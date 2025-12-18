गुरुवार, 18 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आलेख
  4. From Mrunal Siddhant to Kartik Sreeleela, these new pairings will create a buzz on screen in 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 (14:10 IST)

मृणाल ठाकुर–सिद्धांत चतुर्वेदी से लेकर कार्तिक आर्यन–श्रीलीला तक, 2026 में ये नई जोड़ियां पर्दे पर मचाएंगी धमाल

Year Ender 2025
नई ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री देखना दर्शकों के लिए हमेशा एक खास खुशी होती है, और 2025 में कई नई जोड़ियों ने दिल जीत लिया। अब 2026 फिल्म लवर्स के लिए इससे भी बड़ा सरप्राइज़ लेकर आ रहा है, जहां कई बिल्कुल नई जोड़ियां पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगी और अपनी केमिस्ट्री से यादगार छाप छोड़ने वाली हैं। 
 
रोमांटिक ड्रामा और रोम-कॉम से लेकर थ्रिलर और हॉरर कॉमेडी तक, फिल्ममेकर्स अलग-अलग जॉनर में नए और अनोखे पेयरिंग्स पेश कर रहे हैं। मृणाल ठाकुर–सिद्धांत चतुर्वेदी से लेकर कार्तिक आर्यन–श्रीलीला तक, आइए नजर डालते हैं उन मोस्ट अवेटेड ऑन-स्क्रीन जोड़ियों पर जो 2026 में दर्शकों को दीवाना बनाने के लिए तैयार हैं।
 
मृणाल ठाकुर–सिद्धांत चतुर्वेदी
2026 की सबसे ज़्यादा इंतजार की जा रही नई जोड़ियों में से एक मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की जोड़ी है, जो रोमांटिक ड्रामा ‘दो दीवाने सहर में’ में पहली बार साथ नजर आएगी। फिल्म का निर्देशन रवि उदयवार कर रहे हैं और इसे संजय लीला भंसाली का समर्थन मिला है, जिससे इस जोड़ी को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया है। वैलेंटाइन वीक के दौरान 20 फरवरी 2026 को रिलीज़ होने वाली यह फिल्म प्यार की कहानी को बड़े पर्दे पर नए अंदाज़ में पेश करने के लिए तैयार है।
 
कार्तिक आर्यन और श्रीलीला
कार्तिक आर्यन और श्रीलीला जल्द ही अनुराग बसु की आने वाली रोमांटिक म्यूज़िकल फिल्म ‘तू मेरी ज़िंदगी है’ में पहली बार साथ नज़र आने वाले हैं। पहले इस फिल्म को आशिकी 3 के नाम से प्लान किया गया था, लेकिन अब इसका टाइटल बदल दिया गया है। मई 2026 में रिलीज़ होने वाली इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है, और इस नई जोड़ी की केमिस्ट्री को बड़े पर्दे पर देखने का इंतज़ार भी।
 
राम चरण–जाह्नवी कपूर
ग्लोबल स्टार राम चरण एक्शन–स्पोर्ट्स ड्रामा ‘पेड्डी’ में पहली बार जाह्नवी कपूर के साथ नज़र आने वाले हैं। फिल्म का पहला गाना रिलीज़ होते ही दोनों की शानदार केमिस्ट्री की झलक मिल गई है, जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। बुची बाबू सना द्वारा लिखी और निर्देशित यह फिल्म 27 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है।
 
रणबीर कपूर और साई पल्लवी
नीतेश तिवारी की बड़ी पैन-इंडिया फिल्म रामायण में रणबीर कपूर और साई पल्लवी पहली बार साथ दिखाई देंगे। रणबीर इस फिल्म में भगवान राम का किरदार निभाएंगे और साई पल्लवी सीता की भूमिका में नज़र आएंगी। यह कहानी दो हिस्सों में दिखाई जाएगी, जिसका पहला भाग दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में आएगा।
 
इब्राहिम अली खान और श्रीलीला
इब्राहिम अली खान खेल पर आधारित फिल्म दिलेर में श्रीलीला के साथ नज़र आने वाले हैं। इस फिल्म का निर्देशन कायोज़ ईरानी कर रहे हैं। यह नई जोड़ी पहले ही दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर चुकी है, और लोग दोनों को पहली बार एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए काफी उत्साहित हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 13 दिन में 454.20 करोड़ रुपये, 500 करोड़ का आंकड़ा करीब

‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 13 दिन में 454.20 करोड़ रुपये, 500 करोड़ का आंकड़ा करीबफिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। दूसरे हफ्ते में ही फिल्म ने पहले हफ्ते की कमाई को पीछे छोड़ दिया है। 13 दिनों में कुल कलेक्शन 454.20 करोड़ रुपये पहुंच चुका है और फिल्म तेजी से 500 करोड़ रुपये के क्लब की ओर बढ़ रही है। ‘धुरंधर’ की यह कामयाबी इस बात का सबूत है कि कंटेंट और प्रस्तुति अगर दर्शकों से जुड़ जाए, तो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनते देर नहीं लगती। फिल्म की निरंतर कमाई इसे साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल करने की ओर बढ़ रही है।

बाजीराव मस्तानी के 10 साल: संजय लीला भंसाली ने दी प्यार और ताकतवर महिलाओं की कहानी

बाजीराव मस्तानी के 10 साल: संजय लीला भंसाली ने दी प्यार और ताकतवर महिलाओं की कहानीसंजय लीला भंसाली की फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' को रिलीज हुए दस साल पूरे हो गए हैं। यह फिल्म सिर्फ एक बड़ी और खूबसूरत फिल्म नहीं है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भंसाली अपनी फिल्मों में मजबूत और गहराई वाले महिला किरदारों को कितनी अहमियत देते हैं।

डॉक्टर ने किया रकुल प्रीत सिंह के प्लास्टिक सर्जरी कराने का दावा, एक्ट्रेस ने लगाई फटकार

डॉक्टर ने किया रकुल प्रीत सिंह के प्लास्टिक सर्जरी कराने का दावा, एक्ट्रेस ने लगाई फटकारबॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत अपने स्टाइल और लुक के लिए जानी जाती हैं। रकुल ने जब बॉलीवुड में कदम रखा था तब से उनका लुक काफी बदल चुका है। अक्सर रकुल के प्लास्टिक सर्जरी कराने की खबरें भी सामने आती है। वहीं अब रकुल ने इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह डॉक्टर प्रशांत यादव के दावे पर भड़क गई हैं।

'कैंडी शॉप' गाने को लेकर ट्रोल हुईं नेहा कक्कड़, यूजर्स ने सिंगर के डांस मूव्स को बताया अश्लील

'कैंडी शॉप' गाने को लेकर ट्रोल हुईं नेहा कक्कड़, यूजर्स ने सिंगर के डांस मूव्स को बताया अश्लीलबॉलीवुड की फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ अक्सर अपने गानों के लिए सुर्खियों में रहती हैं। नेहा और उनके भाई टोनी कक्कड़ का गाना 'कैंडी शॉप' हाल ही में रिलीज हुआ है। लेकिन इस गाने की वजह से नेहा कक्कड़ ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। इस गाने के लिरिक्स पर लोग आपत्ति जता रहे हैं।

कुमार सानू पर एक्स वाइफ ने लगाए थे कई गंभीर आरोप, अब सिंगर ने ठोका मानहानि का केस, मांगा 30 लाख मुआवजा

कुमार सानू पर एक्स वाइफ ने लगाए थे कई गंभीर आरोप, अब सिंगर ने ठोका मानहानि का केस, मांगा 30 लाख मुआवजाबॉलीवुड के फेमस सिंगर कुमार सानू बीते काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। कुमार सानू की एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य ने सिंगर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं अब कुमार सानू ने अपनी एक्स वाइफ के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com