आश्रम में हुई थी टीना पारेख की सादगीभरी शादी, पहनी थी भाभी की पुरानी साड़ी और दादी की चूड़ियां

एकता कपूर के टीवी शोज का भारतीय टेलीविजन इतिहास में एक अलग ही दबदबा रहा है। 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' और 'कसौटी जिंदगी की' से लेकर 'कहानी घर-घर की' तक, इन धारावाहिकों ने कई कलाकारों को घर-घर में पहचान दिलाई। इन्हीं लोकप्रिय शोज में से एक 'कहानी घर-घर की' में साक्षी तंवर की ऑनस्क्रीन बेटी 'श्रुति' का किरदार निभाकर एक्ट्रेस टीना पारेख ने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी।

साल 2008 में ही एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह चुकीं 47 वर्षीय टीना पारेख इन दिनों अपनी शादी से जुड़े एक बेहद दिलचस्प और भावुक किस्से को लेकर चर्चा में हैं। अपनी शादी की 20वीं सालगिरह के खास मौके पर टीना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस के साथ अपनी शादी की अनसुनी कहानी शेयर की है।

भाभी की साड़ी और दादी की चूड़ियों में बनी थीं दुल्हन

जहां आज के समय में सेलिब्रिटीज अपनी शादी के लिए लाखों-करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और बड़े-बड़े डिज़ाइनर आउटफिट्स पहनते हैं, वहीं टीना पारेख ने अपनी शादी में सादगी और पारिवारिक भावनात्मक मूल्यों को प्राथमिकता दी। टीना ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में खुलासा किया कि उन्होंने अपनी शादी में अपनी भाभी की अलमारी से निकाली गई एक साधारण मरून साड़ी पहनी थी।

टीना के अनुसार, जब वह शादी के इस नए सफर की शुरुआत कर रही थीं, तो वह अपने जीवन की सबसे प्रिय महिलाओं का आशीर्वाद अपने साथ रखना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने अपनी शादी के ब्राइडल लुक को अपनों के प्यार और यादों से सजाया।

टीना ने कहा, 20 साल पहले जब मैंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, तो मैं चाहती थी कि मेरे साथ उन सभी महिलाओं का आशीर्वाद हो जो मेरे दिल के करीब थीं। इसीलिए मैंने अपनी भाभी की साड़ी पहनी और अपनी दादी की सोने की चूड़ियां धारण कीं।

टीना ने बताया कि जब वह महज 10 साल की थीं, तब उन्होंने अपनी दादी से उनकी सोने की चूड़ियों के प्रति अपनी पसंद जाहिर की थी। दादी ने दुनिया से जाने से पहले टीना के पिता को सख्त हिदायत दी थी कि वे चूड़ियां केवल टीना को ही दी जाएं। इसके अलावा, बचपन में ही मामा को खो देने के बाद उनकी मामी और नानी ने सभी रस्में निभाते हुए उन्हें चुनरी भेंट की थी, जबकि गहने उनकी मां ने दिए थे।

आश्रम में लिए थे सात फेरे

टीना पारेख ने किसी 5-स्टार होटल या लग्जरी डेस्टिनेशन वेडिंग को चुनने के बजाय बेहद शांत और आध्यात्मिक माहौल को प्राथमिकता दी। उन्होंने साल 2007 में मशहूर म्यूजिशियन विक्रम हजरा के साथ श्री श्री रविशंकर के आश्रम में बेहद सादगीपूर्ण तरीके से शादी की थी।

इस खूबसूरत सफर की शुरुआत में टीना को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। टीना ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि शादी की शुरुआत में विक्रम के घरवाले इस रिश्ते से बहुत खुश नहीं थे। पारिवारिक तनाव और मानसिक परेशानी के चलते टीना इतनी परेशान हो गई थीं कि शादी के महज 5वें दिन ही उन्होंने विक्रम से साफ कह दिया था कि वह मायके वापस जाना चाहती हैं और तलाक लेना चाहती हैं।

हालांकि, समय के साथ दोनों ने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया और अपने रिश्ते को संभाला। आज शादी के दो दशक पूरे होने पर टीना और विक्रम एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। टीना का यह पोस्ट फैंस को खूब पसंद आ रहा है और लोग उनके सादगी भरे अंदाज की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।