सोमवार, 11 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Anger in Jain community over ban on feeding pigeons
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 11 अगस्त 2025 (13:18 IST)

कबूतरों को दाना डालने पर पाबंदी पर जैन समुदाय में आक्रोश, जैन मुनि बोले, आदेश वापस नहीं लिया तो शस्‍त्र उठा लेंगे

Kabutar Khana
मुंबई में कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में कई संगठन और समाज सामने आ रहे हैं। इनका कहना है कि बेजुबान जानवरों को दाना नहीं डालने देना एक क्रूर समाज का काम है। जिस समाज और देश में गाय, कुत्‍तों और पक्षियों के लिए सबसे पहले रोटी निकाली जाती है, वहां इस तरह कबूतरों को दाना डालने पर रोक लगाए जाने से लोगों में भारी आक्रोश है। अब पक्षियों के पक्ष में जैन समाज सामने आया है। जैन समाज की तरफ से 13 अगस्त से भूख हड़ताल की तैयारी की जा रही है।
तिरपाल डालकर कबूतरों के लिए दाना डालने पर रोक : बता दें कि बीएमसी या मुंबई कॉर्पोरेशन ने यहां के दादर कबूतरखाना पर तिरपाल डालकर कबूतरों के लिए दाना डालने पर रोक लगा दी थी, इसके बाद अब जैन समुदाय में इसे लेकर जबरदस्‍त नाराजगी है। जैन मुनि नीलेश चंद्र विजय ने कहा है कि वह धर्म के खिलाफ किसी की नहीं सुनेंगे। उन्‍होंने यहां तक कहा है कि अभी हम शांतिप्रिय विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर बेजुबानों को दाना डालने पर लगाई गई रोक नहीं हटाई गई तो वे शस्‍त्र उठाने में भी नहीं हिचकेंगे। जानते हैं क्‍या है पूरा विवाद और हाईकोर्ट के किस आदेश पर मुंबई में कबूतरों को लेकर गरमाई है राजनीति।

क्‍या कहा जैन मुनि ने : मुंबई में कबूतरों को दाना डालने पर हाईकोर्ट ने जब से रोक लगाई है, तब से बीएमसी इस आदेश को लागू करने में लगा है। बीएमसी ने कबूतरों को दाना डालने पर अब तक 142 लोगों पर जुर्माना लगाकर करीब 68,700 रुपए की वसूली की है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दाना खिलाने पर लगी रोक के खिलाफ लगाई गई याचिका पर कोई राहत नहीं दी थी। इस सब के बीच जैन समाज पांबदी को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। अदालती रोक तथा पुलिस और महानगर पालिका की निरंतर चल रही कार्रवाई के बाद भी जैन समुदाय के लोग दादर सहित अन्य कबूतरखानों के आसपास पक्षियों को दाना डालने पहुंच रहे हैं। इनता ही नहीं जैन मुनि नीलेश चंद्र विजय ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठाएंगे। उन्होंने कहा है कि धर्म के खिलाफ किसी की नहीं सुनेंगे।
Kabutar Khana
भूख हड़ताल की चेतावनी : जैन मुनि ने जहां अपने स्टैंड को साफ कर दिया है तो वहीं दूसरी भूख हड़ताल की तैयारी भी हो रही है। जैन मुनि नीलेश चंद्र विजय के अनुसार कबूतरखाना बंद करने के फैसले के खिलाफ जैन समाज 13 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठेगा। उन्होंने कहा कि यदि अदालत धर्म के खिलाफ जाएगी तो हम नहीं मानेंगे। इसके साथ-साथ ये चेतावनी भी दी है कि यदि जरूरत पड़ी तो हमारा शांतिप्रिय समाज हथियार भी उठाएगा। मुनि ने यह चेतावनी ऐसे वक्त पर दी है, जब यह पूरा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में है। अभी तक कोर्ट ने कबूतर खाने को बंद करने तथा पक्षियों को दाना न डालने के आदेश को बरकरार रखा है।

मुनि बोले-हम शांत नहीं बैठेंगे : जैन मुनि नीलेशचंद्र विजय ने कहा है कि हम सत्याग्रह और भूख हड़ताल का रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो हम धर्म के लिए हथियार उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत के संविधान, अदालत और देवेंद्र फडणवीस का सम्मान करते हैं, लेकिन यदि बात हमारे धर्म के खिलाफ होगी तो हम अदालत का भी सम्मान नहीं करेंगे। मुनि ने कहा कि हम पर्युषण पर्व की समाप्ति होने के बाद अगला निर्णय लेंगे। अब हम शांत नहीं बैठेंगे। हम 13 तारीख को 10 लाख जैन बंधु भूख हड़ताल शुरू करेंगे।

क्या है कबूतरखाना विवाद : दरअसल, यह पूरा विवाद मुंबई में तब शुरू हुआ था जब बीएमसी ने दादर इलाके के एक कबूतरखाने में तिरपाल डाल दी थी। जैन समुदाय के लोग कबूतरों को खाना डालने को अपने धर्म का हिस्सा मानते हैं। वे इस जीव दया के तौर पर देखते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी से कहा कि सीमित तरीके से दाना डालने की अनुमति दी जाए। कबूतरों का दाना डालने पर पाबंदी के समर्थकों कहना है कि इनसे इंसानों को कई गंभीर बीमारियां होती है। मुंबई में 51 कबूतरखाने हैं। कोर्ट ने रोक लगाने के साथ एक्सपर्ट कमेटी से सुझाव मांगे हैं। लोगों के आंदोलित होने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक भी गरमा रही है।
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हम

राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हमRajnath Singh News : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से होने वाले आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने को लेकर जारी विवाद के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे ‘दबंग और गतिशील’ अर्थव्यवस्था करार दिया और कहा कि ‘सबके बॉस तो हम हैं’ का भाव रखने वाले कुछ देशों को यह रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, साल 2014 में धन दौलत के आकार (अर्थव्यवस्था) के मामले में भारत 11वें स्थान पर था।

RBI का बैंकों को बड़ा निर्देश, बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के अंदर निपटान नहीं करने पर देना होगा मुआवजा

RBI का बैंकों को बड़ा निर्देश, बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के अंदर निपटान नहीं करने पर देना होगा मुआवजाभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मृत ग्राहकों के बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के भीतर निपटान करने के लिए विशेष पहल की है। केंद्रीय बैंक ऐसे मामलों का तय समयसीमा के भीतर निपटारा करने और किसी भी देरी के लिए नामांकित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए फॉर्म को मानकीकृत करने की योजना बना रहा है।

क्या NDA ने तय किया उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन ने बनाया यह प्लान

क्या NDA ने तय किया उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन ने बनाया यह प्लानविपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संभावित नामों पर चर्चा करने तथा इस पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। खरगे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन में यह प्रबल भावना है कि विपक्षी दलों को परिणाम की परवाह किए बिना एक मजबूत राजनीतिक संदेश भेजने के लिए मुकाबले से पीछे नहीं हटना चाहिए।

अमेठी में महिला ने पति का गुप्तांग काटा, जानिए क्या है मामला?

अमेठी में महिला ने पति का गुप्तांग काटा, जानिए क्या है मामला?Amethi news in hindi : उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में विवाद के दौरान एक महिला ने अपने पति पर धारदार हथियार से कथित रूप से हमला कर उसका गुप्तांग काट दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

पीएम मोदी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या था कर्नाटक के युवाओं का योगदान?

पीएम मोदी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या था कर्नाटक के युवाओं का योगदान?PM Modi in Bangluru : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगलुरु को मेट्रो की येलो लाइन के साथ ही 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की भी सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में बेंगलुरु और कर्नाटक के युवाओं का योगदान था।

और भी वीडियो देखें

भदोही में एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई, 2 महिलाओं की मौत

भदोही में एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई, 2 महिलाओं की मौतAmbulance and truck collide in Bhadohi: भदोही में सोमवार सुबह एक एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 7 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर गोपीगंज थाना क्षेत्र में उस समय हुई जब दिल्ली से एक शव लेकर बिहार के बेगूसराय जा रही एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई।

अमेरिका की धरती से पाक सेना प्रमुख मुनीर की भारत समेत पूरी दुनिया को धमकी

अमेरिका की धरती से पाक सेना प्रमुख मुनीर की भारत समेत पूरी दुनिया को धमकीPak Army Chief Asim Munir threatens India in US: पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत विरोधी राग अलापते हुए कश्मीर को पाकिस्तान के ‘गले की नस’ बताया है। मुनीर ने फ्लोरिडा के टेम्पा में पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां कीं। वह अभी अमेरिका की यात्रा पर हैं।

रजत पाटीदार का पुराना नंबर लगा इस लड़के के हाथ, मुफ्त में हुई कोहली डीविलियर्स से बात

रजत पाटीदार का पुराना नंबर लगा इस लड़के के हाथ, मुफ्त में हुई कोहली डीविलियर्स से बातएक आम आदमी को क्रिकेटरों से बात करने के लिए बहुत से जतन करने पड़ते हैं। स्टेडियम में हो तो लंबी लाइन नहीं तो किसी कॉंंटेस्ट में भाग लेना पड़ता है लेकिन छत्तीसगढ़ के एक 21 वर्षीय लड़के के हाथ में तकनीकी खामी के कारण रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के कप्तान रजत पाटीदार का 6 महीने पुराना नंबर मिल गया। ऐसे में उसकी विराट कोहली और एबी डीविलियर्स से मुफ्त में बात करने का मौका मिल गया।

उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट, देहरादून में स्कूलों में अवकाश घोषित

उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट, देहरादून में स्कूलों में अवकाश घोषितRed alert for rain in Uttarakhand: उत्तराखंड (Uttarakhand) में भारी से बहुत भारी बारिश (heavy to very heavy rains) का 'रेड अलर्ट' जारी किए जाने के बाद देहरादून (Dehradun) तथा राज्य के कुछ और क्षेत्रों में सोमवार को स्कूलों में अवकाश (schools closed) घोषित कर दिया गया। राज्य की राजधानी देहरादून में भी रविवार रात से लगातार मूसलधार बारिश जारी है और रिस्पना, बिंदाल सहित कई नदियां और बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं।

मध्यप्रदेश 2023 विधानसभा चुनाव में वोट चोरी पर पर्दाफाश करेगी कांग्रेस, सोशल मीडिया पर अभियान लॉन्च

मध्यप्रदेश 2023 विधानसभा चुनाव में वोट चोरी पर पर्दाफाश करेगी कांग्रेस, सोशल मीडिया पर अभियान लॉन्चलोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बेंगलुरु के महादेवापुरी विधानसभा सीट पर वोट चोरी के खुलासे के बाद अब मध्यप्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी लगातार मध्यप्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल खड़े करते हुए वोट चोरी का आरोप लगा रहे है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद अब प्रदेश कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर की वोट चोरी का खुलासा करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि 'लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की साजिशों को बेनकाब करना अब जरूरी हो गया है। 13 अगस्त को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी 2023 विधानसभा चुनाव की 'वोट चोरी' का पर्दाफाश करेगी।'

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com