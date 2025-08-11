दो मतदाता पहचान पत्र रखने के मामले में क्या बोले बिहार के डिप्टी सीएम सिन्हा

Vijay Kumar Sinha's statement in the 2 voter ID card case: निर्वाचन आयोग से कथित तौर पर 2 मतदाता पहचान पत्र रखने के मामले में नोटिस मिलने के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को कहा कि वह संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं और वह आयोग के प्रश्नों का जवाब देंगे। निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सिन्हा को कथित तौर पर 2 मतदाता पहचान पत्र रखने और 2 स्थानों पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के कारण रविवार को नोटिस जारी किया था।

मैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसा नहीं : आलोचनाओं के घेरे में आए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सिन्हा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैं देश के संविधान और सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करता हूं। मैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसा नहीं हूं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता यादव और कांग्रेस ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे में बिहार में कथित रूप से 2 अलग-अलग स्थानों पर सिन्हा का नाम होने को लेकर भाजपा नेता पर निशाना साधा था।ALSO READ: बिहार सरकार ने सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव समेत प्रमुख नेताओं की बढ़ाई सुरक्षा आलोचनाओं के घेरे में आए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सिन्हा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैं देश के संविधान और सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करता हूं। मैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसा नहीं हूं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता यादव और कांग्रेस ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे में बिहार में कथित रूप से 2 अलग-अलग स्थानों पर सिन्हा का नाम होने को लेकर भाजपा नेता पर निशाना साधा था।

मेरे पास सबूत हैं : सिन्हा ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि पहले मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों के नाम बांकीपुर विधानसभा सीट पर सूचीबद्ध थे। अप्रैल 2024 में मैंने लखीसराय से अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया था। मैंने बांकीपुर से अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम हटाने के लिए भी एक प्रपत्र भरा था। मेरे पास सबूत हैं।

अधिकारियों ने बताया था कि आयोग ने 2 मतदाता पहचान पत्र रखने को लेकर तेजस्वी यादव को भी नोटिस जारी किया था और इनमें से एक पहचान पत्र आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है।(भाषा)

