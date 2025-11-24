LIVE: पेशावर में आतंकी अटैक, 2 धमाके, 3 हमलावर को मार गिराया

सोमवार, 24 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 24 नवंबर 2025 (11:38 IST)

पेशावर में आतंकी अटैक, 2 धमाके, 3 हमलावर को मार गिराया

Peshawar attack
पाकिस्तान के पेशावर में आतंकी अटैक : पाकिस्तान के पेशावर में आतंकी अटैक हुआ है। इसे एक बडा आतंकी हमला बताया जा रहा है। इस दौरान दो धमाके हुए हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावरों को मार गिराया है। यह हमला पेशावर के अर्धसैनिक बल मुख्यालय के पास हुआ है। हमले में 5 लोगों के घायल होने की खबर है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे ही फायरिंग की आवाज आई, पुलिस और सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंच गए और इलाके को घेर लिया। वहीं, पेशावर के कई लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि उन्होंने FC मुख्यालय की तरफ से बम धमाके जैसी तेज आवाज सुनाई दी है। फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मामले की जांच चल रही है।  


11:38 AM, 24th Nov
शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी : पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी समेत 7 हजार से ज्यादा लोग मौजूद होंगे। कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या नगरी अभेद्य किले में बदल गई है। बता दें कि 25 नवंबर को राम नगरी अयोध्या में होने वाले भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी है। राम की नगरी दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। अयोध्या में 25 नवंबर को सात ध्वज फहराए जाएंगे। राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे और राम मंदिर के परकोटा के छह मंदिरों में भी ध्वज फहराए जाएंगे। इन मंदिरों में समारोह में मौजूद अन्य अतिथि ध्वजारोहण करेंगे। ये सभी ध्वज अहमदाबाद में तैयार किये गए हैं। राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज केसरिया रंग का है जिसकी लंबाई 22 फुट और चौड़ाई 11 फुट है। ध्वज में सूर्यदेव, कोविदार वृक्ष और ओम के चिन्ह बने है। ये ध्वज जमीन से 191 फुट ऊंचाई तक ले जाया जाएगा। राम मंदिर का शिखर 161 फिट ऊंचा है, उसके ऊपर ध्वज दंड है जिसपर ध्वज लहराया जाएगा। ध्वज को रस्सिस्यो के सहारे जमीन से 191 फुट ऊपर ले जाया जाएगा। रस्सी का वजन बहुत ज़्यादा है इसलिए रस्सियों को मशीन से जोड़ा गया है। वैसे ध्वजारोहण के लिए बटन की भी व्यवस्था की गई है। ध्वजारोहण के लिए सेना की भी मदद ली गई है।

10:45 AM, 24th Nov
मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार : महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे के पीए अनंत गरजे को मुंबई की वर्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल, अनंत गरजे की पत्नी गौरी गरजे ने आत्महत्या की थी। पुलिस ने गरजे के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने को लेकर मामला दर्ज किया है। अनंत गरजे की डॉक्टर पत्नी गौरी पालवे-गरजे (उम्र 28) ने शनिवार (22 नवंबर) शाम को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गौरी पालवे-गरजे ने वर्ली के आदर्श नगर में 'महाराष्ट्र मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल सोसाइटी' में अपने घर पर फांसी लगाकर सुसाइड की थी। अनंत गरजे और गौरी पालवे ने महज 10 महीने पहले ही शादी की थी। हालांकि, बाद में गौरी पालवे को पता चला कि अनंत गरजे का किसी अन्य महिला के साथ अनैतिक संबंध है। इस वजह से अनंत गरजे और गौरी पालवे के बीच झगड़ा होता रहता था।

10:36 AM, 24th Nov
स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की शादी टली : भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर-फिल्ममेकर पलाश मुच्छल की शादी अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। दरअसल, शादी से कुछ घंटे पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना बीमार पड़ गए थे। दोनों रविवार (23 नवंबर) को शादी करने वाले थे, लेकिन बिना कोई नई तारीख तय किए शादी टाल दी गई है। स्मृति के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने बताया कि क्रिकेटर के पिता श्रीनिवास मंधाना को रविवार सुबह नाश्ते के दौरान थोड़ी तबीयत खराब हुई। हालांकि, उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया कि शायद वह ठीक हो जाएं, लेकिन समय बीतने के साथ उनकी हालत और खराब होती गई। फिर कोई रिस्क न लेने का फैसला किया गया। इसके बाद एम्बुलेंस से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वह अभी ऑब्जर्वेशन में हैं। स्मृति अपने पिता के बहुत करीब हैं, इसलिए उन्होंने अपनी शादी तब तक के लिए टालने का फैसला किया है जब तक उनके पिता की सेहत नॉर्मल नहीं हो जाती। बताया जा रहा है कि इसी दौरान पलाश की यानी स्मृति के होने वाले पति की भी तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें भी डॉक्टर को दिखाया गया है।

10:09 AM, 24th Nov
जस्टिस सूर्यकांत ने ली शपथ : भारत के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत सोमवार (24 नवंबर) को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ली। वह जस्टिस बी.आर. गवई की जगह लेंगे और उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई अहम और दूरगामी प्रभाव वाले फैसले दिए हैं। हरियाणा के हिसार में 10 फरवरी 1962 को जन्मे जस्टिस सूर्यकांत बेहद साधारण परिवार से निकलकर देश की सर्वोच्च अदालत के शीर्ष पद तक पहुंचे हैं। उन्होंने शुरुआती वकालत हिसार में की और बाद में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस जारी रखी. साल 2018 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था।
 
NCR–यूपी में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, एक्शन प्लान तैयार

