैपिड-फायर राउंड के दौरान करिश्मा कपूर ने करण जौहर से एक दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने करण से पूछा, “एक ऐसे निर्देशक का नाम बताइए, जो क्राफ्ट और एक्जीक्यूशन के मामले में आपसे कहीं ज्यादा मजबूत है?” इस सवाल के जवाब में करण जौहर ने बिना किसी हिचकिचाहट के संजय लीला भंसाली का नाम लिया। करण का यह जवाब खास रहा, क्योंकि यह एक सफल फिल्ममेकर द्वारा दूसरे फिल्ममेकर की प्रतिभा और काम के प्रति खुले तौर पर सम्मान जाहिर करने का उदाहरण था।
 
भंसाली के नाम का चुनाव उनके निर्देशन की बारीकियों, हर दृश्य को सटीकता के साथ पर्दे पर उतारने की क्षमता और उनकी विशिष्ट सिनेमाई सोच के प्रति करण की सराहना को दर्शाता है। करण जौहर खुद भी हिंदी सिनेमा के सफल निर्देशकों और निर्माताओं में शामिल हैं, ऐसे में उनका यह स्वीकार करना कि क्राफ्ट और एक्जीक्यूशन के मामले में भंसाली उनसे बेहतर हैं, इस बातचीत को और दिलचस्प बना देता है। यह पल एक बार फिर दिखाता है कि संजय लीला भंसाली की फिल्ममेकिंग का प्रभाव केवल दर्शकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री के अनुभवी फिल्ममेकर्स भी उनकी रचनात्मक क्षमता का सम्मान करते हैं।
‘लव एंड वॉर’ को लेकर बढ़ा इंतजार
वर्क फ्रंट की बात करें तो संजय लीला भंसाली अपनी आगामी फिल्म ‘लव एंड वॉर’ को लेकर चर्चा में हैं। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल स्टारर यह फिल्म उनके करियर का एक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मानी जा रही है। दर्शकों को इस फिल्म से एक बार फिर भंसाली की भव्यता, भावनात्मक कहानी और शानदार विजुअल ट्रीटमेंट की उम्मीद है।
 
वहीं, करण जौहर भी बतौर फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए भारतीय मनोरंजन जगत में सक्रिय हैं। वह अपनी आगामी फिल्म ‘उड़ता तीर’ को लेकर भी चर्चा में हैं और धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले अपनी फिल्मों की दुनिया को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। 
 
जहां करण जौहर ने अपनी फिल्मों के जरिए रोमांस, रिश्तों और पारिवारिक कहानियों को एक अलग अंदाज में पेश किया है, वहीं संजय लीला भंसाली अपनी भव्य सिनेमाई शैली और भारतीय कहानियों को वैश्विक मंच तक पहुंचाने की क्षमता के लिए पहचाने जाते हैं। दोनों फिल्ममेकर्स की अपनी अलग पहचान है, लेकिन करण जौहर का यह बयान संजय लीला भंसाली की असाधारण निर्देशन क्षमता और भारतीय सिनेमा में उनके प्रभाव को एक बार फिर रेखांकित करता है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
सलमान खान ने की रणवीर सिंह की तारीफ, ‘धुरंधर’ में उनके अभिनय को बताया शानदार

'चार यार' से पहले इन 8 आइकॉनिक फ्रेंड ग्रुप्स ने जीता दिल, ये जवानी है दीवानी से फुकरे तक दोस्ती के यादगार किस्से

'चार यार' से पहले इन 8 आइकॉनिक फ्रेंड ग्रुप्स ने जीता दिल, ये जवानी है दीवानी से फुकरे तक दोस्ती के यादगार किस्सेहर फ्रेंड ग्रुप में अलग-अलग तरह के किरदार होते हैं- कोई हर चीज की प्लानिंग करता है, कोई शरारतें करता है, कोई सबको सही सलाह देता है, तो कोई हर किसी को हंसाता रहता है। जब ये सब साथ आते हैं, तो बनती हैं ऐसी यादगार कहानियां, जिनमें कभी खूब मस्ती होती है, तो कभी अचानक प्लान बदल जाते हैं और ऐसी यादें बन जाती हैं, जो जिंदगी भर साथ रहती हैं।

'घूसखोर पंडत' का नाम बदलकर हुआ 'गजब रात', मनोज बाजपेयी की फिल्म का ट्रेलर रिलीज, जानें कब और कहां रिलीज होगी फिल्म

'घूसखोर पंडत' का नाम बदलकर हुआ 'गजब रात', मनोज बाजपेयी की फिल्म का ट्रेलर रिलीज, जानें कब और कहां रिलीज होगी फिल्मभारतीय सिनेमा में जब भी मनोज बाजपेयी और फिल्ममेकर नीरज पांडे की जोड़ी एक साथ आती है, तो दर्शकों को एक अलग ही स्तर का थ्रिलर और थ्रिल देखने को मिलता है। 'स्पेशल 26' और 'अय्यारी' जैसी शानदार फिल्मों के बाद यह जोड़ी एक बार फिर से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से अपने फैंस के बीच लौटने के लिए तैयार है।

