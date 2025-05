ट्रंप ईरान से परमाणु डील के बेहद करीब, नेतन्याहू को दी चेतावनी

America will cancel the visas of Chinese students: अमेरिका (US) के विदेश मंत्री मार्को रूबियो (Marco Rubio) ने बुधवार को घोषणा की कि अमेरिका कुछ चीनी छात्रों के वीजा रद्द करना शुरू करेगा। इनमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (Chinese Communist Party) से जुड़े या संवेदनशील क्षेत्रों में पढ़ रहे चीनी छात्र शामिल होंगे। रूबियो ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि सरकार सख्ती के साथ चीनी छात्रों के वीजा रद्द करेगी। अमेरिका में बाहर से पढ़ने आने वाले छात्रों के लिहाज से चीन का भारत के बाद दूसरा स्थान है।