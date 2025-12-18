मृणाल ठाकुर–सिद्धांत चतुर्वेदी से लेकर कार्तिक आर्यन–श्रीलीला तक, 2026 में ये नई जोड़ियां पर्दे पर मचाएंगी धमाल

नई ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री देखना दर्शकों के लिए हमेशा एक खास खुशी होती है, और 2025 में कई नई जोड़ियों ने दिल जीत लिया। अब 2026 फिल्म लवर्स के लिए इससे भी बड़ा सरप्राइज़ लेकर आ रहा है, जहां कई बिल्कुल नई जोड़ियां पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगी और अपनी केमिस्ट्री से यादगार छाप छोड़ने वाली हैं।

रोमांटिक ड्रामा और रोम-कॉम से लेकर थ्रिलर और हॉरर कॉमेडी तक, फिल्ममेकर्स अलग-अलग जॉनर में नए और अनोखे पेयरिंग्स पेश कर रहे हैं। मृणाल ठाकुर–सिद्धांत चतुर्वेदी से लेकर कार्तिक आर्यन–श्रीलीला तक, आइए नजर डालते हैं उन मोस्ट अवेटेड ऑन-स्क्रीन जोड़ियों पर जो 2026 में दर्शकों को दीवाना बनाने के लिए तैयार हैं।

मृणाल ठाकुर–सिद्धांत चतुर्वेदी

2026 की सबसे ज़्यादा इंतजार की जा रही नई जोड़ियों में से एक मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की जोड़ी है, जो रोमांटिक ड्रामा ‘दो दीवाने सहर में’ में पहली बार साथ नजर आएगी। फिल्म का निर्देशन रवि उदयवार कर रहे हैं और इसे संजय लीला भंसाली का समर्थन मिला है, जिससे इस जोड़ी को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया है। वैलेंटाइन वीक के दौरान 20 फरवरी 2026 को रिलीज़ होने वाली यह फिल्म प्यार की कहानी को बड़े पर्दे पर नए अंदाज़ में पेश करने के लिए तैयार है।

कार्तिक आर्यन और श्रीलीला

कार्तिक आर्यन और श्रीलीला जल्द ही अनुराग बसु की आने वाली रोमांटिक म्यूज़िकल फिल्म ‘तू मेरी ज़िंदगी है’ में पहली बार साथ नज़र आने वाले हैं। पहले इस फिल्म को आशिकी 3 के नाम से प्लान किया गया था, लेकिन अब इसका टाइटल बदल दिया गया है। मई 2026 में रिलीज़ होने वाली इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है, और इस नई जोड़ी की केमिस्ट्री को बड़े पर्दे पर देखने का इंतज़ार भी।

राम चरण–जाह्नवी कपूर

ग्लोबल स्टार राम चरण एक्शन–स्पोर्ट्स ड्रामा ‘पेड्डी’ में पहली बार जाह्नवी कपूर के साथ नज़र आने वाले हैं। फिल्म का पहला गाना रिलीज़ होते ही दोनों की शानदार केमिस्ट्री की झलक मिल गई है, जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। बुची बाबू सना द्वारा लिखी और निर्देशित यह फिल्म 27 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है।

रणबीर कपूर और साई पल्लवी

नीतेश तिवारी की बड़ी पैन-इंडिया फिल्म रामायण में रणबीर कपूर और साई पल्लवी पहली बार साथ दिखाई देंगे। रणबीर इस फिल्म में भगवान राम का किरदार निभाएंगे और साई पल्लवी सीता की भूमिका में नज़र आएंगी। यह कहानी दो हिस्सों में दिखाई जाएगी, जिसका पहला भाग दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में आएगा।

इब्राहिम अली खान और श्रीलीला

इब्राहिम अली खान खेल पर आधारित फिल्म दिलेर में श्रीलीला के साथ नज़र आने वाले हैं। इस फिल्म का निर्देशन कायोज़ ईरानी कर रहे हैं। यह नई जोड़ी पहले ही दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर चुकी है, और लोग दोनों को पहली बार एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए काफी उत्साहित हैं।