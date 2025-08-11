सोमवार, 11 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. In Meghalaya, children start taking drugs at the age of just 10 years
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :शिलांग , सोमवार, 11 अगस्त 2025 (15:27 IST)

मेघालय में सिर्फ 10 साल की उम्र से बच्चे करने लगते हैं नशा, अध्ययन में हुआ खुलासा

Drugs in Meghalaya
Children of 10 years of age in Meghalaya are addicts: मेघालय (Meghalaya) के लोग महज 10 साल की उम्र से ही नशा (drug) करना शुरू कर देते हैं जबकि मणिपुर और नगालैंड में नशा करने की शुरुआत की औसत उम्र 22 साल है। एक हालिया अध्ययन में यह जानकारी सामने आई। 'इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ' (अप्रैल-जून 2025 संस्करण) में प्रकाशित यह अध्ययन भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान-शिलांग और मेघालय एड्स नियंत्रण समिति के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया।
 
19 साल की उम्र में ही नशे का सेवन शुरू कर देते हैं : इस अध्ययन के तहत पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिम जयंतिया हिल्स और पूर्वी जयंतिया हिल्स में नशा छोड़ने की दवा ले रहे 128 लोगों और 17 सेवा प्रदाताओं (जो इलाज में मदद करते हैं) से बात की गई। अध्ययन में पाया गया कि लोग औसतन 19 साल की उम्र में ही नशे का सेवन शुरू कर देते हैं। इसमें से एक-तिहाई से अधिक लोगों ने नाबालिग रहते हुए ही नशे का सेवन शुरू कर दिया था और करीब एक-चौथाई ने स्कूल जाने की उम्र में नशा शुरू कर दिया।ALSO READ: अमृतसर हवाई अड्डे पर 8 करोड़ के drugs के साथ यात्री गिरफ्तार
 
नशा करने वालों में 91 प्रतिशत से अधिक पुरुष : इसके मुताबिक नशा करने वालों में 91 प्रतिशत से अधिक पुरुष हैं, 80 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और आधे से अधिक लोगों ने 10 साल से कम उम्र में ही नशा करना शुरू कर दिया था। अध्ययन में कहा गया कि नशा करने के मुख्य कारकों में जिज्ञासा (कुछ नया आजमाने की चाह), पारिवारिक समस्याएं, साथियों का दबाव और तनाव से राहत पाना है।
 
इसमें कहा गया कि नशे के लिए हेरोइन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया जिसके लिए रोजाना 500 रुपए से 2,000 रुपए या कई बार तो 2,500 रुपए तक खर्च कर देते हैं। इसमें कहा गया कि बाजारों और मोबाइल के जरिए लेन-देन के कारण मादक पदार्थ तक 'पहुंच' आसान हो गई है। अध्ययन में पाया गया कि जब दोस्तों से मुफ्त में नशा मिलना बंद हो जाता है तो कई लोग रुपए उधार लेना या चोरी करना तक शुरू कर देते हैं। शोधकर्ताओं ने आगाह किया कि कम उम्र में नशा शुरू करने से लंबे समय तक इसकी लत लगने का खतरा बढ़ जाता है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
LIVE: अखिलेश बैरिकेड के ऊपर से कूदे, टीएमसी सांसद मिताली बाग हुईं बेहोश, प्रियंका का सरकार पर हमला

राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हम

राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हमRajnath Singh News : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से होने वाले आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने को लेकर जारी विवाद के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे ‘दबंग और गतिशील’ अर्थव्यवस्था करार दिया और कहा कि ‘सबके बॉस तो हम हैं’ का भाव रखने वाले कुछ देशों को यह रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, साल 2014 में धन दौलत के आकार (अर्थव्यवस्था) के मामले में भारत 11वें स्थान पर था।

RBI का बैंकों को बड़ा निर्देश, बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के अंदर निपटान नहीं करने पर देना होगा मुआवजा

RBI का बैंकों को बड़ा निर्देश, बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के अंदर निपटान नहीं करने पर देना होगा मुआवजाभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मृत ग्राहकों के बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के भीतर निपटान करने के लिए विशेष पहल की है। केंद्रीय बैंक ऐसे मामलों का तय समयसीमा के भीतर निपटारा करने और किसी भी देरी के लिए नामांकित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए फॉर्म को मानकीकृत करने की योजना बना रहा है।

क्या NDA ने तय किया उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन ने बनाया यह प्लान

क्या NDA ने तय किया उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन ने बनाया यह प्लानविपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संभावित नामों पर चर्चा करने तथा इस पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। खरगे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन में यह प्रबल भावना है कि विपक्षी दलों को परिणाम की परवाह किए बिना एक मजबूत राजनीतिक संदेश भेजने के लिए मुकाबले से पीछे नहीं हटना चाहिए।

अमेठी में महिला ने पति का गुप्तांग काटा, जानिए क्या है मामला?

