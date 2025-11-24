स्वदेशी उत्पादों व स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा खादी महोत्सव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हस्तशिल्पियों व उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहा महोत्सव

Khadi Mahotsav 2025: खादी महोत्सव- 2025 स्वदेशी उत्पादों व स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा है। महोत्सव के चौथे दिन भी स्टॉलों पर खरीदारों की लंबी कतार रही। गोमती नगर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 21 नवंबर से खादी महोत्सव-2025 चल रहा है। महोत्सव में सोमवार को भी भारी भीड़ उमड़ी।

यह महोत्सव पारंपरिक कला, स्वदेशी उत्पादों और स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा है। सोमवार को भी यहां आम नागरिकों का जमावड़ा लगा। स्टालों पर पहुंचकर लोगों ने खरीदारी की। योगी सरकार के नेतृत्व में यहां हस्तशिल्पियों के उत्पाद को मंच मिल रहा है। यहां खादी वस्त्रों के साथ ही हस्तशिल्पियों के उत्पाद और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के कार्यों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। यह महोत्सव आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में सहायक हो रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और पारंपरिक कला को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना पीएम एफएमई योजना और राज्य की सूक्ष्म उद्योग नीतियों के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। खादी महोत्सव इन्हीं प्रयासों का विस्तृत प्रदर्शन है, जो उद्यमियों को बाजार विस्तार, तकनीकी विकास और व्यापार के नए अवसर प्रदान करेगा।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala