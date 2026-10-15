नाना पाटेकर ने अमिताभ बच्चन से 1 रुपए ज्यादा फीस लेकर मचाई थी हलचल, कमलेश सावंत ने सुनाया ‘कोहराम’ का किस्सा

भारतीय सिनेमा के सबसे दमदार और प्रतिभाशाली अभिनेताओं में शुमार नाना पाटेकर का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई थी। कई दिग्गज कलाकारों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

इसी बीच, 'दृश्यम' फेम अभिनेता कमलेश सावंत ने नाना पाटेकर के साथ अपनी यादों और भारतीय सिनेमा में उनके अभूतपूर्व योगदान को याद किया है।

अमिताभ बच्चन से 1 रुपए ज्यादा फीस मांगने की अनोखी शर्त

एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान अभिनेता कमलेश सावंत ने नाना पाटेकर से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प और मशहूर किस्सा साझा किया। कमलेश ने बताया कि उन्होंने सुना था कि जब फिल्म 'कोहराम' (1999) में नाना पाटेकर को अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का ऑफर मिला, तो उन्होंने एक अनोखी शर्त रखी थी।

कमलेश सावंत ने कहा, नाना साहब ने कहा था कि अगर मैं बच्चन साहब के साथ काम करूंगा तो उनसे 1 रुपए ज्यादा फीस लूंगा। उस समय अमिताभ बच्चन को फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपये मिले थे, तो नाना पाटेकर ने 1 करोड़ और 1 रुपए लिया था।

हालांकि, कमलेश ने यह भी साफ किया कि यह एक सुनी-सुनाई बात है, लेकिन यह किस्सा बॉलीवुड में नाना पाटेकर के स्वाभिमान और उनके अलग अंदाज को बयां करने के लिए आज भी याद किया जाता है। निर्देशक मेहुल कुमार की फिल्म 'कोहराम' ही एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसमें ये दोनों दिग्गज एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आए थे।

कमलेश सावंत ने नाना पाटेकर के सिनेमाई योगदान पर बात करते हुए कहा कि एक दौर ऐसा था जब बॉलीवुड फिल्में केवल संगीत और डांस के दम पर चलती थीं। लेकिन नाना पाटेकर ने अपने दमदार अभिनय से पूरी इंडस्ट्री का ध्यान डायलॉग डिलीवरी की तरफ मोड़ दिया। 'जय हिंद टॉकीज' और 'गणेश टॉकीज' जैसे सिंगल-स्क्रीन थिएटर्स में दर्शक उनकी फिल्मों के डायलॉग्स सुनने के लिए बार-बार सिनेमाघर जाते थे।

उन्होंने कहा, अमिताभ बच्चन के बाद नाना पाटेकर ही ऐसे अभिनेता थे जिनके डायलॉग शुरू होने से ठीक पहले पूरा थिएटर एकदम शांत हो जाता था। दर्शक उनकी एक-एक लाइन और अंदाज का इंतजार करते थे और फिर तालियों की गूंज से हॉल गूंज उठता था।

बता दें कि नाना पाटेकर अपने पीछे पत्नी नीलकंती पाटेकर और बेटे मल्हार पाटेकर को छोड़ गए हैं। उनका जाना हिंदी और मराठी सिनेमा के एक स्वर्णिम युग का अंत माना जा रहा है।