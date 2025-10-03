शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. bigg boss voice atul kapoor salman khan reality show
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 (10:31 IST)

जानिए कौन है 'बिग बॉस'? जिनकी आवाज से चलता है पूरा घर

who is bigg boss
सलमान खान के विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' 19 के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। 'बिग बॉस' हर हर सीजन में कंटेस्टेंट भले ही बदल जाते हैं, लेकिन शो में बिग बॉस की आवाज वही रहती है। बिग बॉस शुरू होने के साथ ही जिस चीज से दर्शकों को सबसे ज्यादा प्यार हुआ वो है बिग बॉस की आवाज।
 
हर कोई यह जानने को बेताब रहता है कि आखिर बिग बॉस है कौन? बिग बॉस भले ही शो में दिखते न हो, लेकिन उनकी आवाज उनकी मौजूदगी हमेशा घरवालों को करवाती है। कंटेस्टेंट्स को घर में अपना काम सही तरीके से करने से लेकर नियम कायदे याद दिलाए रखने के लिए बस ये आवाज ही काफी है। 
बिग बॉस की यह आवाज है अतुल कपूर की। अतुल कपूर मुंबई के रहने वाले वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। अतुल पहले एक रेडियो चैनल के लिए काम करते थे और वहीं से 'बिग बॉस' के आयोजकों ने अतुल कपूर को चुन लिया। बिग बॉस के सीजन के दौरन घर के सदस्यों की तरह अतुल को भी एक कमरे में रखा जाता है।
 
बिग बॉस के घर में रहने के दौरान अतुल न अपने दोस्तों और न ही परिवार वालों से मिल सकते हैं। यहां तक कि उनकी लोकेशन भी गुप्त रखी जाती है। इस काम के लिए अतुल को मोटा पैमेंट भी दिया जाता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अतुल कपूर को हर सीजन के लिए 50 लाख रुपए फीस मिलती है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी रिव्यू: वरुण–जान्हवी की रोमकॉम बुरी तरह फ्लॉप, जानें क्यों स्किप करें

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी रिव्यू: वरुण–जान्हवी की रोमकॉम बुरी तरह फ्लॉप, जानें क्यों स्किप करेंकरण जौहर के बैनर तले बनी शशांक खेतान निर्देशित फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी दर्शकों को निराश करती है। वरुण धवन और जान्हवी कपूर की यह रोमांटिक कॉमेडी कहानी और स्क्रीनप्ले की कमजोरी के कारण बुरी तरह फ्लॉप साबित होती है। फिल्म में न रोमांस असर करता है, न कॉमेडी हंसाती है। अभिनय भी फीका रहा और केवल गानों का पिक्चराइजेशन ही कुछ हद तक प्रभावी है। कुल मिलाकर यह फिल्म स्किप करने लायक है।

कौन हैं द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की एक्ट्रेस सहर बंबा, हॉट अंदाज से इंटरनेट पर मचाती हैं तहलका

कौन हैं द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की एक्ट्रेस सहर बंबा, हॉट अंदाज से इंटरनेट पर मचाती हैं तहलकाआर्यन खान की डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में लीड रोल निभाने के बाद एक्ट्रेस सहर बंबा सुर्खियों में आ गई हैं। सहर ने 2019 में सनी देओल के बेटे करण के साथ फिल्म 'पल पल दिल के पास' बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद सहर 2022 में बी प्राक के गाने 'इश्क नहीं करते' में इमरान हाशमी संग नजर आई थीं।

जब अपने रंग की वजह से हिना खान को झेलना पड़ा था रिजेक्शन

जब अपने रंग की वजह से हिना खान को झेलना पड़ा था रिजेक्शनटीवी एक्ट्रेस हिना खान अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अक्षरा के किरदार से जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। 2 अक्टूबर को हिना अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। हालांकि वह इन दिनों कैंसर के दर्द से गुजर रही हैं।

शाहरुख खान बने दुनिया के सबसे अमीर एक्टर, इतनी हुई किंग खान की नेटवर्थ

शाहरुख खान बने दुनिया के सबसे अमीर एक्टर, इतनी हुई किंग खान की नेटवर्थबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान 33 साल से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। शाहरुख की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं, जो उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वहीं अब शाहरुख भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बन गए हैं।

कांतारा: चैप्टर 1 से रुक्मिणी वसंत की दमदार एंट्री, बोलीं- यह फिल्म मेरे लिए गर्व और शक्ति का प्रतीक

कांतारा: चैप्टर 1 से रुक्मिणी वसंत की दमदार एंट्री, बोलीं- यह फिल्म मेरे लिए गर्व और शक्ति का प्रतीककन्नड़ स्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में ऋषभ के सशथ एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत नजर आने वाले हैं। हाल ही में मुंबई में आयोजित कांतारा चैप्टर 1 के प्रमोशनल इवेंट में रुक्मिणी वसंत सुर्खियों में रहीं।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com