ब्रांड वैल्यू में रणवीर सिंह ने विराट कोहली को छोड़ा पीछे, शाहरुख खान बने नंबर-1

क्रोल ने अपनी सेलेब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2025 जारी की है, जिसमें भारत के टॉप 25 सेलेब्रिटी ब्रांड्स की कुल वैल्यू 2 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। यह पिछले साल के मुकाबले 3.7 फीसदी कम है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस लिस्ट में 13 पुरुष और 12 महिला सेलेब्रिटीज शामिल हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू का आकलन उनके ब्रांड एंडोर्समेंट पोर्टफोलियो और सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी के आधार पर किया गया है।

इस साल शाहरुख खान ने बड़ी छलांग लगाते हुए पहला स्थान हासिल किया है। वह 2024 में तीसरे नंबर पर थे, लेकिन अब नंबर-1 बनकर उन्होंने अपनी मजबूत ब्रांड वैल्यू एक बार फिर साबित कर दी है। उनके ठीक पीछे रणवीर सिंह दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 162.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ अपनी दूसरी रैंक बरकरार रखी है। वहीं पिछले साल पहले नंबर पर रहे क्रिकेटर विराट कोहली इस बार 158.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।

ये रैंकिंग ऐसे समय में सामने आई है, जब शाहरुख खान अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं। वहीं रणवीर सिंह 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी की सफलता का आनंद ले रहे हैं। 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ उन्होंने 1000 करोड़ रुपये हिंदी नेट क्लब की शुरुआत करते हुए बॉक्स ऑफिस के नए बादशाह बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।

इस साल की रिपोर्ट की सबसे खास बात यह रही कि रणवीर सिंह ने विराट कोहली को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया। 162.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ रणवीर, विराट की 158.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वैल्यू से आगे निकल गए हैं। यह उनकी बढ़ती ब्रांड वैल्यू, एंडोर्समेंट्स और डिजिटल प्रभाव को दिखाता है।

शाहरुख खान पहले और रणवीर सिंह दूसरे स्थान पर रहने के साथ यह रिपोर्ट एक बार फिर साबित करती है कि दोनों भारत के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट सुपरस्टार्स में शामिल हैं। 'किंग' और 'धुरंधर' देश की सबसे चर्चित फिल्मों में बनी हुई हैं और यह नई रैंकिंग भी स्क्रीन के अंदर और बाहर दोनों की मजबूत लोकप्रियता को दिखाती है।