  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. batwara 1947 story pitched to sunny deol 16 years ago aamir khan productions rajkumar santoshi
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 5 August 2026 (14:38 IST)

2009-10 में शुरू हुआ था 'बंटवारा 1947' का सफर, राजकुमार संतोषी ने सनी देओल को सबसे पहले सुनाई थी कहानी

Batwara 1947 Movie
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (14:40 IST)
google-news
आमिर खान प्रोडक्शंस की 'बंटवारा 1947' भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है और इसकी घोषणा के बाद से ही यह लगातार चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में रिलीज़ हुए फिल्म के ट्रेलर ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के सबसे दर्दनाक दौर की दमदार झलक दिखाई है। शबाना आज़मी, सनी देओल और प्रीति जिंटा की शानदार अदाकारी से सजी इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है।
 
फिल्म के ट्रेलर की कहानी ने पहले ही दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म की शूटिंग शुरू होने से कई साल पहले ही राजकुमार संतोषी ने 2009-10 में सनी देओल को 'बंटवारा 1947' की कहानी सुनाई थी?
जी हां, राजकुमार संतोषी ने करीब 16 साल पहले सबसे पहले यह कहानी सनी देओल को सुनाई थी। हालांकि उस समय यह फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि किसी भी प्रोड्यूसर ने इसे बनाने की जिम्मेदारी नहीं ली। इसकी बड़ी वजह यह थी कि फिल्म एक पारंपरिक एक्शन एंटरटेनर नहीं थी।
 
कई साल बाद आमिर खान ने इस कहानी की ताकत पर भरोसा जताया और आमिर खान प्रोडक्शंस के जरिए बतौर प्रोड्यूसर इस फिल्म से जुड़े। उनके साथ आने के बाद राजकुमार संतोषी का वर्षों पुराना सपना आखिरकार पूरा हो सका। कई सालों तक सही प्रोड्यूसर का इंतजार करने के बाद अब यह फिल्म बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने के लिए तैयार है। साथ ही, करीब 30 साल बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी भी इस फिल्म के जरिए फिर साथ आई है।
 
'बंटवारा 1947' एक बेहद भावुक और दमदार कहानी है, जो बंटवारे का परिवारों पर पड़े असर को दिखाती है और यह संदेश देती है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। ट्रेलर ने पहले ही फिल्म की दमदार परफॉर्मेंस और भावनाओं से भरपूर कहानी की झलक दिखा दी है। 
 
फिल्म में शबाना आज़मी, सनी देओल, प्रीति जी जिंटा, करण देओल, अली फज़ल और अभिमन्यु सिंह अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म को आमिर खान और अपरणा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म का संगीत ए. आर. रहमान ने दिया है, जबकि गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं। 'बंटवारा 1947' 14 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
‘चल ना रील बनाते हैं' कैसे बना जेन ज़ी का नया एंथम? अमित त्रिवेदी ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

‘चल ना रील बनाते हैं' कैसे बना जेन ज़ी का नया एंथम? अमित त्रिवेदी ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

‘चल ना रील बनाते हैं' कैसे बना जेन ज़ी का नया एंथम? अमित त्रिवेदी ने सुनाया दिलचस्प किस्साजेन-ज़ी का नया एंथम आ चुका है। स्टार प्लस के नए शो 'ये फितूर तेरा' का म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हो गया है और इसके साथ आया है मज़ेदार ट्रैक 'फील बनाते हैं', जिसका हुक लाइन 'चल ना रील बनाते हैं, फील बनाते हैं' हर किसी की जुबान पर चढ़ता जा रहा है।

52 की उम्र में भी बरकरार है काजोल का जादू, जानें करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियां

52 की उम्र में भी बरकरार है काजोल का जादू, जानें करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियांबॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री काजोल 52 वर्ष की हो गईं। 5 अगस्त 1974 को मुंबई में जन्मी काजोल को अभिनय की कला विरासत में मिली। उनके पिता सोमू मुखर्जी फिल्म निर्माता थे, जबकि मां तनुजा हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। घर में फिल्मी माहौल होने के कारण काजोल बचपन से ही अपनी मां के साथ फिल्म की शूटिंग देखने जाया करती थीं।

Lock Upp 2 Finale: श्रेया कालरा बनीं दूसरी फाइनलिस्ट, अकांक्षा चमोला का सफर खत्म

Lock Upp 2 Finale: श्रेया कालरा बनीं दूसरी फाइनलिस्ट, अकांक्षा चमोला का सफर खत्मओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के बहुचर्चित रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। जैसे-जैसे शो का ग्रैंड फिनाले नजदीक आ रहा है, अत्याचार के खेल में जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहे हैं। हालिया एपिसोड में आए एक बड़े मोड़ ने जहां दर्शकों और घर के सदस्यों को चौंका दिया, वहीं शो को इसकी दूसरी फाइनलिस्ट भी मिल गई है।

व्हाइट आउटफिट में रकुल प्रीत सिंह ने ढाया कहर, एलिगेंस और ग्लैमर का दिखा परफेक्ट कॉम्बिनेशन

व्हाइट आउटफिट में रकुल प्रीत सिंह ने ढाया कहर, एलिगेंस और ग्लैमर का दिखा परफेक्ट कॉम्बिनेशनबॉलीवुड की खूबसूरत और स्टाइलिश अभिनेत्रियों में शुमार रकुल प्रीत सिंह अक्सर अपने फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ बेहद शानदार और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर उनके फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

अमृता खानविलकर और हिमांशु मल्होत्रा डेढ़ साल से रह रहे अलग, तलाक की खबरों पर तोड़ी चुप्पी

अमृता खानविलकर और हिमांशु मल्होत्रा डेढ़ साल से रह रहे अलग, तलाक की खबरों पर तोड़ी चुप्पीटीवी और सिनेमा जगत के पावर कपल्स में शुमार अमृता खानविलकर और हिमांशु मल्होत्रा को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दोनों स्टार्स पिछले लगभग डेढ़ साल से एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं। इस खबर के सामने आते ही दोनों के फैंस के बीच खलबली मच गई है और तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।