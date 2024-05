घर पर बनाएं लेमनग्रास नैचुरल साबुन, स्किन को मिलेंगे कई खास फायदे यह नैचुरल सोप त्वचा की कई समस्याओं को दूर करने के लिए है असरदार

homemade lemongrass soap

How To Make Lemongrass Soap in Hindi : लेमनग्रास पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है। इसके सेवन से शरीर को डिटॉक्स किया जा सकता है। साथ ही, लेमनग्रास का उपयोग त्वचा के मुंहासों, पिंपल्स और हाइपरपिगमेंटेशन की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। लेमनग्रास से बनाए गए प्राकृतिक साबुन से त्वचा में निखार को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। इस लेख में हम आपको लेमनग्रास के साबुन से होने वाले फायदे और साबुन को घर बनाने का तरीका बता रहे है।ALSO READ: चेहरे को हफ्ते में कितनी बार स्क्रब करना होता है सेफ? जानें स्क्रब करने का सही तरीका



लेमनग्रास का साबुन बनाने की विधि - How To Make Lemongrass Soap At Home In Hindi

इस साबुन को बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता होगी।





लेमनग्रास का साबुन बनाने के लिए जरूरी चीजें: लेमनग्रास - करीब आधा कप सूखे और कटे हुए लेमनग्रास

ग्लिसरीन युक्त वैक्स - करीब 100 ग्राम

मिक्सिंग स्पून - एक

साबुन बनाने के लिए मोल्डिंग - 1

रबिंग एल्कोहल - करीब 1 चम्मच

लेमनग्रास एशेंसियल ऑयल - 5-7 बूंदें

लेमनग्रास का साबुन बनाने की विधि:

सबसे पहले ग्लिसरीनयुक्त वैक्स को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।

इसके बाद एक पैन में पानी को करें और इसके बीच में एक बर्तन को रखकर, वैक्स को डालें।

कुछ देर के बाद वैक्स पिघल जाएगी।

इसके बाद इसमें लेमनग्रास के कटे हुए टुकड़ों को डालें।

इन दोनों के अच्छी तरह से मिला लें।

इसके बाद तैयार लिक्विड को गैस से उतार लें।

इसके बाद इसमें रबिंग एल्कोहल और लेमनग्रास एसेंशियल ऑयल को मिक्स करें।

लिक्विड ठंडा होने से पहले उसे साबुन की मोल्ड में डालें।

इसके बाद आप साबुन को सेट होने दें। जब आपका साबुन ठोस हो जाए, तो इसे निकाल लें।



लेमनग्रास साबुन के फायदे - Benefits Of Lemongrass Soap For Skin In Hindi

लेमनग्रास के साबुन में एंटीमाइक्रोबियल और एंटीफंगल गुण होते हैं, जो त्वचा के पिंपल्स और मुंहासों को कम करने के लिए सहायक होते हैं।

लेमनग्रास साबुन एक नैचुरल टोनर के रूप में काम करता है। यह आपके चेहरे की त्वचा की टोन बैलेंस करने में सहायक होता है। ये साबुन त्वचा के बड़े रोम छिद्रों को कम करने में सहायक होता है। इसके इस्तेमाल से त्वचा में कसाव आता है।

लेमनग्रास साबुन में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो त्वचा की सूजन को कम करने में मदद करता है। इससे त्वचा की गंदगी दूर होती है और त्वचा का संक्रमण कम होता है। इससे सूजन को कम करने में मदद मिलती है।

लेमनग्रास साबुन एक नैचुरल डियोड्रेंट की तरह कार्य करता है। इसके इस्तेमाल से आपके पसीने की बदबू दूर होती है।

लेमनग्रास के साबुन से त्चवा को एक्सफोलिएट करने और त्वचा की समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। यदि आपको इस साबुन से किसी तरह की परेशानी हो, तो इसका उपयोग बंद कर दें।