NCR–यूपी में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, एक्शन प्लान तैयारपर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव बने नोडल अधिकारी, सड़क पर धूल कम करने के लिए एंटी–स्मॉग गन और स्प्रिंकलर की व्यवस्था, यूपी-एनसीआर क्षेत्र में ऑटो रिक्शा पर लगाई जा रही पाबंदी

वडोदरा में SIR के काम के दौरान टीचर की मौत, हार्टअटैक की आशंका, 4 दिन में 4 BLO की मौत

वडोदरा में SIR के काम के दौरान टीचर की मौत, हार्टअटैक की आशंका, 4 दिन में 4 BLO की मौतTeacher posted as BLO suffers heart attack : देश के 12 राज्यों में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) का कार्य चल रहा है। बिहार चुनाव के बाद देशभर के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) का काम चल रहा है। इस बीच काम के तनाव के कारण बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) की मौतें की खबरें भी कई राज्यों से आ रही है।

Delhi में ISI का हथियार मॉड्यूल ध्वस्त, 4 गिरफ्तार, बड़ी साजिश की थी तैयारी

Delhi में ISI का हथियार मॉड्यूल ध्वस्त, 4 गिरफ्तार, बड़ी साजिश की थी तैयारीपाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) से समर्थित आपूर्तिकर्ता से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो उत्तर भारत में संगठित अपराध गिरोहों को उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी हथियारों की आपूर्ति करने में शामिल था। मीडिया खबरों के मुताबिक बड़ी साजिश की तैयारी की जा रही थी।

Bihar Politics : बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार AIMIM चीफ ओवैसी, लेकिन रख दी एक शर्त

Bihar Politics : बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार AIMIM चीफ ओवैसी, लेकिन रख दी एक शर्तBihar Assembly elections : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीमांचल क्षेत्र की 24 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर एनडीए के खाते में गईं, जहां गठबंधन ने 14 सीटें जीतीं। बिहार में NDA की भारी जीत के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र में अपनी जमीन बनाए रखी। AIMIM ने 2020 के समान ही इस बार भी 5 सीटें जीतीं।

G-20 Summit 2025 में PM मोदी-मेलोनी की मुलाकात के चर्चे, सामने आया वीडियो

G-20 Summit 2025 में PM मोदी-मेलोनी की मुलाकात के चर्चे, सामने आया वीडियोPM Modi-Meloni meeting at G-20 Summit 2025 : दक्षिण अफ्रीका में चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन (G-20 Summit 2025) में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छा गए। पीएम मोदी ने दुनिया के अलग-अलग देशों से पहुंचे नेताओं से मुलाकात की। सबसे ज्यादा चर्चे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात के रहे। दोनों का मुलाकात का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

दिल्ली ब्लास्ट पर भड़के ओवैसी, जो जालिम मदरसे का कमरा नहीं बना सकते वो अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठे हैं

दिल्ली ब्लास्ट पर भड़के ओवैसी, जो जालिम मदरसे का कमरा नहीं बना सकते वो अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठे हैंदिल्ली के लाल किले पर हुए ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक लोग घायल हुए थे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकवादी साजिश की कड़ी निंदा की। ओवैसी ने मुसलमानों की देशभक्ति और मदरसों पर लगाए गए आरोपों पर भी सफाई दी है। ओवैसी ने आगे कहा कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। हम लड़ेंगे जम्हूरियत के दायरे में रहकर।

LIVE: पेशावर में आतंकी अटैक, 2 धमाके, 3 हमलावर को मार गिराया

LIVE: पेशावर में आतंकी अटैक, 2 धमाके, 3 हमलावर को मार गिरायापाकिस्तान के पेशावर में आतंकी अटैक हुआ है। इसे एक बडा आतंकी हमला बताया जा रहा है। इस दौरान दो धमाके हुए हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावरों को मार गिराया है। यह हमला पेशावर के अर्धसैनिक बल मुख्यालय के पास हुआ है। हमले में 5 लोगों के घायल होने की खबर है।

स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की शादी टली, क्या हैं ये दो बड़ी वजह?

स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की शादी टली, क्या हैं ये दो बड़ी वजह?भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर-फिल्ममेकर पलाश मुच्छल की शादी अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। दरअसल, शादी से कुछ घंटे पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना बीमार पड़ गए थे। दोनों रविवार (23 नवंबर) को शादी करने वाले थे, लेकिन बिना कोई नई तारीख तय किए शादी टाल दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट के 53वें CJI बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, इन 80 प्रकरणों में दिए फैसले

सुप्रीम कोर्ट के 53वें CJI बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, इन 80 प्रकरणों में दिए फैसलेआज सुप्रीम कोर्ट को नया मुखिया मिलने जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत सोमवार को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 14 महीनों का होगा। वे 9 फरवरी 2027 को CJI पद से रिटायर होंगे। वह जस्टिस बी. आर. गवई की जगह लेंगे। जस्टिस सूर्यकांत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाएंगी। यह समारोह आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा।

श्रीराम मंदिर के शिखर पर फहराई जाने वाली ध्वजा पर अंकित चिह्नों का भी है खास महत्व

श्रीराम मंदिर के शिखर पर फहराई जाने वाली ध्वजा पर अंकित चिह्नों का भी है खास महत्वFlag hoisting on the top of Ram Temple: अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण पूर्ण होने बाद 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व संघ प्रमुख भागवत द्वारा राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, जिसकी तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं। मंदिर के शिखर पर फहराए जाने वाली धर्म ध्वजा बड़ी ही खास है और इस पर बने प्रतीक चिन्हों का भी खास अर्थ है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
