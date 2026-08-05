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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 5 August 2026 (16:52 IST)

नेटफ्लिक्स ने किया 'मुसाफिर कैफे सीजन 2' का ऐलान, विक्रांत मैसी फिर लौटेंगे अधूरी मोहब्बत की कहानी पूरी करने

Musafir Cafe Season 2
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (16:54 IST)
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ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी संवेदनशील कहानियों और बेहतरीन अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले अभिनेता विक्रांत मैसी के फैंस के लिए एक बेहद शानदार खबर सामने आई है। नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय रोमांटिक वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' के दूसरे सीजन की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। 
 
पहला सीजन खत्म होने के बाद से ही फैंस लगातार इसके सीक्वल की मांग कर रहे थे, और अब मेकर्स ने इस इंतजार को खत्म कर दिया है। बुधवार को नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक भावुक और खास वीडियो पोस्ट करते हुए 'मुसाफिर कैफे सीजन 2' का ऐलान किया।
 
इस वीडियो की शुरुआत में पहले सीजन के सबसे यादगार, प्यारे और दिल को छू लेने वाले पलों की झलकियां दिखाई गई हैं। वीडियो के अंत में सीरीज की मुख्य स्टार कास्ट—विक्रांत मैसी, महिमा मकवाना और वेदिका पिंटो दर्शकों के सामने आते हैं और सीजन 2 के आने की घोषणा करते हैं। तीनों कलाकारों ने दर्शकों के प्यार के लिए शुक्रिया अदा किया और बताया कि वे एक बार फिर इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
 
नेटफ्लिक्स ने इस वीडियो के साथ एक बेहद खूबसूरत कैप्शन लिखा, "अधूरी मोहब्बत की कहानी को पूरा करने, ये मुसाफिर वापस लौटेंगे।"
इस पोस्ट के आते ही सोशल मीडिया पर फैंस का उत्साह देखने लायक है। कुछ ही घंटों में इस वीडियो पर लाखों व्यूज और कमेंट्स आ चुके हैं, जहां लोग सीजन 2 को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं।
 
पहले सीजन ने छोड़े थे कई अनसुलझे सवाल
'मुसाफिर कैफे' का पहला सीजन रिश्तों की जटिलताओं, मानवीय भावनाओं, प्यार और जिंदगी के उतार-चढ़ाव पर आधारित था। विक्रांत मैसी, महिमा मकवाना और वेदिका पिंटो के बीच की केमिस्ट्री और उनके अभिनय की समीक्षकों के साथ-साथ आम दर्शकों ने भी जमकर तारीफ की थी।
 
हालांकि, सीजन 1 का आखिरी एपिसोड ऐसे मोड़ पर खत्म हुआ था, जिसने दर्शकों को इमोशनल करने के साथ-साथ सोच में डाल दिया था। मुख्य किरदारों के भविष्य और उनकी अधूरी प्रेम कहानी को लेकर कई सवाल अनुत्तरित रह गए थे। तभी से यह माना जा रहा था कि कहानी का दूसरा भाग जरूर आएगा। अब मेकर्स के आधिकारिक ऐलान के बाद यह साफ हो गया है कि सीजन 2 में उन तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं।
 
कब रिलीज होगा 'मुसाफिर कैफे सीजन 2'?
हालांकि नेटफ्लिक्स ने सीजन 2 का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक रिलीज डेट का खुलासा नहीं किया गया है। मेकर्स का कहना है कि सीरीज की शूटिंग और पोस्ट-प्रोडक्शन का काम पूरा होते ही इसे जल्द ही स्ट्रीम किया जाएगा।
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