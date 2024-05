चेहरे को हफ्ते में कितनी बार स्क्रब करना होता है सेफ? जानें स्क्रब करने का सही तरीका चेहरे को स्क्रब करने के लिए ये टिप्स फॉलो करने से मिलेंगे अच्छे रिज़ल्ट

Face Scrub Benefits

गर्म, धूप, प्रदूषण और गंदगी की वजह से त्वचा पर कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती है। पसीने और गंदगी के कारण त्वचा के पोर्स में गंदगी इकट्ठा हो जाती है। कुछ समय के बाद त्वचा पर मुंहासे, झुर्रियां, झाइयां और दाने हो सकते हैं। त्वचा के डेड सेल्स भी कालापन, मुंहासे और पिंपल्स की वजह बन सकते हैं।

स्क्रब से त्वचा को एक्सफोलिएट कर आप चेहरे के डेड सेल्स को आसानी से साफ कर सकते हैं। डेड सेल्स साफ होने से त्वचा को ऑक्सीजन मिलने लगती है और उसकी अधिकतर समस्या ठीक हो सकती है।



त्वचा को कितनी बार एक्सफोलिएट करना चाहिए? How Often You Exfoliate Your Face In Hindi

स्किन टाइप के अनुसार त्वचा को एक्सफोलिएट करने की आवश्यकता होती है।





नॉर्मल स्किन:

जिन लोगों की स्किन नॉर्मल होती है, उनको सप्ताह में एक बार एक्सफोलिएट करने की आवश्यकता होता है।





डाई स्किन:

जिन लोगों की स्किन रूखी और बेजान होती है। वह चेहरे की त्वचा को सप्ताह में एक या दो बार तक एक्सफोलिएट कर सकते हैं।





ऑयली स्किन:

कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है। ऑयली स्किन में मुंहासे होने की संभावना अधिक होती है। इस तरह की स्किन वाले लोग चेहरे की त्वचा को सप्ताह में दो या तीन बार तक एक्सफोलिएट कर सकते हैं।





कॉम्बिनेशन स्किन:

कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोगों को त्वचा पर होने वाली समस्याओं के आधार पर एक्सफोलिएशन करना चाहिए। अगर, त्वचा पर कई तरह समस्याएं हैं, तो सप्ताह में दो बार तक एक्सफोलिएशन किया जा सकता है।





त्वचा एक्सफोलिएट होने के फायदे - Benefits Of Skin Exfoliation in Hindi

त्वचा के मुंहासों को दूर होती हैं: त्वचा के मुंहासों को दूर करने के लिए आप चेहरे को एक्सफोलिएट कर सकते हैं। इससे डेड सेल्स दूर होते हैं और एक्ने और पिंपल्स की समस्या कम होती है।

झुर्रियां होती दूर हैं: त्वचा को एक्सफोलिएट करने से त्वचा में नए सेल्स का निर्माण होता है। साथ ही, त्वचा की झुर्रियां कम होती है और त्वचा में कसाव आता है।

त्वचा का मॉइस्चर बढ़ता है: एक्सफोलिएट करने से त्वचा में सीबम (त्वचा की प्राकृतिक तेल) अधिक बनने लगता है। जिसकी वजह से त्वचा मॉइस्चराइज रहती है।

ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है: चेहरे के एक्सफोलिएशन से त्वचा का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे त्वचा में ऑक्सीजन के लेवल में सुधार होता है और स्किन में ग्लो आने लगता है।

त्वचा को एक्सफोलिएट करने से त्वचा की कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। साथ ही, त्वचा में निखार लाने में मदद मिलती है। एक्सफोलिएट करते समय त्वचा को ज्यादा न रगड़ें। इससे त्वचा पर जलन और रैशेज हो सकते हैं।



