अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले होगी श्रीराम की कुलदेवियों की पूजा

Increase in per capita income in Delhi : दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय चालू वित्त वर्ष में लगभग 14 प्रतिशत बढ़कर 4,44,768 रुपए प्रति वर्ष हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से 158 प्रतिशत अधिक है। जबकि एक साल पहले यह 3,89,529 रुपए थी। इस तरह इसमें सालाना आधार पर 14 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है।