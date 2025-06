क्या ट्रम्प ने दुनिया को सबसे खतरनाक दौर में पहुंचा दिया, अब हर देश चाहेगा परमाणु हथियार?

who can stop if world war 3 happens in future: अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो किसमें है रोकने की ताकत?आज जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर तनाव बढ़ रहा है और ट्रंप ने पुतिन को 'आग से खेलने' का आरोप लगाया है, वहीं पुतिन ने सीधे तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी है, तो यह सोचना लाजमी है कि ऐसे भयावह हालात में कौन हस्तक्षेप कर सकता है। वैसे तो दुनिया में युद्ध रोकने के लिए कई संगठन और देश मिलकर काम करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कुछ प्रमुख संस्थाएं और कारक हैं जिनमें तीसरे विश्व युद्ध को रोकने की ताकत है: