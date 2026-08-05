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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 5 August 2026 (13:53 IST)

‘चल ना रील बनाते हैं' कैसे बना जेन ज़ी का नया एंथम? अमित त्रिवेदी ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

Yeh Fitoor Tera
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (13:55 IST)
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जेन-ज़ी का नया एंथम आ चुका है। स्टार प्लस के नए शो 'ये फितूर तेरा' का म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हो गया है और इसके साथ आया है मज़ेदार ट्रैक 'फील बनाते हैं', जिसका हुक लाइन 'चल ना रील बनाते हैं, फील बनाते हैं' हर किसी की जुबान पर चढ़ता जा रहा है। 
 
यह गाना इतना फ्रेश, फन और यूथफुल है कि इसकी लाइनें आज की जेन ज़ी की रोज़मर्रा की बातचीत का हिस्सा लगती हैं। नेशनल अवॉर्ड विजेता म्यूज़िक कंपोज़र अमित त्रिवेदी ने हाल ही में बताया कि इस गाने का वायरल हुक 'चल ना रील बनाते हैं' कैसे बना। 
 
उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश एक ऐसा गाना बनाने की थी, जिससे आज की युवा पीढ़ी तुरंत जुड़ सके। अपने कैची म्यूज़िक, प्यारी केमिस्ट्री और मॉडर्न वाइब्स के साथ 'फील बनाते हैं', 'ये फितूर तेरा' की दुनिया को खूबसूरती से पेश करता है, जहाँ यंग लव, नई दोस्ती और जेन ज़ी की बेफिक्र सोच देखने को मिलती है।
 
हुक लाइन 'चल ना रील बनाते हैं' के पीछे की कहानी बताते हुए, अमित त्रिवेदी ने कहा, हमें 'ये फितूर तेरा' जैसे जेन ज़ी शो के लिए एक मज़ेदार गाना चाहिए था। गाने का कॉन्सेप्ट यह था कि एक लड़की अपने पसंदीदा लड़के के लिए गा रही है। उसी सोच के साथ और आज के दौर को ध्यान में रखते हुए 'चल ना रील बनाते हैं' लाइन हमारे दिमाग में आई। आजकल हर कोई रील बना रहा है, इसलिए यह लाइन बहुत रिलेटेबल लगी। 
 
गीत सागर ने इस गाने के बोल बेहद खूबसूरती से लिखे हैं। उन्होंने गाने के मूड और फीमेल लीड के जज़्बात को बहुत अच्छी तरह शब्दों में ढाला है। इस गाने को कंपोज़ करने में मुझे बहुत मज़ा आया। काफी समय बाद मुझे इतना हल्का-फुल्का और मस्तीभरा गाना बनाने का मौका मिला, और मैंने इस पूरी प्रक्रिया को खूब एंजॉय किया।
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