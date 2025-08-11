निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया संशोधित आयकर विधेयक, सभी सिफारिशें स्वीकार

Nirmala Sitharaman News: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को लोकसभा में संशोधित आयकर विधेयक (Income Tax Bill) पेश किया जिसमें प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशों को शामिल किया गया है। सीतारमण ने आयकर से संबंधित कानून में संशोधन और इसे मजबूत बनाने के प्रावधान वाला आयकर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025 पेश किया। उन्होंने कराधान अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 भी सदन में पेश किया।ALSO READ: किसानों को धोखा देने से किसी का भला नहीं होगा : निर्मला सीतारमण वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को लोकसभा में संशोधित आयकर विधेयक (Income Tax Bill) पेश किया जिसमें प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशों को शामिल किया गया है। सीतारमण ने आयकर से संबंधित कानून में संशोधन और इसे मजबूत बनाने के प्रावधान वाला आयकर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025 पेश किया। उन्होंने कराधान अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 भी सदन में पेश किया।

सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार : विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। इसके अलावा हितधारकों से ऐसे बदलावों के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं, जो प्रस्तावित कानूनी अर्थ को और अधिक सटीक रूप से व्यक्त करेंगे। सरकार ने गत 13 फरवरी को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति ने इसमें कुछ बदलाव की सिफारिश की थी। उक्त विधेयक को शुक्रवार को सदन में वापस ले लिया गया।ALSO READ: Jio Finance App पर सिर्फ 24 रुपए में होगी टैक्स फाइलिंग, वित्तीय प्लानिंग अब होगी बेहद आसान विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। इसके अलावा हितधारकों से ऐसे बदलावों के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं, जो प्रस्तावित कानूनी अर्थ को और अधिक सटीक रूप से व्यक्त करेंगे। सरकार ने गत 13 फरवरी को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति ने इसमें कुछ बदलाव की सिफारिश की थी। उक्त विधेयक को शुक्रवार को सदन में वापस ले लिया गया।

विधेयक के कथन में कहा गया है कि मसौदे की प्रकृति, वाक्यांशों के संरेखण, परिणामी परिवर्तनों और परस्पर संदर्भों में सुधार किए गए हैं। इसलिए सरकार ने प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेने के लिए आयकर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025 तैयार किया गया है।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta