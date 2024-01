भगवान राम की तस्वीर वाली विशेष साड़ी सूरत से भेजी जाएगी अयोध्या गुजरात के सूरत शहर में तैयार की गई एक विशेष साड़ी

Special saree with picture of Lord Ram will be sent to Ayodhya : देश में 'कपड़े का हब' (hub of clothes) कहे जाने वाले गुजरात के सूरत शहर में तैयार की गई एक विशेष साड़ी को 22 जनवरी (22 January) को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के लिए भेजा जाएगा। सूरत में कपड़ा उद्योग से जुड़े कारोबारी ललित शर्मा ने कहा कि इस साड़ी पर भगवान राम (Lord Ram) और अयोध्या मंदिर की तस्वीरें उकेरी गई हैं और इसे भगवान राम की पत्नी सीता (Sita) के लिए तैयार किया गया है और इसे रविवार को यहां एक मंदिर में अर्पित किया गया।

वस्त्र माता जानकी के लिए बनाया गया : शर्मा से विचार-विमर्श कर साड़ी तैयार करने वाले कपड़ा कारोबारी राकेश जैन ने कहा कि यह वस्त्र माता जानकी के लिए बनाया गया है और इसे उत्तरप्रदेश के अयोध्या शहर में मंदिर के लिए भेजा जाएगा। शर्मा ने साड़ी भेजने की किसी तारीख का उल्लेख नहीं किया लेकिन कहा कि यह 22 जनवरी से पहले अयोध्या पहुंच जाएगी।





माता जानकी और भगवान हनुमान सबसे ज्यादा प्रसन्न : उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में खुशी का माहौल है, क्योंकि भगवान राम का कई वर्षों बाद अयोध्या मंदिर में अभिषेक किया जा रहा है। माता जानकी और भगवान हनुमान सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं।





शर्मा ने कहा कि उनकी खुशी साझा करते हुए हमने एक विशेष साड़ी तैयार की है जिस पर भगवान राम और अयोध्या मंदिर की तस्वीरें उकेरी गई हैं। यह साड़ी अयोध्या में राम मंदिर के लिए भेजी जाएगी। शर्मा ने कहा कि अगर उन्हें कोई अनुरोध मिलता है तो वे भगवान राम के उन सभी मंदिरों में नि:शुल्क यह साड़ी भेजेंगे, जहां माता जानकी भी विराजमान हैं।

Edited by: Ravindra Gupta