अमेठी में महिला ने पति का गुप्तांग काटा, जानिए क्या है मामला?Amethi news in hindi : उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में विवाद के दौरान एक महिला ने अपने पति पर धारदार हथियार से कथित रूप से हमला कर उसका गुप्तांग काट दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

पीएम मोदी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या था कर्नाटक के युवाओं का योगदान?

पीएम मोदी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या था कर्नाटक के युवाओं का योगदान?PM Modi in Bangluru : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगलुरु को मेट्रो की येलो लाइन के साथ ही 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की भी सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में बेंगलुरु और कर्नाटक के युवाओं का योगदान था।

और भी वीडियो देखें

मुख्‍यमंत्री आयोग्य मेले में सांड घुसा, अखिलेश यादव की पोस्ट पर यूजर्स ने ली चुटकियां

मुख्‍यमंत्री आयोग्य मेले में सांड घुसा, अखिलेश यादव की पोस्ट पर यूजर्स ने ली चुटकियांAkhilesh Yadav taunts Yogi government: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट की है। इसमें वीडियो के साथ ही लिखा है- मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का औचक निरीक्षण करने पहुंचा चौपाया, लेकिन पता चला कि डॉक्टर ही नहीं आया। किसी ने पूछा ‘भइया डॉक्टर कब आएगा?’ तो किसी ने जवाब दिया, ‘लगता है अब जब सरकार बदलेगी डॉक्टर तभी आएगा।’

कौन हैं Chutia Community के लोग, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने क्‍यों की उन्‍हें आरक्षण देने की वकालत?

कौन हैं Chutia Community के लोग, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने क्‍यों की उन्‍हें आरक्षण देने की वकालत?इन दिनों असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के एक 'एक्स' पोस्ट पर सोशल मीडिया में हंगामा मचा है। हंगामा मचने के पीछे की वजह है असम के एक समुदाय का नाम। दरअसल, इस समुदाय का नाम है चुटिया। सीएम बिस्‍वा सरमा ने चुटिया समुदाय को आरक्षण देने की बात कही है।

Maharashtra : सपकाल ने BJP पर लगाया चुनाव प्रक्रिया लूटने का आरोप, बताया लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश

Maharashtra : सपकाल ने BJP पर लगाया चुनाव प्रक्रिया लूटने का आरोप, बताया लोकतंत्र को खत्म करने की साजिशHarshwardhan Sapkal accuses BJP of vote theft: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल (Harshvardhan Sapkal) ने सोमवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर वोट चोरी (vote theft) के जरिए चुनावी प्रक्रिया लूटने का आरोप लगाया और इसे देश में लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश करार दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पिछले सप्ताह चुनावी धांधली के दावे के बाद कांग्रेस ने एक वेब पोर्टल शुरू किया है जिसके जरिए लोग निर्वाचन आयोग से जवाबदेही तय करने की मांग दर्ज कर सकते हैं और साथ ही लोग डिजिटल मतदाता सूची की मांग का समर्थन जता सकते हैं।

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-‍ स्थिति गंभीर, तत्काल कदम उठाने की जरूरत

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-‍ स्थिति गंभीर, तत्काल कदम उठाने की जरूरतSupreme Court on stray dogs in Delhi: दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या को ‘अत्यधिक गंभीर’ बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को शहर की सरकार और नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करें और उन्हें आश्रय स्थलों में रखें। शीर्ष अदालत ने कहा कि स्थिति बेहद गंभीर है और तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।

कबूतरों को दाना डालने पर पाबंदी पर जैन समुदाय में आक्रोश, जैन मुनि बोले, आदेश वापस नहीं लिया तो शस्‍त्र उठा लेंगे

कबूतरों को दाना डालने पर पाबंदी पर जैन समुदाय में आक्रोश, जैन मुनि बोले, आदेश वापस नहीं लिया तो शस्‍त्र उठा लेंगेमुंबई में कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में कई संगठन और समाज सामने आ रहे हैं। इनका कहना है कि बेजुबान जानवरों को दाना नहीं डालने देना एक क्रूर समाज का काम है। जिस समाज और देश में गाय, कुत्‍तों और पक्षियों के लिए सबसे पहले रोटी निकाली जाती है, वहां इस तरह कबूतरों को दाना डालने पर रोक लगाए जाने से लोगों में भारी आक्रोश है। अब पक्षियों के पक्ष में जैन समाज सामने आया है।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com