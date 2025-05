अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो किसमें है रोकने की ताकत?

who can stop if world war 3 happens in future: अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो किसमें है रोकने की ताकत?आज जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर तनाव बढ़ रहा है और ट्रंप ने पुतिन को 'आग से खेलने' का आरोप लगाया है, वहीं पुतिन ने सीधे तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी है, तो यह सोचना लाजमी है कि ऐसे भयावह हालात में कौन हस्तक्षेप कर सकता है। वैसे तो दुनिया में युद्ध रोकने के लिए कई संगठन और देश मिलकर काम करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कुछ प्रमुख संस्थाएं और कारक हैं जिनमें तीसरे विश्व युद्ध को रोकने की ताकत है:





• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council): यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके पांच स्थायी सदस्य (अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम) हैं जिनके पास वीटो पावर है। सैद्धांतिक रूप से, ये देश मिलकर किसी भी बड़े संघर्ष को रोक सकते हैं, लेकिन अक्सर उनके अपने भू-राजनीतिक हित आड़े आते हैं।

• अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice): यह देशों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है। हालांकि इसके फैसले बाध्यकारी होते हैं, लेकिन किसी देश को उन्हें मानने के लिए मजबूर करना हमेशा संभव नहीं होता।

• परमाणु हथियार संपन्न देश: दुनिया के नौ देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। इनमें से अमेरिका और रूस के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। "म्युचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन" (MAD) का सिद्धांत, जो बताता है कि परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होगा, एक हद तक बड़े पैमाने पर संघर्ष को रोक सकता है। हालांकि, यह तलवार की धार पर चलने जैसा है, जहां एक छोटी सी गलती भी विनाशकारी हो सकती है।

• वैश्विक आर्थिक दबाव: दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं और वित्तीय संस्थान युद्धरत देशों पर प्रतिबंध लगाकर या आर्थिक सहायता रोककर दबाव डाल सकते हैं।

• अंतर्राष्ट्रीय जनमत और कूटनीति: वैश्विक समुदाय का दबाव, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समझौतों के माध्यम से कूटनीतिक समाधान खोजना भी एक महत्वपूर्ण तरीका है।





कैसे रोका जा सकता है तीसरा विश्व युद्ध?

फिलहाल, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग पर सीजफायर करवाना डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकता है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इसे रोकने के लिए ये कदम महत्वपूर्ण हैं:

• कूटनीतिक संवाद और बातचीत: किसी भी बड़े संघर्ष को टालने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका निरंतर और प्रभावी कूटनीतिक संवाद है। नेताओं को अपनी असहमति को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए।

• डी-एस्केलेशन और संयम: तनाव बढ़ने पर सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए और ऐसी कार्रवाइयों से बचना चाहिए जो स्थिति को और बिगाड़ें।

• अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन: सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करना चाहिए।

• संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत करना: संयुक्त राष्ट्र को और अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बनाने की आवश्यकता है ताकि वह सदस्य देशों पर शांति बनाए रखने के लिए दबाव डाल सके।