नाखूनों की अच्छी ग्रोथ और चमक के लिए लगाएं जोजोबा ऑयल जानें जोजोबा ऑयल के फायदे और इस्तेमाल का तरीका

jojoba oil for nails

महिलाएं अक्सर अपने नाखूनों पर विशेष ध्यान देती हैं। लेकिन, कुछ महिलाओं की नाखून कमजोर होते हैं। साथ ही, उनके नाखूनों की ग्रोथ भी धीमी होती है। लेकिन, कुछ घरेलू उपायों को अपनाकर आप नाखूनों की ग्रोथ को बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आप जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लेख में आगे जानते हैं नाखून की ग्रोथ के लिए जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल कैसे करें।ALSO READ: टैनिंग हटाने में असरदार हैं चुकंदर से बने ये 5 फेस मास्क



नाखूनों की ग्रोथ के लिए जोजोबा ऑयल के फायदे - Benefits Of Jojoba Oil For Nail Growth In Hindi

नाखूनों को मजबूत बनाने और मॉइस्चराइज करता है

जोजोबा ऑयल में विटामिन ई, बी-कॉम्प्लेक्स और जिंक और कॉपर जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो नाखूनों की ग्रोथ में मदद करते हैं। नाखूनों को हाइ़ड्रेट करने के लिए आप जोजोबा ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। इससे नाखून मजूबत बनते हैं। जोजोबा ऑयल नाखूनों के लिए एक मॉइस्चराइजर के रूप में कार्य करता है।





नाखूनों के किनारे सूखी परत बनना

सूखी, खुरदरी क्यूटिकल्स नाखूनों की ग्रोथ में बाधा डाल सकती हैं और हैंगनेल का कारण बन सकती हैं। जोजोबा ऑयल के गुण इसे क्यूटिकल्स को मुलायम बनाने और कंडीशनिंग करने के लिए सहायक होते हैं। अपने क्यूटिकल्स पर नियमित रूप से जोजोबा तेल की मालिश करने से, उन्हें मॉइस्चराइज़ किया जा सकता है ।





फंगल इन्फेक्शन से बचाव

नाखून में फंगल इंफेकशन नाखून की ग्रोथ को कम करने का कारण बन सकती है। जोजोबा ऑयल में एंटीफंगल गुण होते हैं, जो फंगल संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। जोजोबा ऑयल की कुछ बूंदों को प्रभावित नाखूनों पर लगाने से फंगस की ग्रोथ कम होती है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नेल फंगस के गंभीर मामलों में जोजोबा ऑयल का उपयोग करने के अलावा चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो सकती है।





नाखूनों की ग्रोथ के लिए जोजोबा तेल का उपयोग कैसे करें - How To Use Jojoba Oil For Nail Growth In Hindi

नाखूनों के ग्रोथ के लिए जोजोबा तेल का उपयोग करना बेहद आसान है। इसे अपने नेल केयर रूटीन में शामिल करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

जोजोबा ऑयल को लगाने से पहले नाखूनों से नेल पॉलिश को हटाएं।

बोतल को कुछ मिनट के लिए गर्म पानी में रखकर जोजोबा ऑयल को हल्का गर्म कर लें। इससे जोजोबा ऑयल के अवशोषण में सुधार करने में मदद मिलती है।

ड्रॉपर या रुई का उपयोग करके, प्रत्येक नाखून पर जोजोबा ऑयल की कुछ बूंदें लगाएं और इससे नाखून की त्वचा पर मालिश करें।

अपनी उंगलियों से, कुछ मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में तेल से मसाज करें। यह ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है, अवशोषण में सहायता करता है और नाखूनों को आराम मिलता है।

बाद नाखूनों को रात भर लगा रहने दें। इसके बाद सुबह नाखूनों को साफ करें।

नाखूनों की बेहतर ग्रोथ के लिए आप इस उपाय को सप्ताह में दो से तीन बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे नाखूनों की समस्याएं दूर होती है और ग्रोथ बेहतर होती है।

(Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।