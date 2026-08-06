'आवारापन 2' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, 19 साल बाद शिवम पंडित की वापसी, इमरान हाशमी का इंटेंस अवतार छाया

शिवम पंडित लौट आया है! उन्नीस साल बाद, जब उसने पहली बार दिलों को छुआ और दुनिया से मुकाबला किया था, अब वह पहले से कहीं ज़्यादा दर्द, ज़्यादा गुस्से और एक ऐसे मकसद के साथ वापस लौटा है जिसे कोई रोक नहीं सकता। विशेष फिल्म्स ने 'आवारापन 2' का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है, और यह दर्शकों के लंबे इंतज़ार की हर उम्मीद पर खरा उतरता है।

डार्क, इंटेंस और पूरी तरह सिनेमाई, यह ट्रेलर सीधे शिवम की दुनिया में ले जाता है—एक ऐसी दुनिया, जहां बदला, मुक्ति और ऐसे अंजाम हैं जिनसे बचकर निकल पाना नामुमकिन है। एक्शन बेहद प्रभावशाली है, भावनाएं पूरी तरह सच्ची हैं, और संगीत बिल्कुल वैसा है जिसकी आवारापन की दुनिया से उम्मीद की जाती है।

इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम पंडित के रूप में लौटे हैं—उम्र के साथ और भी परिपक्व, ज़ख्मों के निशान लिए हुए, और पहली फिल्म की हर अधूरी कहानी का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए। यह एक ऐसा प्रदर्शन है जो याद दिलाता है कि यह किरदार दो दशकों तक दर्शकों के दिलों में क्यों बना रहा।

दिशा पाटनी ज़ारा के किरदार में इस दुनिया का हिस्सा बनती हैं और फ्रेंचाइज़ी में एक नया भावनात्मक आयाम जोड़ती हैं, जो पहले कभी देखने को नहीं मिला। नफ़ीसा के रूप में शबाना आज़मी हर फ्रेम पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराती हैं। वहीं ट्रेलर कई दमदार कलाकारों की अहम भूमिकाओं में एंट्री का भी ऐलान करता है: ज़ोरावर के रूप में पूरन गब्बी, सिकंदर के रूप में अनिरुद्ध रावल, जयदीप के रूप में सुरेंद्र विक्की, महमूद के रूप में विजयंत कोहली और समर्थ के रूप में अतुल कुमार।

आवारापन 2 की संगीत पहचान भी उसकी कहानी की तरह कई परतों वाली है। इस एल्बम का संगीत मिथून, जीत गांगुली, अमाल मलिक, अंकित सचदेवा और वासिफ अहमद ने तैयार किया है, जबकि इसके गीत सईद क़ादरी, रश्मि विराग, अखिल सचदेवा और सचिन सिंह चंदेल ने लिखे हैं। फिल्म पहले ही दर्शकों को वे जुनून, ये आवारापन और तो फिर आओ जैसे गीत दे चुकी है, और अभी बहुत कुछ आना बाकी है। हर गीत ने फिल्म के लिए दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।

इसके केंद्र में है तेरा मेरा रिश्ता, जिसे मिथून ने कंपोज़ किया है और साज भट्ट व सुबोध शर्मा ने अपनी आवाज़ दी है। यह गीत ट्रेलर में दूसरी धड़कन की तरह बहता है और हर एक्शन सीक्वेंस को ऐसा एहसास देता है जो दिल पर ज़्यादा असर करता है, बजाय सिर्फ़ रोमांच पैदा करने के।

आवारापन 2 सिर्फ़ एक सीक्वल नहीं है। यह एक हिसाब बराबर होने की कहानी है। 'आवारापन 2' का निर्माण विशेष भट्ट ने किया है, निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया है और इसे बिलाल सिद्दीकी ने लिखा है। यह फिल्म 14 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।