नाना पाटेकर ने अमिताभ बच्चन से 1 रुपए ज्यादा फीस लेकर मचाई थी हलचल, कमलेश सावंत ने सुनाया ‘कोहराम’ का किस्सा

नाना पाटेकर ने अमिताभ बच्चन से 1 रुपए ज्यादा फीस लेकर मचाई थी हलचल, कमलेश सावंत ने सुनाया ‘कोहराम’ का किस्साभारतीय सिनेमा के सबसे दमदार और प्रतिभाशाली अभिनेताओं में शुमार नाना पाटेकर का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई थी। कई दिग्गज कलाकारों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

करण जौहर ने माना संजय लीला भंसाली को खुद से बेहतर, क्राफ्ट और एक्जीक्यूशन की तारीफ की

करण जौहर ने माना संजय लीला भंसाली को खुद से बेहतर, क्राफ्ट और एक्जीक्यूशन की तारीफ कीसंजय लीला भंसाली की फिल्ममेकिंग लंबे समय से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में प्रशंसा का विषय रही है। उनकी शानदार विजन, कहानी कहने का अनोखा अंदाज और भव्य सिनेमाई दुनिया उन्हें अपने समकालीन फिल्ममेकर्स के बीच एक खास पहचान दिलाती है। इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे और फिल्ममेकर भी उनके काम के प्रति सम्मान जाहिर कर चुके हैं।

सलमान खान ने की रणवीर सिंह की तारीफ, ‘धुरंधर’ में उनके अभिनय को बताया शानदार

सलमान खान ने की रणवीर सिंह की तारीफ, ‘धुरंधर’ में उनके अभिनय को बताया शानदाररणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी में उनकी अदाकारी को फिल्म इंडस्ट्री से लगातार सराहना मिल रही है। अब इस कड़ी में सलमान खान का नाम भी जुड़ गया है। इस ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर में रणवीर के किरदार की तारीफ करते हुए सलमान ने उनके संयम और गहनता से भरी अदाकारी की सराहना की और उन्हें एक ‘सिक्योर एक्टर’ बताया।

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो"हनुमान अंश" (2026) एक बायोग्राफिकल डिवोशनल ड्रामा है, जो महान संत नीम करोली बाबा (लक्ष्मी नारायण) के प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। डॉ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनके घर छोड़ने से लेकर चमत्कारिक ट्रेन घटना तक की अद्भुत कहानी बयां करती है। महज़ 2 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी कहानी और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर भारतीय इतिहास की सबसे मुनाफे वाली फिल्म बन गई है।

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांग

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांगमिर्जापुर की हिंसक और पुरुष-प्रधान दुनिया में बीना त्रिपाठी ऐसा किरदार हैं, जो बिना बंदूक के भी अपनी ताकत का एहसास कराता है। रसिका दुग्गल ने बीना में महत्वाकांक्षा, डर, साहस और चालाकी की ऐसी परतें जोड़ीं कि सीमित स्क्रीन टाइम में भी वह दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती हैं। मिर्जापुर द मूवी के बाद बीना के स्पिन ऑफ की मांग इसी लोकप्रियता का संकेत है। यह लेख रसिका के अभिनय सफर और बीना की ताकत को करीब से देखता है।

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राज

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राजस्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। 28 सितंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनके जीवन से जुड़े कई अनसुने पहलू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इन्हीं में से एक है उनकी मांग में नजर आने वाला सिंदूर, जिसे लेकर कभी अभिनेत्री तबस्सुम ने उनसे सीधा सवाल कर दिया था।

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सच

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सचरॉबर्ट पैटिनसन स्टारर और प्रोड्यूस की गई साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'Primetime' 25 सितंबर को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स और लायंसगेट प्ले इंडिया इसे ला रहे हैं। यह फिल्म टीवी इतिहास के चर्चित शो 'To Catch a Predator' और जर्नलिज्म के काले पहलुओं को उजागर करती है।

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंग

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंगनेटफ्लिक्स की ‘बेबी डू डाई डू’ एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें हुमा कुरैशी खामोश लेकिन बेहद शातिर किलर बेबी का किरदार निभाती हैं। बहन की हत्या का बदला तलाशती बेबी की कहानी सीधी है, लेकिन दिलचस्प किरदार, तेज स्क्रीनप्ले और नचिकेत सामंत का स्टाइलिश निर्देशन इसे बांधे रखते हैं। मुंबई की गलियां, लोकल ट्रेन, बारिश और ऊंची इमारतें कहानी का अहम हिस्सा बनती हैं। हुमा, सिकंदर खेर और चंकी पांडे का अभिनय फिल्म की खासियत है।